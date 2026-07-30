CDMX espera hasta 3 mil millones de pesos por los conciertos de Harry Styles

La expectativa por la llegada de Harry Styles a la Ciudad de México es enorme y podría traducirse en cifras y una movilización económica sin precedentes para la capital.
Del 31 de julio al 10 de agosto, seis conciertos en el Estadio GNP Seguros concentrarán la atención de fanáticos y prestadores de servicios turísticos.
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Las proyecciones no sólo anticipan llenos totales, sino una derrama económica récord que supere las expectativas en todos los sectores vinculados al comercio y al turismo.
Derrama récord para la Ciudad de México
El arranque de la residencia de Harry Styles marcará un parteaguas en la economía local. Las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio sitúan la derrama económica entre los 2 mil 550 y los 3 mil millones de pesos, con una cifra redonda central de 2 mil 800 millones.
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Entre los sectores más beneficiados destacan:
- Hoteles: entre 350 y 400 millones de pesos
- Restaurantes y bares: entre 250 y 300 millones de pesos
- Transporte: de 100 a 150 millones de pesos
- Comercio y souvenirs: entre 150 y 200 millones de pesos
- Otros servicios: hasta 150 millones de pesos
Así, el flujo de recursos beneficiará directamente a miles de negocios vinculados al turismo y el consumo. Cada sector espera jornadas de alta demanda, desde el primer concierto hasta el cierre de la residencia.
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Turismo y comercios, los principales beneficiados
La actividad turística será el eje del movimiento económico en la capital durante la presencia de Styles.
Se prevé que 60% de los asistentes viajará desde otras entidades o el extranjero, con una estancia promedio de dos a tres noches, lo que incrementa la ocupación hotelera y el gasto en servicios.
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- 60% de asistentes provenientes de fuera de la ciudad
- Estancia promedio: entre dos y tres noches
- Más de 1.1 millones de personas visitaron la plataforma de boletos durante el anuncio
El turismo, el consumo en restaurantes y la movilidad urbana tendrán jornadas de ingresos récord.
Comercios, bares y servicios públicos y privados recibirán a un público dispuesto a invertir en la experiencia completa alrededor de los conciertos del británico.
El perfil del público dinamiza la economía
El público que llegará a la Ciudad de México promete destacar por su amplitud:
- 60% serán mujeres
- 35% menores de 25 años
Además, la capital mexicana será la única ciudad de América Latina con seis fechas de la gira Together, Together, consolidando su posición como destino central para el entretenimiento internacional.
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La asistencia masiva y la diversidad del público refuerzan la economía e industria nacional. Con la llegada de miles de fanáticos, la Ciudad de México no deja de perfilarse como referencia global para los grandes espectáculos en 2026.
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