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Registro Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: a partir de este día empiezan las inscripciones para recibir más de 9 mil pesos

Además del beneficio económico, los participantes también obtiene seguro médico del IMSS

En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)
En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)
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¡Oficial! El próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro iniciará el 1 de agosto para que nuevos aprendices puedan incorporarse al programa y recibir más de 9 mil pesos mensuales.

El programa ofrece una capacitación laboral gratuita con una duración de 12 meses, destinada a hombres y mujeres de 18 a 29 años que no estén empleados ni cursen estudios.

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El objetivo de la política es brindar experiencia a estos jóvenes a través de cualquier centro de trabajo o empresa que participe para que puedan ingresar al mundo laboral.

Este video explicativo presenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se observa a una joven realizando capacitación con un tutor durante 12 meses. La información exhibida detalla el apoyo económico mensual de 8,480 pesos y los requisitos de edad (18 a 29 años) y situación laboral/académica (no estudiar ni trabajar). También se muestran imágenes de oficinas móviles que brindan apoyo.

¿Cómo hacer el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro a partir del 1 de agosto?

El registro para participar en el programa está disponible de forma continua en la plataforma oficial (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/), aunque las postulaciones a los centros de trabajo se habilitarán a partir de agosto. Esto permite que las personas interesadas puedan completar sus datos con antelación y estar listas para la apertura.

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El trámite comienza al acceder al sitio web del programa y seleccionar la opción “Regístrate como aprendiz”. A continuación, la persona candidata debe ingresar y confirmar sus datos personales, detallar la ubicación de su domicilio y cargar la fotografía solicitada por el sistema, siguiendo las instrucciones proporcionadas.

Después, se requiere descargar y aceptar la carta compromiso, un requisito indispensable para completar el registro. Cuando inicie el periodo correspondiente en agosto, se podrá volver a ingresar a la plataforma para consultar las vacantes disponibles y elegir tanto el centro de trabajo como el plan de actividades de interés.

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Además, resulta imprescindible que la persona aspirante contacte al centro de trabajo seleccionado para concertar una cita. Tras postularse, el centro cuenta con 4 días naturales para dar respuesta, ya sea de aceptación o rechazo. En caso de rechazo, la persona podrá optar por postularse a otra vacante disponible.

Detalles del programa

Cada organización establece horarios de cinco a ocho horas diarias distribuidos en cinco días semanales, según las necesidades de su actividad. Las personas pueden optar por especializarse en una de las nueve áreas disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

Quienes participan en estos centros de trabajo tienen la oportunidad de elegir un campo específico, lo que facilita la adquisición de habilidades adaptadas a distintos sectores productivos. De este modo, el modelo ofrece flexibilidad en la distribución del tiempo laboral y fomenta la especialización profesional.

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Este 2026, cada beneficiario recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Si tienes dudas o necesitas aclaraciones sobre el programa, puedes recibir atención personalizada a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Para ello, llama al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas) o marca el 079, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También puedes utilizar la plataforma digital y acceder al sistema de Oficinas Virtuales para iniciar un reporte y dar seguimiento a tu estatus en línea.

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