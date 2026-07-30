Diego Luna recibirá importante premio europeo por su impacto en el cine cómo actor, productor y director

FOTO DE ARCHIVO-El director Diego Luna posa durante una sesión fotográfica para la película "Cenizas" (A Mouthful of Ash - Ceniza en la Boca) como parte de las Proyecciones Especiales en el 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia. 13 de mayo de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

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Diego Luna, actor, director y productor mexicano que este año consolidó el éxito de México 86 una película que habló del mitico mundial en México y estrenó Ashes en Cannes, recibirá el Corazón Honorario de Sarajevo durante la 32.ª edición del Festival de Cine de Sarajevo, programada del 14 al 21 de agosto en Bosnia y Herzegovina.

La distinción es el máximo reconocimiento honorífico del certamen y valora su carrera de más de tres décadas, su trabajo en las tres facetas de la industria y su contribución a la representación de historias latinoamericanas en el audiovisual internacional.

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Trailer oficial/Cenizas en la boca (Animial de Luz Films)

Qué es el Corazón Honorario de Sarajevo

El Corazón Honorario de Sarajevo reconoce a artistas cuya obra ha aportado al desarrollo del cine y la cultura contemporánea. Entre quienes lo han recibido figuran Wim Wenders, Paolo Sorrentino, Willem Dafoe, Stellan Skarsgård, Meg Ryan y Asghar Farhadi.

Jovan Marjanović, director del festival, señaló en un comunicado que Luna ha construido una carrera capaz de transitar entre grandes producciones internacionales y relatos profundamente humanos que reflejan la riqueza de la cultura latinoamericana.

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En esta misma edición, el certamen también homenajeará al cineasta iraní Asghar Farhadi —ganador de dos premios Óscar— y a la actriz Emily Watson, presidenta del jurado de esta edición.

La agenda de Diego Luna en Sarajevo

Además, ofrecerá una clase magistral dirigida a jóvenes cineastas, profesionales de la industria y público del festival, donde compartirá su experiencia en la industria audiovisual. (Diego Luna, Netflix / Instagram)

La presencia de Luna en el festival no se limitará al galardón. El cineasta presentará Ashes (Ceniza en la boca), su más reciente largometraje como director, adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026.

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Además, ofrecerá una clase magistral dirigida a jóvenes cineastas, profesionales de la industria y público del festival, donde compartirá su experiencia en la industria audiovisual.

Un momento de peso en su carrera

El actor Diego Luna durante la conversación, el actor aborda temas relacionados con la situación de México y el futbol, específicamente en el contexto del próximo Mundial. Se mencionan aspectos de la sociedad mexicana y el deporte.

A lo largo de su filmografía, Luna ha impulsado historias vinculadas a la identidad, la migración y la diversidad cultural, en proyectos que van desde el cine independiente hasta grandes producciones de alcance global.

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En los últimos meses consolidó el éxito internacional de Andor, una de las producciones mejor valoradas del universo Star Wars, y debutó como director en Cannes con Ashes.

Quién es Diego Luna

Diego Dionisio Luna Alexander nació el 29 de diciembre de 1979 en Toluca, Estado de México. Hijo de Alejandro Luna, escenógrafo, y de Fiona Alexander, diseñadora de vestuario de origen inglés, creció en un entorno ligado a las artes escénicas.

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Comenzó su carrera profesional a los siete años en el cortometraje El último fin de año y debutó en televisión a los 12 en la telenovela El abuelo y yo, junto a Gael García Bernal, con quien mantendría una colaboración artística de décadas.

Su salto internacional llegó en 2001 con Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, cinta que lo posicionó en el circuito del cine de autor mundial. A partir de entonces, su carrera se diversificó entre producciones mexicanas e internacionales: Frida (2002), La terminal (2004), Mi nombre es Harvey Milk (2008) y Rudo y Cursi (2008), nuevamente junto a García Bernal.

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En 2005, Luna cofundó Canana Films junto a García Bernal y el productor Pablo Cruz, plataforma desde la que impulsó proyectos comprometidos con el cine latinoamericano. Como director, firmó Abel (2010), César Chávez (2014) y Sr. Pig (2016), estrenada en el Festival de Sundance.

Entre 2018 y 2020 protagonizó Narcos: México, serie en la que interpretó al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. En 2016 encarnó a Cassian Andor en Rogue One: Una historia de Star Wars, papel que retomó en la serie Andor (2022–2025), por la que recibió dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actor dramático en televisión.

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El festival que nació en guerra

El Festival de Cine de Sarajevo fue fundado en 1995, durante los últimos meses de la Guerra de Bosnia, por un grupo de cinéfilos que apostaron por la cultura como forma de resistencia ante el conflicto que devastó la región entre 1992 y 1995.

Tres décadas después, es considerado el encuentro cinematográfico más relevante del sureste de Europa y una plataforma que conecta a directores, actores, productores y distribuidores de todo el mundo con las cinematografías de los Balcanes y más allá.

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