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Para qué sirve rociar bicarbonato de sodio en la entrada de tu casa

Colocar bicarbonato de sodio en la entrada de la casa es una práctica que suele recomendarse por varias razones, principalmente relacionadas con la limpieza y el control de plagas

Mano de una persona vierte bicarbonato de sodio con una cuchara sobre un plato en la entrada de una casa, junto a un saco y un cartel de madera.
Una persona distribuye bicarbonato de sodio en la entrada de su vivienda, aplicando una solución natural para el control de plagas y la eliminación de olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La costumbre de colocar bicarbonato de sodio en la entrada de la casa gana popularidad entre quienes buscan métodos sencillos para reducir plagas y neutralizar olores.

En este sentido, y de acuerdo con información de la sitio especializado EcoCraftyLiving, este remedio puede ser muy útiles para obtener diversos beneficios en el hogar, sobre los cuales te contamos a continuación, además de la manera correcta y segura de hacerlo.

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Una mujer arrodillada en un felpudo, frente a una puerta de madera, vierte polvo blanco de una cuchara y sostiene una caja de bicarbonato de sodio.
Una mujer coloca bicarbonato de sodio con una cuchara en la entrada de su vivienda, junto a la puerta de madera y el felpudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve rociar bicarbonato de sodio en la entrada de tu casa

Colocar bicarbonato de sodio en la entrada de la casa es una práctica que suele recomendarse por varias razones, principalmente relacionadas con la limpieza y el control de plagas.

Beneficios y razones:

  • Repelente natural de insectos: El bicarbonato de sodio puede funcionar como barrera contra hormigas y otras plagas. Al mezclarlo con azúcar glas y colocarlo cerca de la entrada, las hormigas lo ingieren y esto afecta su sistema digestivo, ayudando a controlar infestaciones de manera segura y sin químicos tóxicos. Es importante poner la mezcla justo en los caminos donde transitan los insectos para mayor efectividad y siempre en lugares inaccesibles para mascotas y niños para evitar riesgos de ingestión accidental.
  • Neutralización de malos olores: El bicarbonato es conocido por su capacidad para absorber y neutralizar olores. Colocarlo en la entrada puede ayudar a mantener un ambiente más fresco, sobre todo si la zona suele acumular humedad o residuos orgánicos.
  • Simbología de limpieza y bienestar: Si bien no existen pruebas científicas sobre efectos “energéticos”, en algunas prácticas de armonización del hogar (como el Feng Shui) se recomienda usar productos naturales —como el bicarbonato o el vinagre— para “limpiar” energéticamente el espacio y favorecer la entrada de energías positivas.
Infografía sobre el uso de bicarbonato de sodio. Muestra puerta, hormigas, cuencos con polvo, zapatos, manos, pata de animal y símbolos de limpieza y seguridad.
Una infografía detalla los beneficios y precauciones al emplear bicarbonato de sodio en la entrada del hogar, como repelente de plagas y neutralizador de olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo colocar bicarbonato de sodio en la entrada de tu casa para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios del bicarbonato de sodio en la entrada de tu casa, sigue estos pasos según el objetivo que busques: control de plagas (especialmente hormigas) o neutralización de olores.

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1. Para controlar hormigas y otras plagas

Materiales:

  • Bicarbonato de sodio
  • Azúcar glas (opcional, para atraer hormigas)
  • Tapas de botellas, pequeños recipientes o trozos de cartón

Instrucciones:

  1. Mezcla partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar glas (por ejemplo, una cucharada de cada uno).
  2. Coloca la mezcla en tapas de botellas, pequeños recipientes o sobre trozos de cartón.
  3. Localiza los puntos de entrada o los caminos por donde suelen pasar las hormigas en la entrada de la casa.
  4. Pon las tapas o recipientes justo al lado de esos caminos o en las esquinas de la entrada, evitando zonas donde puedan acceder mascotas o niños.
  5. Revisa cada 2 o 3 días y repón la mezcla si se humedece o desaparece.

2. Para neutralizar olores

Materiales:

  • Bicarbonato de sodio
  • Recipiente abierto (puede ser un plato, vaso o frasco sin tapa)

Instrucciones:

  1. Vierte de 2 a 4 cucharadas de bicarbonato de sodio en el recipiente.
  2. Coloca el recipiente en la entrada de la casa, preferentemente en una esquina o zona donde no estorbe el paso ni esté al alcance de mascotas o niños.
  3. Cambia el bicarbonato cada semana o cuando notes que pierde efectividad para absorber olores.

Esta práctica ayuda a mantener el ambiente más fresco y limpio en la entrada.

Infografía con ilustraciones de una mano colocando bicarbonato, cuencos, hormigas, un calendario, un niño, un perro y un reloj, mostrando pasos detallados.
Una guía visual detalla los pasos para usar bicarbonato de sodio en la entrada de casa y controlar plagas como hormigas o neutralizar olores ambientales, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos generales:

  • No esparzas el bicarbonato directamente sobre el suelo si hay riesgo de humedad, ya que puede apelmazarse.
  • Si tienes mascotas o niños pequeños, utiliza recipientes cerrados con perforaciones para evitar que lo ingieran accidentalmente.
  • Retira los restos y limpia el área al menos una vez por semana para evitar acumulación de polvo.

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