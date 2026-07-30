La razón por la que el presidente de la Corte regaló mil pesos a una mujer durante su gira por Oaxaca

El ministro fue a la Cuenca del Papaloapan para un evento público, ahí escuchó el testimonio de una ejidataria que afirmó que le robaron la bolsa. Ahí Hugo Aguilar le ayudó con mil pesos. Crédito: X/@TiempoDigitalMx

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Durante su visita a la Cuenca del Papaloapan, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, le entregó mil pesos una mujer que denunció el robo de 5 mil 500 pesos dentro del mismo evento en Oaxaca, mientras el ministro realizaba un recorrido para revisar el cumplimiento de una sentencia de amparo que ordena la recuperación y descontaminación del Río Santo Domingo.

El propio Aguilar Ortiz aparece en un video de Tiempo Digital mientras saca su cartera y le entrega dos billetes de 500 pesos a Sonia Rodríguez de la Rosa, quien, entre lágrimas, le dice que le robaron su credencial de elector, llaves y dinero que pensaba usar al regresar para limpiar su cañal y no retrasarse porque el jueves irían a fumigar.

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El hecho ocurrió en el contexto de una gira del pasado 28 de julio, donde el ministro presidente explicó que visitó la región para dialogar con comunidades sobre afectaciones al territorio y al medio ambiente, así como sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo relacionada con un río de esa zona.

El robo fue denunciado por una ejidataria dentro del evento donde estuvo Hugo Aguilar Ortiz

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, entrega a una ejidataria de Oaxaca mil pesos que denuncia el robo de su bolsa durante un evento en la Cuenca del Papaloapan. Crédito: X/@TiempoDigitalMx (Captura de pantalla)

En la grabación, Sonia Rodríguez de la Rosa se identificó como ejidataria del lugar y afirmó que el robo ocurrió “aquí en este evento”. También relató que en su bolsa llevaba la cartera, credenciales varias, sus llaves y 5 mil 500 pesos aparentemente en efectivo.

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La mujer explicó que había dejado el celular en una silla y que su bolsa fue sacada mientras había personas sentadas cerca. Cuando le preguntaron quién la invitó, respondió que supo que “venía el ministro” y acudió porque le gusta informarse y no quedarse “con la ignorancia”.

En otro momento del video, una voz le preguntó dónde le habrían robado y ella respondió que considera que fue la misma gente que asistió al acto. Mencionó además que algunas personas formadas detrás de ella le dijeron que venían de Tierra Blanca.

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Aguilar Ortiz le dijo poco después del inicio de la grabación: “Yo le ayudo con otros mil. Tómelos, tómelos”. Antes, ella comentó: “Ahí me dieron ahorita mil pesos”.

La visita del presidente de la SCJN ocurrió durante el receso del Pleno

Aguilar Ortiz informó que dialogó desde el Río Santo Domingo con pueblos chinantecos, mazatecos, nahuas y comunidades afromexicanas sobre afectaciones al territorio. Crédito: X/@HugoAguilarOrti

Hugo Aguilar Ortiz informó en X que desde el Río Santo Domingo conversaba sobre el “cumplimiento de la sentencia de amparo que ordena su recuperación y descontaminación”, en una región habitada por pueblos chinantecos, mazatecos, nahuas y comunidades afromexicanas.

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El ministro presidente agregó que también se reunió con abogadas y abogados de Tuxtepec y con pobladores de la comunidad Camelia Roja, quienes han enfrentado afectaciones a su territorio y medio ambiente.

La visita ocurrió mientras la SCJN se encuentra en receso. El Máximo Tribunal clausuró su primer periodo de sesiones de 2026 y reanudará actividades públicas el próximo 3 de agosto, después del cierre formal de los trabajos del Pleno desde las cero horas del 16 de julio, conforme al calendario previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

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Esa disposición establece que el primer periodo del Poder Judicial inicia el primer día hábil de enero y concluye el último día hábil de la primera quincena de julio. El segundo arranca el primer día hábil de agosto y termina el último día hábil de la primera quincena de diciembre.

Durante la clausura del periodo, Aguilar Ortiz agradeció a los trabajadores de la SCJN y sostuvo que el trabajo no se detiene con el receso. En esa sesión dijo: “Agradecer también a todo el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su trabajo arduo, profesional, comprometido y al pueblo de México decirles que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo, que hoy cerramos un periodo de sesiones, pero los trabajos continúan”.

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