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Maru Campos exige “garantía de audiencia” a Sheinbaum en medio de la tensión por agentes de la CIA

La mandataria panista acusa que la Federación mantiene a la entidad en el rezago y afirma que su reclamo marca un quiebre en la relación política

La mandataria panista acusa que la Federación mantiene a la entidad en el rezago y afirma que su reclamo marca un quiebre en la relación política, en medio de fricciones recientes por seguridad y coordinación externa
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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, elevó el tono contra el gobierno federal al exigir públicamente lo que llamó “garantía de audiencia” por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria panista aseguró que su estado ha sido relegado sistemáticamente por la administración federal, en declaraciones que marcan un punto de quiebre en la relación entre ambos gobiernos.

"Así tratan a Chihuahua“, afirmó Campos, al denunciar que la falta de atención no es un hecho aislado, sino una constante que —según dijo— antes prefería no señalar públicamente.

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“Antes no lo decíamos”

La gobernadora explicó que durante meses optó por el silencio con la expectativa de obtener beneficios a cambio. Guardó silencio esperando reciprocidad, dijo, confiando en que mantener buena relación con la Federación se traduciría en respeto a las participaciones económicas del estado, atención a los temas de salud, respuesta ante el gusano barrenador y apoyo frente a los brotes de inseguridad.

Sin embargo, sostuvo que esa estrategia no rindió frutos:

  • No hubo respaldo en materia de salud.
  • El combate al gusano barrenador no avanzó como esperaba.
  • La inseguridad en la entidad continuó sin atención suficiente.

“¿Entonces, de qué sirve quedarse callada?”, cuestionó la mandataria, justificando así su cambio de postura pública.

La mandataria panista acusa que la administración federal mantiene a la entidad sin atención en participaciones, salud, el gusano barrenador y la inseguridad, y afirma que el reclamo marca un punto de quiebre con la Federación
La mandataria panista acusa que la administración federal mantiene a la entidad sin atención en participaciones, salud, el gusano barrenador y la inseguridad, y afirma que el reclamo marca un punto de quiebre con la Federación

Una convocatoria que ya existía desde abril

Lo que hoy Campos presenta como una petición inédita contrasta con los hechos documentados desde el estallido de la crisis. Sheinbaum buscó a la gobernadora personalmente desde el 22 de abril, cuando intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta directa; en su lugar, atendió la llamada su secretario particular. Ante la falta de diálogo, el encuentro se delegó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien sí se reunió con Campos en privado en la sede de la SSPC. Sin embargo, la propia Presidencia ha señalado que, pese a ese acercamiento, la gobernadora no aportó información adicional sobre la presencia de los agentes de la CIA en el operativo, lo que deja en entredicho la narrativa de que el gobierno federal la ha mantenido al margen desde el principio.

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¿Pérdida de credibilidad?

Cuestionada sobre si había perdido la confianza en el gobierno federal, Campos fue tajante al rechazar esa idea y revirtió el señalamiento: “No, no, no. Quienes han perdido credibilidad son ellos. Ellos son los de la mentira”, respondió.

La gobernadora insistió en marcar una diferencia entre su forma de gobernar y la que atribuye a la administración federal, al señalar que ella no le miente a los chihuahuenses. Añadió que su compromiso es comunicar con claridad lo que se puede y lo que no se puede hacer, sin, según sus palabras, jugar con su gente ni con su comunidad.

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