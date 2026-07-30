Durante el evento, las competidoras convivieron con el público, ofrecieron entrevistas y presentaron sus videos de introducción, generando expectativa en torno al estreno global. Entre las asistentes estuvieron Taiga Brava —quien fungió como anfitriona y DJ—, Eva Blunt, Elektra Vandergeld, Regina Voce, Matraka y Horacio Potasio. Crédito: Infobae México

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Elektra Vandergeld forma parte de las once participantes que competirán en la nueva edición de ‘Drag Race México: Latina Royale’, la cual inicia transmisiones globales este 30 de julio a través de WOW Presents Plus.

La competencia reúne a reinas de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá, en lo que la productora describe como la reunión más grande de drag queens latinas en la historia del reality.

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Durante una entrevista exclusiva con Infobae México desde Puerto Vallarta, Jalisco, Elektra comparte que se siente emocionada de formar parte de una temporada que busca mostrar la diversidad y evolución del drag en Latinoamérica.

“Estoy muy feliz de estar compartiendo aquí con mis hermanas en el hermoso Puerto Vallarta y muy feliz de que muy pronto van a poder ver todas las cosas que preparamos con muchísimo amor para todos ustedes”, dice la participante.

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El regreso de ‘La Chica de la Moda’: trayectoria y evolución

Conoce a Elektra Vandergeld en ‘Drag Race México Latina Royale’: performance, pasarela y el regreso de la moda (RS)

Elektra Vandergeld, quien inició su carrera en el drag hace más de diez años, destaca que su personaje ha pasado por varias etapas, desde un estilo más oscuro hasta consolidarse como referente de moda. “Mi drag ha tenido muchísima evolución, muchísimos cambios. Comenzamos siendo un drag un poco más oscuro y ahorita somos la chica de la moda”, relata. Para ella, la versatilidad es fundamental en un personaje drag sólido y asegura que esa capacidad de adaptación le ha permitido destacar en cada etapa de su trayectoria.

La artista describe a su audiencia como una comunidad que apoya de manera incondicional y menciona que el recibimiento internacional ha sido positivo: “Es muy bonito ver mensajes de amor desde Brasil, Chile, Colombia. He estado ya visitando diferentes ciudades de Sudamérica y la verdad es que el recibimiento de la gente siempre es súper, súper de mucho amor”.

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Drag Race México: Latina Royale, una competencia internacional

La edición Latina Royale marca un precedente para el drag latinoamericano al reunir participantes con experiencia en distintas versiones de la franquicia Drag Race. El elenco oficial incluye a figuras como Alexis Mateo de Puerto Rico, Barbie Q de Bolivia, DesiRée Beck de Brasil, Eva Blunt de México, Horacio Potasio de México, Mariana Stars de Venezuela, Matraka de México, Miss Abby OMG de Brasil, Regina Voce de México y Xunami Muse de Panamá.

Las anfitrionas de la temporada son Lolita Banana y Taiga Brava, quienes conducen el programa en español y presentan los desafíos de pasarela, canto, comedia y performance. La producción ejecutiva corre a cargo de World of Wonder, encabezada por Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell y RuPaul Charles.

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La experiencia personal de Elektra Vandergeld

El drag latinoamericano tendrá visibilidad global en WOW Presents Plus (RS)

Sobre su evolución personal y profesional, Elektra Vandergeld afirma que la nueva edición representa una oportunidad para mostrar una versión más pulida y relajada de sí misma: “Siempre trato de que mi personaje esté en constante evolución. Hay muchos cambios en Elektra esta temporada. Van a ver una Elektra muchísimo más pulida, muchísimo más divertida también y más relajada”.

Comparando su participación en la segunda temporada regular con esta nueva edición, la artista señala que la experiencia previa le dio mayor confianza: “La primera vez siempre es un poquito más estresante porque no sabes a lo que vas, no sabes cómo va a ser el juego. La segunda vez siempre es más confianza, más seguridad y más talento. Looks increíbles que hasta ahí nos vamos a quedar”.

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El público latinoamericano y la proyección internacional

Elektra destaca el apoyo que las drag queens mexicanas reciben tanto a nivel nacional como internacional. La participante menciona que el público de Latinoamérica ha mostrado gran interés por la competencia y que la representación en diferentes países ha sido fundamental para visibilizar el drag latino. “Esto va a ser un gran contraste de ver cómo se representa el drag en los diferentes países de Latinoamérica y es algo que nunca se ha visto”, asegura.

El estreno mundial y la apuesta de WOW Presents Plus

La plataforma WOW Presents Plus será la única en transmitir la edición Latina Royale a partir del 30 de julio. El catálogo incluye todas las temporadas de la franquicia global, desde la versión estadounidense hasta las adaptaciones en Europa, Asia y América Latina. Según la productora, la serie permitirá ver enfrentamientos directos entre artistas de distintas culturas y escuelas, poniendo en alto la creatividad de la comunidad drag latinoamericana.

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La noche marcó el inicio de la promoción rumbo al estreno mundial de la competencia el 30 de julio. (Infobae/Jenifer Nava)

Elektra Vandergeld invita a la audiencia a seguir la competencia y a conocer más sobre el arte drag a través de la plataforma: “Vayan por favor a suscribirse a World Presents Plus para que puedan ver la temporada de Drag Race México Latina Royale a partir del 30 de julio, mis amores”.