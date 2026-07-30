Estos son los clavadistas mexicanos clasificados a las finales de Santo Domingo 2026: ¿cuándo compiten?

(REUTERS/Leah Millis)

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La delegación mexicana de clavados dio un paso firme rumbo al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de asegurar la presencia de seis representantes en tres finales tras la jornada de preliminares disputada este miércoles 29 de julio en el complejo acuático del Parque Olímpico de la capital dominicana.

Los nacionales competirán por las medallas en las pruebas de trampolín de un metro varonil, trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil, programadas para el próximo domingo 2 de agosto.

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México domina las preliminares y apunta al podio

(REUTERS/Tingshu Wang)

En el trampolín de tres metros femenil, Zyanya Parra finalizó como líder de la ronda clasificatoria, mientras que Rut Páez también aseguró su lugar en la final al ubicarse en la sexta posición.

Dentro del trampolín de un metro varonil, los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya confirmaron su etiqueta de favoritos al clasificar en el primer y tercer puesto, respectivamente.

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“Me sentí bien en esta preliminar, no hubo clavados por debajo de 7, disfrutándolo mucho que es el objetivo de cada competencia y pues a buscar mejores calificaciones para cerrar fuerte en la final”, comentó Olvera a la CONADE.

Por su parte, Juan Celaya reconoció que logró asentarse conforme avanzó la competencia.

“Estaba un poquito nervioso al principio, pero es normal. Ya me asenté después del segundo clavado y se logró lo que se tenía que hacer, que era pasar a la final, en donde el objetivo son las medallas”, señaló.

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Willars y Treviño lideran en plataforma

(REUTERS/Jeremy Lee)

La actividad concluyó con la preliminar de plataforma de 10 metros varonil, donde Randal Willars y Emilio Treviño dominaron la prueba al finalizar en el primer y segundo lugar, respectivamente.

Ambos disputan por primera vez unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, situación que incrementa la motivación de cara a la pelea por las preseas.

“Esta prueba preliminar es para eso, para ir soltando el cuerpo. Nos sirve mucho porque está un poco complicada esta alberca por el calor y la humedad, pero me sentí muy bien. Hice una buena puntuación y me deja con confianza para hacer un mejor trabajo el día de la final”, explicó Willars.

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Emilio Treviño destacó el significado especial que tiene esta competencia para su carrera deportiva.

“Son mis primeros Juegos Centroamericanos, es la única competencia que me faltaba y por eso los estoy disfrutando mucho. Me sentí muy bien y vamos a buscar una mejor puntuación para obtener medallas”, afirmó.

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Con estos resultados, México llegará al domingo con representantes en las tres finales de clavados, disciplina en la que buscará incrementar su cosecha de medallas dentro de Santo Domingo 2026.