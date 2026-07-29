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Adulta mayor se estrella contra una tienda de vinos en Lomas de Chapultepec

La camioneta se estampó en la entrada de dicho negocio

(SSC)
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El impacto de una camioneta conducida por una mujer de 72 años contra una tienda de vinos en la colonia Lomas de Chapultepec dejó a una persona lesionada y movilizó a los servicios de emergencia en la Ciudad de México.

El hecho ocurrió en la intersección de Monte Everest y Monte Athos, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la conductora explicó que perdió el control del vehículo al intentar estacionarse en uno de los cajones habilitados sobre la acera, provocando el choque contra el local comercial.

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Una mujer de 31 años fue atendida en el sitio por paramédicos de Protección Civil, quienes la diagnosticaron con crisis nerviosa y golpes contusos.

Los servicios médicos determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

En el lugar se presentaron los ajustadores de seguros de ambas partes, tanto de la conductora como del comercio afectado.

(SSC)
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Ellos iniciaron los trámites administrativos para acordar el pago de los daños derivados del accidente.

El incidente ocurrió la mañana del 28 de julio de 2026 y generó inquietud entre los vecinos y comerciantes de la zona, aunque la situación fue atendida con rapidez por las autoridades y los servicios de emergencia.

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Precauciones para personas adultas mayores al manejar

  • Realizar controles médicos periódicos para evaluar visión, audición y reflejos.
  • Consultar con el médico si se toman medicamentos que puedan afectar la capacidad de reacción.
  • Evitar manejar si se tiene alguna condición médica que afecte los reflejos o la conciencia (por ejemplo, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, diabetes descontrolada).
  • No conducir bajo los efectos de alcohol o medicamentos que disminuyan la alerta.
  • Procurar viajar acompañado siempre que sea posible.
  • Evitar manejar de noche, en condiciones meteorológicas adversas o en horarios de mayor tráfico.
  • Descansar lo suficiente antes de manejar y hacer pausas frecuentes en trayectos largos.
  • Mantener comunicación abierta con familiares sobre su estado de salud y hábitos de manejo.
  • Seguir todas las indicaciones de los profesionales de la salud.
  • Prestar atención especial a la fatiga y al deterioro cognitivo asociado a la edad.

Derrame tóxico en la carretera México-Cuernavaca

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio detalles al respecto.
Crédito: Cuartoscuro

El cierre total de la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 70 provocó un colapso vial la mañana del 29 de julio de 2026.

La causa fue la volcadura de un tráiler que transportaba sustancias químicas, lo que generó un derrame tóxico y obligó a suspender la circulación en ambos sentidos durante varias horas.

La limpieza y el retiro del material peligroso se extendieron, impidiendo la reanudación inmediata del tráfico y afectando a cientos de automovilistas y transportistas.

Las autoridades implementaron rutas alternas, aunque los trayectos resultaron saturados y los retrasos alcanzaron hasta una hora en terminales de transporte público.

Este incidente generó la interrupción de viajes por turismo y comercio, truncando desplazamientos esenciales entre la capital y el estado de Morelos.

El caos se sintió en las principales salidas y entradas a la Ciudad de México, con largas filas de vehículos y múltiples reportes de usuarios afectados.

El accidente en la autopista México-Cuernavaca consistió en la volcadura de un tráiler cargado con productos químicos peligrosos en el kilómetro 70, lo que obligó a cerrar completamente la vialidad.

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para limpiar el área y evitar riesgos a la población, permitiendo la reapertura de la circulación hasta que se garantizó la seguridad del tramo.

Principales causas de accidentes en carreteras en México

  • Exceso de velocidad.
  • Consumo de alcohol al volante.
  • Falta de infraestructura adecuada.
  • Imprudencia al conducir (invadir carriles, ignorar semáforos, jugar carreritas).
  • Dormitar o quedarse dormido al volante.
  • No respetar el reglamento vial.
  • Falta de seguro de daños a terceros.
  • Volcaduras y choques con ciclistas o motociclistas.

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