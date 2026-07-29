Registro Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: a partir de este día empiezan las inscripciones para recibir más de 9 mil pesos

En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)

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¡Oficial! El próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro iniciará el 1 de agosto para que nuevos aprendices puedan incorporarse al programa y recibir más de 9 mil pesos mensuales.

El programa ofrece una capacitación laboral gratuita con una duración de 12 meses, destinada a hombres y mujeres de 18 a 29 años que no estén empleados ni cursen estudios.

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El objetivo de la política es brindar experiencia a estos jóvenes a través de cualquier centro de trabajo o empresa que participe para que puedan ingresar al mundo laboral.

Este video explicativo presenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se observa a una joven realizando capacitación con un tutor durante 12 meses. La información exhibida detalla el apoyo económico mensual de 8,480 pesos y los requisitos de edad (18 a 29 años) y situación laboral/académica (no estudiar ni trabajar). También se muestran imágenes de oficinas móviles que brindan apoyo.

¿Cómo hacer el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro a partir del 1 de agosto?

El registro para participar en el programa está disponible de forma continua en la plataforma oficial (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/), aunque las postulaciones a los centros de trabajo se habilitarán a partir de agosto. Esto permite que las personas interesadas puedan completar sus datos con antelación y estar listas para la apertura.

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El trámite comienza al acceder al sitio web del programa y seleccionar la opción “Regístrate como aprendiz”. A continuación, la persona candidata debe ingresar y confirmar sus datos personales, detallar la ubicación de su domicilio y cargar la fotografía solicitada por el sistema, siguiendo las instrucciones proporcionadas.

Después, se requiere descargar y aceptar la carta compromiso, un requisito indispensable para completar el registro. Cuando inicie el periodo correspondiente en agosto, se podrá volver a ingresar a la plataforma para consultar las vacantes disponibles y elegir tanto el centro de trabajo como el plan de actividades de interés.

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Además, resulta imprescindible que la persona aspirante contacte al centro de trabajo seleccionado para concertar una cita. Tras postularse, el centro cuenta con 4 días naturales para dar respuesta, ya sea de aceptación o rechazo. En caso de rechazo, la persona podrá optar por postularse a otra vacante disponible.

Detalles del programa

Cada organización establece horarios de cinco a ocho horas diarias distribuidos en cinco días semanales, según las necesidades de su actividad. Las personas pueden optar por especializarse en una de las nueve áreas disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

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Quienes participan en estos centros de trabajo tienen la oportunidad de elegir un campo específico, lo que facilita la adquisición de habilidades adaptadas a distintos sectores productivos. De este modo, el modelo ofrece flexibilidad en la distribución del tiempo laboral y fomenta la especialización profesional.

Este 2026, cada beneficiario recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

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Si tienes dudas o necesitas aclaraciones sobre el programa, puedes recibir atención personalizada a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Para ello, llama al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas) o marca el 079, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También puedes utilizar la plataforma digital y acceder al sistema de Oficinas Virtuales para iniciar un reporte y dar seguimiento a tu estatus en línea.