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Destrozan a Omar Chaparro tras anunciar su concierto en el Lunario de Auditorio Nacional: “Me lo pierdo sin falta”

Un sinfín de comentarios en tono de broma fueron difundidos a través de redes sociales

El actor aseguró que es uno de sus sueños el presentarse en un importante recinto de la CDMX: (Ig: @omarchaparro)
El actor aseguró que es uno de sus sueños el presentarse en un importante recinto de la CDMX: (Ig: @omarchaparro)
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El anuncio de un concierto de Omar Chaparro en el Lunario del Auditorio Nacional desató una ola de comentarios sarcásticos y críticas en Instagram.Usuarios aprovecharon la publicación para expresar, con ironía, su desinterés por el espectáculo y para lanzar frases que rápidamente se viralizaron en la red social.

El comediante y cantante compartió la noticia de su próximo show en el Lunario a través de su cuenta oficial. La publicación, que acumuló más de 2 mil reacciones en menos de un día, generó una respuesta mayormente negativa.

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Omar Chaparro anuncia concierto en el Lunario del Auditorio Nacional

En días recientes, Ocesa difundió los detalles de la presentación de Omar Chaparro en el Lunario, uno de los foros más reconocidos de la Ciudad de México, a través de un mensaje en el que invitaba a sus seguidores a asistir.

El show se llevará a cabo el próximo 29 de octubre con motivo de su álbum Inesperado.

(Ocesa)
(Ocesa)

La preventa Banamex será vía Ticketmaster a partir de este 30 de julio a las 11 horas. Mientras que la venta general se llevará a cabo el 31 de julio.

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El anuncio no tardó en generar reacciones, aunque la mayoría no fueron de apoyo.

Destrozan a Omar Chaparro por su concierto

El anuncio no tardó en generar reacciones en el post de Instagram, aunque la mayoría no fueron de apoyo.

Algunos usuarios preguntaron por la fecha exacta “para no ir” y otros se interesaron por el costo de los boletos, sólo para decir que así sabrían “lo que me ahorro”.

Hubo quien escribió: “Gracias por hacerme ahorrar”, mientras que otro usuario comentó: “Me lo pierdo sin falta”.

El actor mexicano Omar Chaparro, posa durante una entrevista con EFE este miércoles, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
El actor mexicano Omar Chaparro, posa durante una entrevista con EFE este miércoles, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La noticia también provocó comparaciones con otros artistas. Una usuaria ironizó: “Quien no conoce a Eduardo Capetillo, a cualquier Omar Chaparro le reza”. Otros sugirieron que si Chaparro podía ser cantante, ellos podrían aspirar a ser “astronautas”.

“Si tienen la oportunidad, piérdanselo” y “Ahí no estaremos” fueron algunas de las expresiones más repetidas. Varios comentarios incluyeron emojis y referencias a la carrera previa del artista: “Ya mató el cine ahora va por la música”.

Algunos internautas pidieron “menos información por favor”, mientras que otros agradecieron el aviso para “no ir”. La ironía fue el tono dominante en los mensajes, que convirtieron el anuncio en tendencia.

México Canta
CIUDAD DE MÉXICO, 29ABRIL2025. Omar Chaparro canta con la Sonora Santanera durante la ceremonia número 50 de Las Diosas de Plata, por parte los Periodistas Cinematográficos de México (PECIME), premiación llevada a cabo en el CCT2. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El anuncio de Chaparro no sólo provocó memes y comentarios sarcásticos, también reactivó debates sobre el alcance y los cambios en su carrera artística. Un usuario escribió: “El talento lo persigue pero él es más rápido”.

Otros usuarios ironizaron sobre tours ficticios o sobre el supuesto apoyo del público: “Hay apoyo, sólo falta talento”. Algunos recordaron participaciones antiguas de Chaparro en televisión: “Omar Chaparro? Nuestro Omar Chaparro? El que hizo la Recamarera Asesina en Telehit?”

Las reacciones negativas no impidieron que algunos seguidores preguntaran por detalles del concierto, aunque la mayoría lo hizo para continuar la broma. “¿Qué días no va a estar?”, preguntó un usuario.

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