Procesan en Jalisco a cuatro secuestradores por la tortura de tres personas, entre ellas un menor. Crédito: Fiscalía de Jalisco

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Un juez vinculó a proceso a cuatro hombres acusados de secuestrar y torturar a tres personas, entre ellas un menor de edad, de las cuales una fue encontrada sin vida en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Los imputados enfrentan cargos por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad, con las agravantes de alevosía, premeditación y ventaja. El juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y fijó seis meses para el cierre de las investigaciones.

Los acusados fueron identificados como Bryan Ulises “N”, José Luis “N”, Kevin José “N” y un segundo José Luis “N”. La vinculación a proceso fue resultado del trabajo de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado de Jalisco, tras un operativo de campo, gabinete y análisis pericial.

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Secuestro y tortura en calles de Tlajomulco

Los hechos ocurrieron el 19 de julio, cuando tres personas fueron privadas de su libertad en vías públicas del municipio. Según se presume, los agresores las obligaron a caminar bajo amenazas de muerte e insultos.

Las agresiones les causaron lesiones de gravedad y dejaron a una de ellas inconsciente.

Uno de los señalados portaba una tabla de madera con la que facilitó el ingreso forzado de las víctimas a un inmueble de la zona. En ese lugar, al parecer, aguardaban los demás presuntos agresores.

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Ya en el interior de la finca, las víctimas fueron sometidas a actos de tortura con tablas de madera, puños y patadas. Las agresiones les causaron lesiones de gravedad y dejaron a una de ellas inconsciente.

Traslado en mototaxi y abandono en una brecha

Con la intención de ocultar el crimen, los imputados maniataron a las víctimas, las cubrieron con trapos y las subieron a un mototaxi. Luego las trasladaron y arrojaron en una brecha ubicada en la colonia El Zapote.

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Elementos de la policía municipal localizaron en ese sitio a un hombre sin vida. En el mismo lugar auxiliaron al segundo adulto y al menor, quienes presentaban heridas graves pero conservaban signos vitales. Ambos fueron trasladados a un puesto de socorros para recibir atención médica.

Operativo que llevó a la captura de los cuatro imputados

A partir del hallazgo, personal adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada desplegó un operativo que combinó trabajo de campo, análisis de gabinete y peritajes. Las diligencias permitieron reconstruir la cronología de las agresiones e identificar a los posibles partícipes.

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Las diligencias permitieron reconstruir la cronología de las agresiones e identificar a los posibles partícipes.

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes. Los cuatro señalados fueron capturados y presentados de inmediato ante la autoridad judicial.

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Audiencia y resolución del juez de control

En la audiencia inicial, el <b>Ministerio Público</b> expuso los datos de prueba ante el juez de control. Tras evaluar los señalamientos, el juzgador resolvió vincular a proceso a los cuatro imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, ambos con las agravantes de alevosía, premeditación y ventaja, así como por privación ilegal de la libertad.

A petición de la representación social, el juez dictó prisión preventiva oficiosa por un año como medida cautelar. El plazo fijado para el cierre de las investigaciones complementarias es de seis meses.

Fiscalía del Estado de Jalisco refrenda postura ante delitos de alto impacto

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que estos resultados refrendan su compromiso de combatir la impunidad y esclarecer delitos de alto impacto. La dependencia subrayó que quienes atenten contra la vida y la libertad de la ciudadanía enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

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El caso se suma a los esfuerzos de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, área que coordinó las acciones ministeriales y operativas que derivaron en la detención de los cuatro acusados.