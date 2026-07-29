Programas sociales y becas ganan terreno en los hogares mexicanos: apoyos fortalecen la economía y el bienestar familiar

El ingreso corriente promedio trimestral de los hogares en México alcanzó los 77 mil 863 pesos en 2024.

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El crecimiento de los programas sociales en México ha generado nuevas dinámicas económicas en los hogares, especialmente entre aquellos con menores ingresos. En un panorama de bajo aumento económico, persistente informalidad y una tasa de desempleo históricamente baja, los apoyos gubernamentales han cobrado mayor protagonismo en la estabilidad financiera de las familias mexicanas. El fortalecimiento de las transferencias públicas aparece como una respuesta a los retos estructurales que enfrenta el país, particularmente en sectores vulnerables, de acuerdo con Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada cada dos años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ofrece un panorama detallado sobre el origen y la distribución de los recursos de cada mexicano y mexicana. Este instrumento no solo permite identificar la evolución de los ingresos laborales, sino también el peso creciente de las ayudas sociales, las remesas y otras fuentes no laborales.

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Durante 2024, los hogares mexicanos registraron en promedio ganancias mensuales de 25 mil 954 pesos, siendo la actividad laboral la principal vía de obtención. Sin embargo, las percepciones provenientes de beneficios, pensiones y donativos ha aumentado significativamente.

El papel de los programas sociales en la economía familiar

En el periodo comprendido entre 2016 y 2024, el ingreso promedio trimestral mostró incrementos en casi todos los grupos de población, salvo en el sector de mayores recursos. Los hogares ubicados en zonas con menos recursos, experimentaron un alza real de 36% en su ingreso trimestral, pasando de 12 mil 312 a 16 mil 795 pesos. Por el contrario, las personas con mayores ingresos, registraron una caída del 8% en el mismo periodo.

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El análisis de la ENIGH también evidencia la creciente presencia de las transferencias en la economía doméstica. En promedio, cada familia recibió 13 mil 799 pesos por trimestre a través de este concepto, lo que representa un aumento de 14.3% respecto a 2022. Esta cifra varía según el nivel de ingreso: en los grupos más pobres, suponen hasta el 36% del total de ganancias, mientras que en los más ricos apenas alcanzan el 16%.

Una infografía detalla la evolución de los ingresos y las transferencias económicas en México entre 2016 y 2024, señalando el crecimiento para hogares pobres y la caída para los de mayores recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las transferencias, las pensiones y jubilaciones sobresalen como el principal componente, aportando el 45% del total durante 2024. Les siguen los donativos y apoyos en especie (31.3%), los programas sociales (19.1%) y, en menor medida, las remesas (4.3%). Para los hogares de menores ingresos, los donativos, becas y ayudas oficiales constituyen entre el 61% y el 86% de todas las transferencias que reciben, mientras que en los sectores de mayores recursos predominan las pensiones y jubilaciones.

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En los deciles altos, los envíos de dinero mantienen una presencia estable y baja, nunca superando el 8% del total de los movimientos. La diversidad en la composición de los apoyos refleja las distintas estrategias de supervivencia y bienestar entre las familias mexicanas.

¿Cuánto ganan los hogares?

El ingreso corriente promedio trimestral de los hogares en México alcanzó los 77 mil 863 pesos en 2024. De este total, el 65.6% provino de la actividad laboral, equivalente a 51 mil 099 pesos. Las transferencias representaron el 17.7% del ingreso familiar, mientras que la estimación del valor de alquiler de la vivienda y la renta de la propiedad aportaron 11.6% y 4.9% respectivamente.

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Al desglosar el ingreso laboral, sobresale que 85 de cada 100 pesos se obtuvieron mediante trabajo subordinado, es decir, bajo relación de dependencia. Este tipo de ganancias aumentó 13.8% entre 2016 y 2024, mientras que las percepciones por trabajo independiente crecieron 19.7% en el mismo lapso.

Durante los dos últimos años, todos los deciles de ingreso registraron aumentos reales en el rubro laboral. El decil uno, correspondiente a los hogares más pobres, reportó un incremento de 13.8%, mientras que el decil diez, con los mayores percepciones, creció 6.9%. Este comportamiento sugiere una recuperación más rápida entre los sectores con menos recursos, posiblemente asociada al aumento en el salario mínimo.

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En cuanto a las fuentes no laborales, las transferencias mantienen su peso como el principal complemento, superando el 15% del ingreso corriente desde 2016. Por el contrario, la renta de la propiedad permanece como el componente menos relevante, con menos del 9% en todo el periodo analizado.