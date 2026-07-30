Sheinbaum pide vacacionar en Quintana Roo pese a aumento de sargazo en playas turísticas: “Muchísimas están limpias”

Sheinbaum indicó que hubo un incremento en la llegada del sargazo. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a vacacionar en Quintana Roo, a pesar de que este año aumentó la llegada de sargazo a las playas turísticas del estado, por lo que incluso anunció una inversión de 2 mil millones para recolectar el alga en el Caribe mexicano.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que “hay muchísimas playas limpias”; sin embargo, argumentó que el sargazo es un fenómeno natural que afecta a todas las playas del Caribe, entre estas Florida, en Estados Unidos.

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“Vayan a Cancún, vayan a Tulum, vayan a Puerto Morelos, a Playa del Carmen, a Mahahual. Hay muchísimas playas limpias.

“Este es un fenómeno que no solo es para Quintana Roo. Todas las islas del Caribe lo tienen, Florida lo tiene. Y nosotros, la virtud que tenemos es que estamos trabajando juntos para poder reforzar su atención”, dijo en Palacio Nacional.

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Sheinbaum Pardo indicó que un grupo de 150 científicos ya trabajan en coordinación con las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para conocer qué ocasionó el aumento de sargazo.

Añadió que el mismo grupo también buscará métodos para reciclar las macroalgas recolectadas en el mar por la Secretaría de Marina.

“Cuando llega a la playa, empieza a descomponerse. Entonces, el objetivo es capturarlo en el mar para que no llegue a las playas. En este momento, se está recolectando más sargazo en las playas que en el mar, porque hay más sargazo”, agregó.

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Resaltó que a esto se sumará la inversión de 2 mil millones de pesos para realizar diversas acciones interinstitucionales, encabezadas por la Marina y la Semarnat

¿En qué consiste el plan?

Sheinbaum explicó que el plan contempla capturar más sargazo en el mar con la compra de nuevos barcos sargaceros.

También se instalarán más barreras, usando las mejores disponibles en el estado y en el mundo, para proteger las playas.

Para el sargazo que llegue a la arena, se reforzará la recolección siguiendo las mejores prácticas ambientales.

La presidenta informó que ya existen normas para esta tarea y que se está capacitando a los hoteleros para recoger el alga sin llevarse la arena.

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Las acciones se enfocarán en las cinco zonas turísticas más importantes: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, que suman entre cuarenta y cincuenta kilómetros de playas.

Sheinbaum mencionó que ya llegaron nuevos barcos y que el próximo año aumentará el esfuerzo.

Sobre el destino del sargazo, explicó que el que se recolecta en la playa se deja secar para que pierda sustancias dañinas, luego se reutiliza la arena y el resto se convierte en polvo orgánico.

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Además, mencionó que algunas empresas ya reciclan el sargazo húmedo y lo utilizan para hacer abono, incluso para exportarlo.

Destacó que el sargazo también afecta a los ecosistemas marinos y a las tortugas, por lo que la atención es integral y se cuenta con el apoyo de los empresarios para proteger el turismo y el medio ambiente de Quintana Roo.

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