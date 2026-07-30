Guarderías del IMSS: cómo inscribir a tu hijo gratis en línea o presencial

Es una prestación gratuita para hijos de trabajadores asegurados que cubre cuidado, alimentación y estimulación temprana desde los 43 días de nacidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El servicio de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una prestación gratuita para hijos de trabajadores asegurados que cubre cuidado, alimentación y estimulación temprana desde los 43 días de nacidos.

El trámite de inscripción puede realizarse en línea o de forma presencial, sin costo para las familias.

IMSS/Facebook

Quién puede solicitar el servicio

El servicio está dirigido a trabajadores asegurados bajo el Régimen Obligatorio del IMSS con vigencia de derechos activa. Pueden solicitarlo la madre trabajadora, el padre viudo, el padre divorciado o quien ejerza la patria potestad y custodia por resolución judicial.

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Los menores deben tener entre 43 días y 4 años de edad. En el caso de las guarderías integradoras —que atienden a niños con discapacidad— el límite se extiende hasta los 6 años.

La inscripción no garantiza un lugar inmediato. La disponibilidad depende del cupo en cada sala según la edad del menor, por lo que es posible quedar en lista de espera.

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Modalidades disponibles

Las familias no pagan inscripción ni materiales didácticos. El costo del servicio lo absorbe íntegramente el patrón mediante la cuota al seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS opera distintos esquemas de atención, identificados cada uno con una letra:

Ordinaria (G): prestación directa del IMSS en instalaciones propias.

Vecinal Comunitario Único (U): operada por proveedores externos mediante contrato con el IMSS; es la modalidad más extendida y la única que permite inscripción por internet.

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Integradora (Y): cuenta con un área general y un área de apoyo terapéutico especializado para niños con discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial.

Madres IMSS (M): exclusiva para trabajadores del propio Instituto, conforme al Contrato Colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En Empresa (E): operada por el patrón en sus propias instalaciones mediante convenio de subrogación.

En el Campo (C): destinada a trabajadores eventuales del campo, a través de convenios con patrones u organizaciones del sector.

Las familias no pagan inscripción ni materiales didácticos. El costo del servicio lo absorbe íntegramente el patrón mediante la cuota al seguro.

Documentos que debes reunir antes de iniciar

Del menor:

Acta de nacimiento (original o copia certificada con fotocopia)

CURP, si no está incluida en el acta

Cartilla Nacional de Salud

Solicitud de examen médico de admisión (se llena en la guardería)

Valoración de desarrollo, en caso de guarderías integradoras

Del trabajador asegurado:

Número de Seguridad Social (NSS) y CURP

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial ADIMSS)

Comprobante de domicilio

Constancia de plática de nuevo ingreso

Datos del centro laboral: nombre o razón social, domicilio y teléfonos

Resolución judicial de patria potestad o custodia, cuando aplique

También se deben proporcionar nombre, domicilio, teléfono, identificación oficial y CURP de las personas autorizadas para recoger al menor.

Paso a paso para registrar a tu hijo

Acude directamente a la guardería de tu elección con los documentos completos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1 — Verifica tu vigencia de derechos

Antes de iniciar cualquier trámite, confirma que tu afiliación al IMSS esté activa. Puedes hacerlo en el portal imss.gob.mx o llamando al 800 623 2323.

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Paso 2 — Registra al menor como beneficiario

Si el niño o niña aún no está dado de alta como beneficiario, acude a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponda para realizar ese registro. Es un requisito previo indispensable.

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Paso 3 — Localiza la guardería de tu preferencia

Consulta el directorio de guarderías en imss.gob.mx para identificar las opciones disponibles según tu domicilio o lugar de trabajo, junto con sus horarios y esquema de operación.

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Paso 4 — Realiza el pre-registro

A través de internet

Solo para esquema Vecinal Comunitario Único: Ingresa a stigi.imss.gob.mx con el NSS y la CURP del trabajador y del menor.

Selecciona la guardería base, sube la documentación escaneada y descarga la solicitud ST-7/IMSS-10 con código QR y fecha de cita.

De forma presencial

Acude directamente a la guardería de tu elección con los documentos completos. Los trabajadores bancarios por convenio y quienes soliciten guardería en el Campo, Ordinaria o Madres IMSS solo pueden realizar el trámite de esta manera.

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Para inscripción en el área de discapacidad de una guardería integradora, el trámite también es presencial.

Trabajadores del IMSS (esquema Madres IMSS): el trámite se realiza a través del SNTSS.

Espera la notificación de aceptación

La guardería informará si hay lugar disponible en la sala que corresponde a la edad del menor. Es posible registrar solicitudes en hasta dos guarderías simultáneamente: una en estatus pendiente y otra en estatus en trámite.

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Formaliza la inscripción en 7 días hábiles

Una vez que la guardería notifica la aceptación, el trabajador tiene siete días hábiles para completar los requisitos y firmar el contrato junto con la Carta de Derechos y Obligaciones. En esa misma visita, el pediatra de la guardería revisa peso, talla y cartilla de vacunación del menor.

Semana de adaptación

El ingreso no es inmediato a jornada completa. Durante los primeros cinco días, el menor se incorpora de forma gradual: desde una hora el primer día hasta la jornada completa el quinto, con actividades de reconocimiento del espacio, juego y rutinas básicas.

Horarios según modalidad

Existe también la modalidad nocturna o de 24 horas, de lunes a domingo, en horarios de 18:00 a 06:00 o de 22:00 a 06:00, orientada a trabajadores de turnos rotativos en sectores como enfermería, seguridad y manufactura.- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los horarios varían por esquema.

La modalidad ordinaria opera de lunes a viernes en turno matutino (06:00 a 16:00 horas) o vespertino (08:00 a 18:00 horas).

Las guarderías integradoras atienden de 07:00 a 19:00 horas.

Existe también la modalidad nocturna o de 24 horas, de lunes a domingo, en horarios de 18:00 a 06:00 o de 22:00 a 06:00, orientada a trabajadores de turnos rotativos en sectores como enfermería, seguridad y manufactura.

Para dudas sobre el trámite en línea, el IMSS dispone de la línea de soporte técnico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para dudas sobre el trámite en línea, el IMSS dispone de la línea de soporte técnico 800 900 1300 y el correo inscripcion.guard@imss.gob.mx.

Para consultas generales sobre vigencia de derechos o localización de guarderías, la línea de atención es el 800 623 2323.