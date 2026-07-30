Cuauhtli y Balam: los binomios caninos de la UNAM que se encargarán de detectar armas de fuego y explosivos

Los caninos se unieron a la UNAM en marzo de 2026. Foto: UNAM

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Dos binomios caninos de raza golder retriever serán los encargados de detectar armas de fuego y explosivos en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); sus nombres son Cuauhtli y Balam.

Los ejemplares fueron donados a la máxima casa de estudios en marzo de 2026 por parte del Gobierno Federal con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención de la Unidad Canina, perteneciente a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (UNAMK9).

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Sus nombres fueron elegidos por la comunidad a través de una convocatoria en la que se incluyeron referencias que tienen que ver con la mitología ancestral, tradiciones, raíces e historia de México, por lo que finalmente fue denominados como Cuauhtli y Balam.

Actualmente, la Unidad Canina cuenta con 24 ejemplares, de los cuales 22 se encuentran en la sección de búsqueda y rescate y Cuauhtli y Balam que estarán en la sección de armas de fuego y explosivos.

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Las xualidades de los binomios caninos

El binomio canino Balam. Foto: UNAM

La UNAM detalló que los dos binomios caninos son machos golden retriever (cobradores dorados) que tienden a ser estables y conviven con familias e infancias.

Sus cualidades se enfocan en ser dóciles, dulces y agradables, los cuales tienen orejas caídas. El titular de la Unidad Canina, Julio Velázquez Rodríguez, explicó que este tipo de canes generalmente se utilizan para labores que tienen que ver con presencia y movilidad de personas, en sitios donde se llevan a cabo revisiones entre multitudes; lo que muestra que son aptos para desenvolverse entre la ciudadanía.

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Las autoridades universitarias adecuaron jaulas como estancias temporales para los binomios, en las que no duermen. Además, les acondicionaron asoleaderos, espacios de mayor cobertura para protegerlos de la lluvia y se colocó un techo transparente.

El binomio canino Cuauhtli. Foto: UNAM

“Los perros están más confortables y, como pueden observarse entre las jaulas, que son de malla amplia, interactúan, se olfatean y se realizan también ejercicios de socialización entre ellos. Cuando entrenamos y convivimos en la sede, necesitan estar en un lugar cómodo”, explicó Velázquez Rodríguez.

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Así fue su bienvenida a la UNAM tras ser donados

Cuauhtli y Balam fueron recibidos por la Unidad Canina de la UNAM el pasado 5 de marzo de 2026 en un evento de bienvenida en el que se llevó a cabo la demostración de detección y prevención de riesgos por los dos caninos.

El evento se realizó en espacios abiertos y cerrados de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, a la que acudió al rector la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas, quien agradeció la donación de los canes y señaló que su integración permitía avanzar para garantizar la seguridad de la comunidad.

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Este video documenta la incorporación de nuevos binomios caninos a la Unidad Canina de la UNAM con la donación de Cuauhtli y Balam en marzo de 2026. Video: UNAM Global TV

En ese entonces, la máxima casa de estudios contaba con 17 perros en su Unidad Canina de Rescate y Detección, pero en los meses siguientes se unieron cinco más para fortalecer las acciones preventivas.

“Siempre tenemos que tomarnos en serio cualquier amenaza y descartarla. Esto nos ayudará a que no se paralicen las actividades y se puedan realizar rápido las revisiones”, aseguró el rector, quien fue acompañado por el secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Manuel Palma Rangel, así como la directora de la FES Iztacala, María del Coro Arizmendi Arriaga.

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El director general de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, Josué Ángel González Torres, detalló que los cachorros reciben entrenamientos que les permiten destacar sus aptitudes y respuesta a comandos y situación específicas, aprovechando sus habilidades olfativas y auditivas.

Además, dijo que el uso de binomios caninos constituye un aspecto importante en las labores preventivas y de seguridad en sitios de alta afluencia, como aeropuertos y escuelas.

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Unidad Canina de la UNAM ha participado en labores de rescate, como el accidente nuclear en Fukushima en 2011

Foto: UNAM

Desde 1986, la UNAM cuenta con una Unidad Canina para el rescate, el ha apoyado en labores de búsqueda tanto dentro de México como en otras naciones en situaciones de emergencia, como lo fue la explosión en las instalaciones de Pemex en 2019; el deslave del cerro del Chiquigüite y en Japón tras el accidente nuclear en Fukushima en 2011.