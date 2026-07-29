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Reportes revelan que BC concentra el mayor número de políticos con visa de EEUU revocada

Serían ocho políticos, oriundos de Baja California, los que han perdido su visa americana

La gobernadora Marina del Pilar es una de las políticas que ha perdido su visa. Crédito: X/ @MarinadelPilar
La gobernadora de Baja California Marina del Pilar es una de las políticas que ha perdido su visa. Crédito: X/ @MarinadelPilar
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De acuerdo con varios reportes periodísticos y una que otra confirmación, el estado de Baja California concentra el mayor número de políticos en activo a los que autoridades de Estados Unidos les ha retirado su visa de turista para ingresar a ese país.

De los ocho políticos que ya no cuentan con el documento migratorio, cinco aún ostentan un cargo de elección popular en Baja California. La que más destaca es la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

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Cabe señalar que Del Pilar Ávila se convirtió en la primera morenista y gobernadora constitucional de un estado en ser desprovista de su visa de turista para cruzar la frontera a la Unión Americana, no sólo de Baja California, sino en la historia del país.

Alcaldes y diputados de Baja California también se quedan sin visa

De acuerdo con la periodista Adela Navarro Bello, a la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, le revocaron su visa sin haber cruzado la frontera, tal como ocurrió con Marina del Pilar, pero a ella, tres meses después que a la gobernadora, en agosto de 2025.

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Continuando con el recuento, en septiembre de 2025, Araceli Brown Figueredo, diputada federal por Morena de Baja California, fue incluida en la lista de negra de la Oficina para Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro, por lo que le fue retirado su documento migratorio.

Son ocho los políticos de Morena en Baja California que han perdido su visa. Crédito: X/ @adelanavarro
Son ocho los políticos de Morena en BC que han perdido su visa. Crédito: X/ @adelanavarro

Mientras que en diciembre de 2025, al alcalde morenista de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino López, le retiraron físicamente su visa cuando intentó cruzar por la garita de Mexicali-Calexico, después de estár retenido horas por agentes de migración y aduanas de los Estados Unidos.

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2025, José Eduardo Cantón Rocha, diputado local por Morena en Baja California, fue retenido por autoridades migratorias, que lo despojaron de su visa de turista físicamente cuando intentaba llegar a Los Ángeles vía Ciudad de México.

Otros tres morenistas también se quedaron sin visa

El recuento de Adela Navarro para Sin Embargo, también detalla que otros tres militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya no cuenta con su visa de turista para ingresar a territorio estadounidense.

No obstante, destaca el caso de Carlos Torres Torres, a quien, en abril de 2025, le fue revocada su visa cuando intentó cruzar por la frontera de Tijuana hacia San Ysidro, San Diego. Por esos días ocupaba un cargo en Baja California y uno en el Ayuntamiento de Tijuana, como coordinador de proyectos especiales, que era honorífico.

En una entrevista con Sin Embargo, la mandataria estatal vincula los señalamientos del exgobernador con la anulación de un acuerdo para una planta solar en Mexicali, al señalar que no tenía aval federal
En una entrevista con Sin Embargo, la mandataria estatal vincula los señalamientos del exgobernador con la anulación de un acuerdo para una planta solar en Mexicali, al señalar que no tenía aval federal

Otro morenista al que le retiraron su documento migratorio norteamericano, fue el esposo de la alcaldesa de Mexicali, Luis Samuel Guerrero Delgado, quien lo perdió cuando intentó cruzar a los Estados Unidos por la garita de Mexicali-Calexico.

El último caso dado a conocer de revocación de visa en Baja California, es de quien fue la primera mujer electa presidenta municipal de Tijuana –en ese tiempo de Morena, hoy del Partido del Trabajo (PT)--, Montserrat Caballero, ella perdió su documento en enero de 2026.

Revocan visas por investigaciones en Estados Unidos

Medios de comunicación, como el semanario Zeta, han publicado, con base en fuentes de los Estados Unidos, que la revocación de las visas de los políticos antes mencionados se debió a investigaciones judiciales que están en marcha en dicho país.

Resulta interesante que Baja California tenga el mayor número de políticos con la visa revocada, incluso, por encima de estados como Sinaloa, histórico bastión de importantes grupos de la delincuencia organizada.

La ahora militante del PT, Montserrat Caballero, reconoció que EEUU le revocó su visa. Crédito: Meta / Montserrat Caballero
La alcaldesa de Tijuana, entre 2021 y 2024, Montserrat Caballero reconoció que EEUU le revocó su visa. Crédito: Meta / Montserrat Caballero

Sin embargo, no se puede soslayar que Baja California, al ser una entidad fronteriza con Estados Unidos, resulte atractivo para las organizaciones criminales, que ven en esa entidad una ruta para el trasiego de drogas, así como el tráfico de personas, y no se diga de armas.

Una mancha más al tigre, pues en medio de una tensa relación con Estados Unidos, son ocho los políticos de Baja California que han visto cómo les revocan su visa de turista para ingresar a ese país.

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