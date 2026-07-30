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Una más de Cynthia Klitbo, protagoniza pelea con Aldo Rendón durante la Prueba Semanal

El enfrentamiento se une a una serie de roces que ha tenido la actriz Cynthia Klitbo en estos primeros días de reality

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron una disputa
Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron una disputa durante la prueba semanal (Captura de pantalla )
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La actriz, Cynthia Klitbo protagonizó otra pelea dentro de La Casa de los Famosos México 2026, en esta ocasión durante la Prueba por el presupuesto Semanal.

Klitbo reclamó que el stylist, Aldo Rendón no había participado en la Prueba Semanal, razón por la que ambos alzaron la voz en el patio.

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Rendón aseguró que fue el primer habitante en pedalear para la Prueba Semanal a lo que Cynthia comentó que no era verdad compartiéndole el orden en que los habitantes debían participar.

Aldo se marchó mencionando que él no seguía y que no participaría más durante la prueba: “Yo empece, yo fui la primera, yo no sigo, me vale v*rg*, por mi no tragamos”.

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A lo que Klitbo en forma de burla comentó que Rendón es uno de los habitantes que más comen dentro de la casa.

Una reconciliación rápida

El momento siguió dentro de la cocina en donde Rendón comentó con sus compañeros el roce que tuvo con la actriz, señalando que Klitbo no llevó bien el orden de los habitantes.

“¿Hace cuánto se fue Yanet de aquí?, Y me dice ‘Güey, ¿Sigues tú otra vuelta?’. Le digo, Yanet se acaba de ir de aquí y falta Ernesto ¿Qué me estás diciendo? Si te vas a poner así, yo también me sé poner bien perr*“, comentó Rendón.

Sin embargo y tras un breve tiempo, Rendón aseguró que no busca pelear en la casa, pero si Klibo “quiere cagar el palo”, él también puede hacerlo.

Aldo Rendon pelea con Cynthia Klitbo
Aldo Rendón y Cynthia Klitbo tuvieron una riña durante la prueba semanal (Captura de pantalla )

Para momentos después comentar que intentaría pedirle una disculpa a Cynthia y explicar la situación ya que no quiere generar problemas y menos con gente de su cuarto.

Instantes después Klitbo se acercó y Rendón le ofreció una disculpa: “Perdóname que te hable con la voz fuerte, eres muy chingativa, andabas diciendo que seguía yo y no seguía yo”.

Cynthia acepto la disculpa de Rendón sin ningún problema y dieron por concluido el tema, señalando que pensará más antes de decir algo, debido a que no recordaba el orden correcto con el que los habitantes debían de pedalear.

El enfrentamiento se une a una serie de roces que ha tenido la actriz Cynthia Klitbo en estos primeros días de la Casa de los Famosos México 2026.

Cynthia Klitbo en contra de Masad Altamimi

Todo comenzó cuando Klitbo le llamó la atención al creador de contenido durante el desayuno del martes 28 de julio, esto por servirse demasiada comida sin considerar que faltaban habitantes por comer: “Masad, faltamos un chingo. Es que es para todos, porque entonces no alcanza”, le dijo.

El choque escaló a la mañana del miércoles 29 de julio, cuando Masad le reclamó a Cynthia porque los frijoles que cocinó para todos llevaban tocino —carne de cerdo que él no consume por su religión—, sin haberle avisado previamente de esa restricción.

Klitbo lo encaró frente a varios compañeros: “Yo cocino, yo le puse un pedazo de tocino. ¿Quién me dijo a mí que Masad no come cerdo? Me armó un pedo por el cerdo. ¿Cuándo me dijo a mí? Tú no me dijiste a mí que no comías cerdo, ¿nos dijiste?

Imagen dividida muestra a un hombre barbudo sujetando a una mujer de espaldas y otro hombre detrás; en la derecha, una mujer con camiseta gris y un hombro.
Masad y Cynthia discuten por la comida en LCDLFM4 (Televisa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Masad respondió que “mucha gente lo sabe”, en referencia a su fe, pero Klitbo no cedió: “Si nadie me lo comunicó, no tenía forma de saberlo”.

El reclamo de Klitbo fue más allá del tocino, también acusó a Masad de no colaborar con las tareas de la casa y de aprovechar el trabajo de los demás: “No ayuda, él aprovecha el trabajo de los demás para hacerse, entonces no está chido, y cuando estábamos hablando de la limpieza se fue. Masad no ha hecho nada”.

Klitbo señaló que el influencer intenta usar los ingredientes que ella ya preparó para hacerse su propia comida sin aportar nada al proceso.

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