Sospechas en La Casa de los Famosos: participantes creen que Fede Vigevani es un infiltrado

El influencer es particiante de La Casa de los Famoso México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fede Vigevani ingresó a la cuarta temporada de La Casa de Los Famoso México por razones distintas al jugoso premio que recibirá el ganador de esta nueva edición del reality show:

El creador de contenido debe cumplir con varias misiones secretas que los fans eligen a través del WhatsApp oficial de de La Casa de los Famosos, paralelo a las tareas que “La Jefa” encomienda a Fede Vigevani en el confesionario, sin embargo su lugar en el programa estaría en riesgo.

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Ciertas actitudes del youtuber uruguayo han levantado sospechas y desconfianza entre los demás participantes. Además, es la figura que, frecuentemente, asiste al confesionario “para cosas sin sentido”, divulgan dentro de La Casa de los Famosos.

Uno de los primeros momentos que atrajo la atención de los habitantes, es que Fede Vigevani recibió una llamada con el único propósito de anunciar que “la jornada de actividades había terminado”, lo que ocasionó un cruce de miradas, con perplejidad, hacia el charrúa.

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Además, los mandatos que le otorgan a Fede Vigevani buscan generar polémica, alterar la convivencia entre los participantes y sorprender a los susodichos. Algunos ejemplos fue esconder el papel de baño de toda la casa y ocultar las orejeras antirronquidos de una compañera y dejarlas entre las pertenencias de Cynthia.

Inclusive, ciertas ventajas dentro del juego, —como ganar la primera prueba de líder y regalar una camioneta a Karina Torres—, detonaron una avalancha de sospechas hacia el influencer sudamericano, señalando que existe “favoritismo” para Fede Vigevani.

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Por esta situación creció la tensión dentro de La Casa de los Famosos. Arantza Ruiz y Gema Garoa han confrontado directamente a Fede cuestionando sus intenciones en el reality, pues les parece insólito que tenga una relación constante con la producción de La Casa de los Famosos.

¿Qué pasaría si descubren a Fede Vigevani?

El creador uruguayo toma un rol de cómplice en el reality show (Instagram / fedevigevani)

Si descubren que Fede Vigevani es un infiltrado en La Casa de los Famosos México, el impacto sería, puntualmente, para la dinámica interna y la percepción de los participantes. En casos anteriores de realities con figuras infiltradas, la producción puede optar por varias rutas si se confirma la sospecha de los habitantes:

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Revelar oficialmente la misión de Fede y modificar las reglas del juego.

Expulsar al infiltrado para mantener la equidad de la competencia.

Integrar al infiltrado como participante regular.

Cambiar las dinámicas y retos para todos los habitantes.

En la edición actual, Fede Vigevani no puede ser nominado ni eliminado bajo las mismas reglas que sus demás compañeros. Por tanto, los votos que reciba no tendrán ninguna validez, ya que su papel es temporal y depende de las misiones que el público le asigne.

Si el youtuber de Uruguay llega a ser descubierto, la producción de LCDLFM podría aprovechar el momento para crear una dinámica especial o un giro inesperado en la trama de esta temporada, según la reacción del público y el avance del programa.

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¿Cuándo se confirmó que Fede sea un infiltrado en La Casa de los Famosos?

El charrúa no compite por el premio, sino para cumplir misiones dentro del reality.

Desde el día de su presentación, la conductora y actriz mexicana, Galilea Montijo, indicó a Fede Vigevani que su participación será distinta a comparación de los demás habitantes. Estas fueron sus palabras antes de arribar a La Casa:

“Él (Fede Vigevani) va a cumplir retos, así como lo escucharon, él va a ser su cómplice. Retos, misiones diarias que se definirán, por supuesto, a través del canal de WhatsApp de La casa de los Famosos México", explicó Galilea Montijo.

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“Fede es un habitante, pero no es un participante. Él no va a competir. él va a ser su cómplice. Todos los días en las 24 horas, Fede va a ser su cómplice. Es la primera vez que hacemos algo así. Nadie sabe que tú no estás compitiendo".

“Ellos no lo van a saber, que tú vas a ser cómplice de todo nuestro público. La misión más importante que tienes es que ellos, los habitantes, no se den cuenta que estás cumpliendo misiones dentro de La Casa de los Famosos México“, finalizó Galilea Montijo.

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¿Quién es Fede Vigevani, infiltrado de la LCDLFM?

Fede Vigevani es cómplice de misiones en el programa de televisión.

Fede Vigevani es un creador de contenido, youtuber e influencer originario de Uruguay, conocido principalmente por sus videos de bromas, retos y contenido de entretenimiento en redes sociales.

Saltó a la fama como parte del canal Dosogas, un proyecto que inició junto a Mathi Sellanes, donde alcanzaron millones de seguidores en YouTube y otras plataformas digitales. Tras la disolución de la página, Fede Vigevani continuó su carrera en solitario, realizando colaboraciones con creadores populares de América Latina y México.

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Actualmente reside en nuestro país y es uno de los influencers latinos más reconocidos, con una gran base de seguidores en México, Argentina y otros países de habla hispana. Su canal de Youtube supera los ocho millones de followers y en otras redes sociales, como Instagram, Fede registra hasta doce millones de suscriptores gracias a su carisma y popularidad dentro del ámbito digital.