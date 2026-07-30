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Karina Torres confiesa el precio de buscar amor regalando lujos a sus parejas: “La necesidad de sentirme querida”

Durante LCDLFM 2026, la integrante de ‘Las Perdidas’ se sinceró con Fede Vigevani

La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)
La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)
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En La Casa de los Famosos México2026, las conversaciones entre los participantes han capturado la atención de las redes sociales, y esta vez fue Karina Torres quien sorprendió al público con una confesión inesperada.

La influencer abrió su corazón durante una plática nocturna, compartiendo detalles poco conocidos sobre su vida sentimental y las dinámicas que marcaban sus antiguas relaciones.

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Karina Torres revela el regalo más costoso que dio por amor

Mientras compartía el jacuzzi con Fede Vigevani, Karina recordó cómo, en el pasado, solía entregar regalos de alto valor a sus parejas. Entre risas y mascarillas faciales, la creadora de contenido explicó que esos obsequios no solo eran detalles, sino verdaderas inversiones emocionales.

En su relato, Karina confesó que durante una de sus relaciones llegó a regalar ropa, muebles y hasta cubrir hospedajes en hoteles. “Lo más caro fueron varios viajes”, detalló, dejando claro que el amor la llevó a cruzar fronteras, literalmente, para consentir a su entonces pareja.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La influencer fue directa sobre sus motivos: “Yo no me arrepiento de haberle comprado”, aseguró, defendiendo la idea de que compartir y dar es parte de estar enamorada.

Sin embargo, también admitió que con el tiempo comprendió que buscar cariño a través de regalos materiales no era lo mejor para su bienestar.

La charla sirvió para que Karina reflexionara sobre el aprendizaje que le dejó esa etapa.

La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La historia de superación de Karina Torres: la etapa de drogadicción que le provocó episodios graves de psicosis (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Es bonito regalar. Yo ya lo veo desde hacerlo porque quieres y no desde la necesidad de sentirte querida. Porque yo lo hice por la necesidad de sentirme querida”, reconoció, marcando así una diferencia entre el pasado y su presente emocional.

Durante el intercambio, Fede Vigevani también reveló que su regalo más caro fue un automóvil para una exnovia, sumando así otra anécdota de alto impacto a la conversación, que rápidamente se viralizó entre los seguidores del programa.

La conversación derivó en confesiones aún más personales. Karina compartió que ha tenido seis novios a lo largo de su vida y recordó que su primera relación comenzó a los 15 años.

Mujer con vestido rosa, tatuajes y brazaletes dorados posa junto al logo 3D azul de "La Casa de los Famosos México" sobre fondo degradado
Karina Torres posa con el logo de "La Casa de los Famosos México" al ser confirmada como participante de la cuarta temporada. (Infobae México Especial)

Habló sobre los desafíos de amar “siempre a escondidas, sí por los prejuicios de la sociedad porque eres trans o eres gay, qué van a decir”, abriendo una ventana a las experiencias que la han moldeado.

Con sinceridad, Karina dejó claro que, aunque en el pasado buscó aprobación a través de los regalos, ahora entiende que el afecto genuino no depende de lo material. Esta reflexión generó conversación entre los seguidores de La Casa de los Famosos México, quienes destacaron la honestidad y madurez de la influencer.

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