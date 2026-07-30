México
Agregar Infobae enGoogle

Katy Perry lleva The Lifetimes Tour a la pantalla grande: dónde ver en México

Katy Perry sorprende a sus fans en México con una nueva experiencia en cines

Una cantante en un escenario con luces y pantallas gigantes que muestran su imagen. Un público numeroso levanta los teléfonos frente al escenario
Un concierto único de Katy Perry llega a la pantalla grande en México. (Katy Perry: The Lifetimes Tour - En vivo desde París Tráiler oficial (Captura de pantalla))
Guardar

La llegada de Katy Perry a las salas mexicanas marca un nuevo capítulo en la relación entre los grandes espectáculos musicales y el cine.

The Lifetimes Tour – Live From Paris estrena en México gracias a la colaboración con Cinépolis y Cinemex, que presentarán en complejos seleccionados la versión cinematográfica del concierto grabado en noviembre de 2025 en el Accor Arena de París.

PUBLICIDAD

La producción, dirigida por Paul Dugdale, busca ofrecer a los seguidores de la artista la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva, trasladando la energía y el despliegue visual de la gira a la pantalla grande.

Con este lanzamiento, la cantante apuesta por un formato que permite a su público revivir sus actuaciones más emblemáticas sin salir de su ciudad.

Esta película, grabada durante una serie de presentaciones agotadas en París, reúne los momentos más representativos de la carrera de la artista, desde sus primeros éxitos hasta los temas que la consolidaron como ícono del pop global.

PUBLICIDAD

El filme se suma a la tendencia, cada vez más popular, de llevar grandes conciertos a las salas para acercar el espectáculo a un público más amplio.

Katy Perry: una carrera de éxitos que llega al cine

La trayectoria de la cantante estadounidense abarca más de 15 años y se caracteriza por una evolución constante tanto en lo musical como en lo visual.

Desde el lanzamiento de One of the Boys en 2008, que incluyó el sencillo “I Kissed a Girl”, la intérprete se posicionó en la conversación internacional.

Posteriormente, el disco Teenage Dream consolidó su presencia en la década de 2010, con temas como “California Gurls”, “Teenage Dream”, “Firework”, “E.T.” y “Last Friday Night (T.G.I.F.)”.

A lo largo de su carrera, la artista ha desplegado una estética visual reconocible y ha apostado por giras de gran escala.

Los videos musicales coloridos y las producciones en vivo forman parte de su identidad artística, lo que convierte a sus conciertos en experiencias multisensoriales.

La trayectoria de la cantante estadounidense abarca más de 15 años y se caracteriza por una evolución constante tanto en lo musical como en lo visual. REUTERS/Mario Anzuoni
La trayectoria de la cantante estadounidense abarca más de 15 años y se caracteriza por una evolución constante tanto en lo musical como en lo visual. REUTERS/Mario Anzuoni

The Lifetimes Tour – Live From Paris: detalles de la experiencia cinematográfica

La versión cinematográfica del concierto fue dirigida por Paul Dugdale, realizador con experiencia en producciones musicales de alto perfil.

Para este proyecto, se emplearon más de 60 cámaras, con el objetivo de capturar cada aspecto del espectáculo: desde la puesta en escena y las coreografías hasta la interacción con el público y los momentos de cercanía entre la cantante y sus seguidores.

La película no se limita a registrar el show, sino que propone una visión cinematográfica diseñada para disfrutarse en pantalla grande y con sonido de cine.

El enfoque busca que el espectador se sienta inmerso en la atmósfera del concierto, apreciando tanto los detalles visuales como la energía del evento en vivo.

¿Dónde y cuándo ver The Lifetimes Tour – Live From Paris en México?

La película podrá verse en complejos seleccionados de Cinépolis y Cinemex en diversas ciudades del país.

Según el sitio oficial del filme, la preventa de boletos estará disponible a partir del 30 de julio, mientras que las funciones se llevarán a cabo el 2 de septiembre de 2026.

Esta propuesta amplía la oferta para los aficionados que desean experimentar giras internacionales sin necesidad de viajar.

La lista de salas y ciudades, junto con los horarios y funciones disponibles, se encuentra detallada en las plataformas oficiales de cada cadena de cines.

La proyección ofrece la posibilidad de vivir el espectáculo como si se estuviera en primera fila.

Un recorrido por la carrera y el vínculo con los fans

La película repasa las canciones más conocidas de Katy Perry y celebra la relación que la cantante ha forjado con sus seguidores, quienes han acompañado su carrera con entusiasmo y han encontrado en sus canciones mensajes de empoderamiento y reinvención personal.

La gira y su versión para cines funcionan como un homenaje al vínculo especial entre la intérprete y su audiencia.

Las imágenes y el sonido envolvente buscan transportar a los asistentes a una experiencia cercana a la de un concierto en vivo.

Katy Perry de perfil y en silueta canta en un micrófono bajo una intensa luz, vestida con un atuendo adornado. Logotipo del tour en la parte superior
Según el sitio oficial del filme, la preventa de boletos estará disponible a partir del 30 de julio, mientras que las funciones se llevarán a cabo el 2 de septiembre de 2026. (Katy Perry)

El estreno en salas mexicanas de la versión cinematográfica del concierto representa una oportunidad para disfrutar de una producción pensada para la pantalla grande, con todos los elementos que han definido el estilo y la propuesta artística de Katy Perry.

La iniciativa confirma la vigencia de los conciertos en cine y la capacidad de la artista para reinventar su vínculo con los seguidores a través de nuevas plataformas.

Temas Relacionados

Katy PerryCineCine MexicoCine En Mexicomexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de julio?: retrasos en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de julio?: retrasos en la Línea 3

Romina Hinojosa hará historia y será la primera mexicana en el Tour de Francia

La ciclista de 23 años se estrenará en la edición 2026 en una carrera inédita de nueve días, mil 175 kilómetros y salida en Suiza

Romina Hinojosa hará historia y será la primera mexicana en el Tour de Francia

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Aldo Rendón le pide perdón a Cynthia Klitbo y dan primera llamada para la nominación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Aldo Rendón le pide perdón a Cynthia Klitbo y dan primera llamada para la nominación

La razón por la que el presidente de la Corte regaló mil pesos a una mujer durante su gira por Oaxaca

La ejidataria afirma que le quitaron 5 mil 500 pesos, credenciales y llaves durante la reunión en la Cuenca del Papaloapan

La razón por la que el presidente de la Corte regaló mil pesos a una mujer durante su gira por Oaxaca

Chicharito es comparado con Cristiano Ronaldo y se enfurece

El delantero mexicano vivió un momento tenso con un periodista luego de ser comparado con estrellas del futbol que si asistieron al Mundial 2026

Chicharito es comparado con Cristiano Ronaldo y se enfurece
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Detienen a “El Miky”, operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca

Apelan vinculación a proceso del defensor indígena Jesús Plácido Galindo: piden su liberación

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de “Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

ENTRETENIMIENTO

Sospechas en La Casa de los Famosos: participantes creen que Fede Vigevani es un infiltrado

Sospechas en La Casa de los Famosos: participantes creen que Fede Vigevani es un infiltrado

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Aldo Rendón le pide perdón a Cynthia Klitbo y dan primera llamada para la nominación

Dónde ver Dune, la película de culto que Ernesto Laguardia grabó con David Lynch

Papá de Mauro Menéndez asegura que su muerte está relacionada con el vape: “Fue lo que lo mató”

¿Está operado? Aldo Rendón acusa a Masad Altamimi de tener el cuerpo inyectado en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Romina Hinojosa hará historia y será la primera mexicana en el Tour de Francia

Romina Hinojosa hará historia y será la primera mexicana en el Tour de Francia

Chicharito es comparado con Cristiano Ronaldo y se enfurece

México vs Puerto Rico: ¿Cómo quedó la Selección Femenil en su debut en los Juegos Centroamericanos?

Santiago Sandoval fue operado tras fracturarse, Chivas revela tiempo de recuperación del jugador

Atlas rompe negociaciones con el portugués Tiago Gouveia: “No se concretará la llegada del futbolista”