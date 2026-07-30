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Oficial: Federico Viñas regresa a la Liga MX con Toluca tras jugar en España

La llegada del atacante uruguayo responde a la intención del Toluca de reforzar su zona ofensiva

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Este jueves los Diablos Rojos del Toluca anunciaron oficialmente el fichaje del delantero uruguayo Federico Viñas, quien vuelve a la Liga MX después de su paso por el futbol europeo con el Real Oviedo de España. El atacante firmó un contrato por cuatro años con el conjunto escarlata.

A través de un comunicado y en redes sociales, el equipo mexiquense confirmó la llegada del futbolista de 28 años, quien regresa al balompié mexicano donde ya defendió las camisetas del América y León.

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“Con una trayectoria que lo respalda, incluyendo su más reciente participación mundialista, el delantero uruguayo Federico Viñas se suma a las filas de los Diablos del Toluca con la encomienda de afianzar el ataque escarlata de cara a los compromisos que afrontará el equipo escarlata en este segundo semestre de 2026”, señaló el club.

Federico Viñas, una nueva opción ofensiva para Toluca

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La llegada del atacante uruguayo responde a la intención del Toluca de reforzar su zona ofensiva y darle más variantes al entrenador, con la expectativa de formar una dupla de ataque junto al portugués Paulinho, uno de los referentes goleadores del plantel.

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El conjunto mexiquense destacó que Viñas aportará competencia interna y alternativas en el frente de ataque sin perder capacidad ofensiva.

“Gracias a su capacidad al frente, el charrúa ofrece una alternativa de calidad y de competencia o dupla junto al delantero portugués Paulinho, permitiendo rotación sin perder poder ofensivo”.

Los números de Viñas en Liga MX y Europa

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Federico Viñas regresará al futbol mexicano con una trayectoria consolidada. Desde su llegada a América en 2019, el delantero acumuló 143 partidos disputados en Liga MX, con 7 mil 382 minutos sobre el terreno de juego, 37 goles y nueve asistencias.

Tras su etapa con las Águilas y posteriormente con León, el uruguayo dio el salto al futbol europeo para incorporarse al Real Oviedo, donde disputó 33 encuentros, sumó 2 mil 456 minutos y marcó nueve goles.

Además, Viñas fue considerado por Marcelo Bielsa para integrar la Selección de Uruguay en la Copa del Mundo 2026, experiencia que ahora acompañará su regreso a la Liga MX con los Diablos Rojos.

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