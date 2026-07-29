Clara Brugada anuncia que reconstruirá las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara

La jefa de Gobierno informó que destinará recursos para rehacer el Monumento Encuentro tras su retiro de la colonia Tabacalera y para evitar nuevos conflictos. (Cuartoscuro)

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La jefa de Gobierno Clara Brugada afirmó que reconstruirá las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara para instalarlas en otro punto de la Ciudad de México, después del retiro del “Monumento Encuentro” en la colonia Tabacalera.

Brugada dijo este 29 de julio en conferencia de prensa que su administración destinará recursos para rehacer las piezas y buscar una nueva ubicación. Explicó que la decisión busca evitar nuevos conflictos como los que surgieron con vecinos y con la alcaldía.

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“En este caso, he decidido que vamos a, como gobierno de la ciudad, a construir esas esculturas e instalarlas en otro punto de la ciudad para que no tengamos ya problemas de este tipo”, afirmó la jefa de Gobierno. Agregó que algunos vecinos y la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, no estuvieron de acuerdo, pero que también hay ciudadanos que respaldan la permanencia del monumento y que “nosotros como gobierno de la ciudad sí estamos de acuerdo y vamos a hacerlo”.

La remoción ocurrió sin solicitud formal ante el COMAEP, según el gobierno capitalino

El gobierno capitalino recordó que la instalación, reubicación o remoción de monumentos en espacios públicos debe someterse a dictamen del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP). Foto: (X/@LauraCardosoT)

El monumento fue retirado el 16 de julio de 2025 por autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc sin las autorizaciones legales correspondientes, de acuerdo con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

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La dependencia señaló que cualquier instalación, reubicación o remoción de monumentos y obras artísticas en espacios públicos de uso común debe someterse a dictamen del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, el COMAEP. La secretaría, que preside ese órgano, aseguró que no recibió ninguna solicitud de la alcaldía para analizar el retiro.

Según la información difundida por el gobierno capitalino, la pieza retirada era una banca metálica con dos esculturas de bronce de cuerpo completo. Medía 1.40 metros de largo por 1.30 metros de alto, tenía 80 centímetros de profundidad y un peso aproximado de 250 kilos.

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La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que el retiro se realizó por “irregularidades en su colocación”. También argumentó que, tras una recolocación en 2019, el trámite no se concluyó correctamente y que la decisión respondió a inquietudes vecinales sobre la legalidad del proceso y el uso del espacio público.

El monumento recordaba el primer encuentro entre ambos en la Tabacalera

El Monumento Encuentro, del escultor Óscar Ponzanelli, conmemoró el primer encuentro entre Fidel Castro Ruz y Ernesto Guevara de la Serna en la Ciudad de México en 1955. Foto: (X/@LauraCardosoT)

La obra, titulada oficialmente “Monumento Encuentro”, fue realizada por el escultor Óscar Ponzanelli. Su propósito era conmemorar el primer encuentro entre Fidel Castro Ruz y Ernesto Guevara de la Serna en la CDMX.

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Ese encuentro ocurrió en 1955 en la casa ubicada en el número 49 de la calle de Emparan, en la colonia Tabacalera, a unas cuadras del Museo de San Carlos. Ese episodio fue el motivo central para colocar el conjunto escultórico en esa zona.

Sobre la fecha de instalación, el conjunto fue inaugurado en 2017 tras una solicitud de vecinos de la colonia Tabacalera.

La iniciativa fue impulsada por la propia alcaldía y recibió en su momento un dictamen positivo del COMAEP para su colocación. Ese comité está integrado por representantes del INBAL, INAH, la Autoridad del Centro Histórico, la Autoridad del Espacio Público, secretarías del Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad civil.

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Sheinbaum planteó reubicar la obra en otro sitio de la capital

Claudia Sheinbaum planteó reubicar la obra. Foto: X/@AlessandraRdlv.

Antes del anuncio de Brugada, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció el 17 de julio del 2025 por recuperar la escultura y trasladarla a otro punto de la ciudad. En su conferencia matutina, sostuvo que el monumento remite a “un momento histórico” ligado a México, más allá de coincidir o no con los personajes representados.

Tras la remoción, activistas y colectivos simpatizantes de la Revolución Cubana manifestaron inconformidad. El embajador de Cuba en México también fijó postura y expresó: “La verdadera Revolución no es de piedra ni bronce: es la conciencia transformada, la voluntad colectiva de luchar y construir un mundo más justo”. Alessandra Rojo de la Vega propuso, por su parte, subastar las estatuas.

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