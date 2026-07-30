Aldo Rendón revela dónde Thalía esconde sus legendarios vestuarios de telenovela y Timbiriche

La cantante mexicana le compartió a Infobae todo sobre su nuevo sencillo "Psycho B**ch" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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Durante una conversación en La Casa de los Famosos 2026, el staylist Aldo Rendón sorprendió a sus compañeros al revelar detalles del extenso archivo de vestuario que, según explicó, conserva Thalía desde los inicios de su trayectoria artística. En la charla, que sostuvo con Flor Vigna, Gema Garoa y Karina Torres, describió cómo la cantante resguarda piezas emblemáticas de distintas etapas de su carrera.

"Todo. O sea, desde Timbiriche, desde el guante, todo“, afirmó Rendón al explicar que la colección incluye prendas perfectamente organizadas. Incluso relató que cada vestuario está identificado con la fecha y el proyecto correspondiente. “Tienes de cuenta... domingo, 8 de julio de 1997, Amor a la mexicana y el look ahí colgado", comentó durante la conversación.

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Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando se abordó el viejo rumor sobre una supuesta cirugía para retirarse una costilla. Rendón fue contundente al responder: "No, no existe eso“. Después añadió: “Pues en los noventa no creo que se haya... bueno, y si sí, la vieja tiene un cuerpazo”, dejando clara su postura sobre una versión que ha circulado durante años.

Aldo Rendón recordó cómo fue reencontrarse con prendas históricas de Thalía

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

El reconocido estilista relató que tuvo acceso a las bodegas donde la intérprete conserva parte de su vestuario más representativo. Ahí encontró corsés utilizados durante una de las etapas más exitosas de la cantante y quedó sorprendido por el estado en que permanecen.

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"Yo saqué los corsets de cuando cantaba ‘Porque llevas en la sangre’... son de raso... entonces yo lo saqué y le dije: ‘te tienes que volver a poner esto, aunque sea para unas fotos’“, recordó Rendón, quien explicó que consideraba especial revivir esas prendas para una sesión fotográfica.

Según contó, Thalía respondió con humor al ver aquellas piezas. "Mi amor, si no me cierra eso, me voy a morir“, le dijo entre risas. El estilista añadió que algunas prendas sí quiso probárselas, mientras que otras prefirió dejarlas guardadas porque, según sus propias palabras, le despertaban demasiados recuerdos y emociones.

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Aldo Rendón, el estilista que ha construido una sólida carrera junto a grandes celebridades

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

Aldo Rendón se ha consolidado como uno de los staylist mexicanos más reconocidos dentro del mundo del entretenimiento. A lo largo de su carrera ha trabajado en la imagen de importantes figuras de la música, la televisión y el espectáculo, participando en sesiones fotográficas, alfombras rojas, campañas y proyectos especiales.

Su nombre ha estado ligado al diseño de imagen de artistas nacionales e internacionales, lo que le ha permitido ganar reconocimiento por su propuesta creativa y por la cercanía profesional que mantiene con diversas celebridades. Esa experiencia también le ha dado acceso a momentos poco conocidos detrás de cámaras, como la anécdota que compartió sobre el archivo personal de Thalía.

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Precisamente esa trayectoria hizo que su relato llamara la atención entre los habitantes de La Casa de los Famosos 2026, ya que habló desde su experiencia directa con la cantante y describió detalles de un espacio que pocas personas han tenido oportunidad de conocer.

Aldo Rendón enfrenta la nominación y El Malilla se suma a la campaña para mantenerlo en la competencia

Aldo Rendon recibe apoyo de El Malilla/TikTok

Además de generar conversación por sus revelaciones sobre Thalía dentro de La Casa de los Famosos 2026, Aldo Rendón también vive una semana decisiva al encontrarse entre los nominados del reality. Su permanencia dependerá del respaldo del público durante el proceso de votación.

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En medio de la campaña para conseguir apoyo, diversas personalidades han comenzado a manifestar públicamente su respaldo al estilista. Uno de ellos es El Malilla, quien se sumó al llamado para que los seguidores del programa emitan su voto y ayuden a que Rendón continúe dentro de la competencia.

El respaldo del intérprete se suma a la conversación que Aldo Rendón ha generado en el programa, donde sus anécdotas sobre figuras del espectáculo, como la reciente historia sobre la colección de vestuarios de Thalía, lo han convertido en uno de los habitantes que más comentarios ha provocado entre la audiencia.

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