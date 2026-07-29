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IMSS llevará terapia con 70% de efectividad contra cáncer y complicaciones de trasplante a cinco hospitales de alta especialidad

La terapia se indica en cáncer de piel resistente a tratamientos previos, rechazo de trasplante de corazón y pulmón y complicaciones que no responden a esteroides, con bajo perfil de efectos secundarios

Infografía sobre fotoféresis extracorpórea en el IMSS, muestra una máquina médica conectada a un brazo, porcentaje de 70%, iconos de hospitales y un mapa de México.
El IMSS consolida una terapia de alta especialidad para pacientes con cáncer y complicaciones por trasplante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El IMSS consolida la fotoféresis extracorpórea como terapia de alta especialidad para pacientes con cáncer y complicaciones por trasplante, con una respuesta global del 70 por ciento en los 31 casos atendidos entre 2023 y 2026, informó el instituto a través del comunicado oficial número 404/2026 publicado en su portal.

El coordinador de Oncología, Donación y Trasplantes, el doctor Enrique López Aguilar, anunció que el procedimiento se extenderá a cinco Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) en los Centros Médicos Nacionales Siglo XXI, Noreste, Occidente y Veracruz, además de los dos hospitales donde ya opera.

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De los 31 pacientes tratados, 10 alcanzaron respuesta completa y 12 respuesta parcial.

Persona con guantes azules y traje blanco usa pipeta sobre tubos de ensayo en rack rojo. Se ven racks morados y un recipiente amarillo.
La terapia inmunomoduladora suma resultados favorables en pacientes del IMSS entre 2023 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapia se aplica actualmente en el Hospital General y en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza.

Fotoféresis extracorpórea: inmunoterapia que modifica los glóbulos blancos

La fotoféresis extracorpórea (FEC) es una inmunoterapia que modifica determinados glóbulos blancos mediante la exposición controlada a un medicamento fotosensibilizante y luz ultravioleta, para luego reinfundirlos al paciente.

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El doctor López Aguilar la describió durante la sesión 198 del grupo de trabajo para la atención de menores bajo tratamiento oncológico, un espacio de diálogo entre autoridades del Seguro Social y madres y padres de pacientes pediátricos.

Primer plano del cuello y tórax de un niño con un catéter intravenoso, tubo médico, cinta adhesiva, bata de hospital blanca y bolsa de suero azul.
El IMSS presentó los avances de la fotoféresis extracorpórea ante madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista señaló que la FEC modula la respuesta inmunológica sin provocar inmunodepresión, lo que representa una de sus principales ventajas frente a otros tratamientos.

Tampoco incrementa el riesgo de infecciones oportunistas y presenta bajo perfil de efectos secundarios.

Personas que no cuenten con un trabajo formal pueden acceder a también a aseguramiento por parte del IMSS, entre ellos: cobertura por enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, ahorro para el retiro y acceso a centros de educación y cuidado infantil. (YouTube/@segurosocialimss)

Cómo actúa la terapia dentro del organismo

El procedimiento extrae sangre del paciente y aísla los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos.

Esas células se exponen a un agente fotosensibilizante y luego a luz ultravioleta tipo A, lo que altera su comportamiento inmunológico. Una vez tratadas, se reinfunden al paciente.

Ilustración detallada de un pulmón humano con bronquios y alvéolos, atravesado por un haz de luz brillante. Se observan células T luminosas y zonas tumorales oscuras.
El doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Oncología, Donación y Trasplantes del IMSS, encabezó la presentación de la terapia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una modulación del sistema inmune: el organismo aprende a tolerar tejidos que antes rechazaba o a frenar respuestas inflamatorias descontroladas, sin que el tratamiento suprima de forma generalizada las defensas del paciente.

Esa diferencia con los inmunosupresores convencionales es la que le da utilidad en escenarios donde esos fármacos fallan o generan complicaciones.

Las tres condiciones que trata la terapia en derechohabientes del IMSS

El IMSS utiliza la fotoféresis extracorpórea en tres escenarios clínicos: enfermedad injerto contra huésped aguda y crónica refractaria a esteroides, linfoma cutáneo de células T resistente a tratamientos de primera línea, y rechazo de trasplantes de corazón y pulmón.

La enfermedad injerto contra huésped ocurre cuando las células del donante atacan los tejidos del receptor tras un trasplante.

Un paciente masculino yace en una cama de hospital con equipos médicos y vías intravenosas, mientras una doctora sentada a su lado le habla.
La fotoféresis extracorpórea modifica glóbulos blancos mediante luz ultravioleta y un agente fotosensibilizante antes de reinfundirlos al paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una complicación frecuente y de difícil manejo con los esquemas convencionales. La FEC ofrece una alternativa para los casos que no responden a los corticosteroides.

El linfoma cutáneo de células T es un tipo de cáncer que afecta la piel y que, en su forma resistente a los tratamientos de primera línea, tiene opciones terapéuticas limitadas. López Aguilar destacó que la terapia ha demostrado utilidad específica en este grupo de pacientes.

Brazo de paciente con aguja y torniquete. Manos de profesional de la salud con guantes azules realizando extracción. Tubos de ensayo con sangre en bandeja. Fondo de laboratorio.
De los 31 pacientes tratados con FEC en el IMSS, 10 lograron respuesta completa y 12 respuesta parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión prevista: de dos hospitales a cinco Unidades Médicas de Alta Especialidad

Actualmente, el procedimiento se realiza en el Hospital General y en el Hospital de Especialidades del CMN La Raza, ambos ubicados en la alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México.

La estrategia institucional contempla incorporar la tecnología en las UMAE de los Centros Médicos Nacionales Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital; Noreste, en Nuevo León; Occidente, en Guadalajara, Jalisco; y Veracruz, en el puerto de Veracruz.

Infografía que muestra la expansión de tecnología médica en México con un resonador magnético, hospitales, helicópteros, ambulancias y un mapa.
Con la expansión prevista, la fotoféresis extracorpórea se prevé estará disponible en cinco Unidades Médicas de Alta Especialidad del Seguro Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reunión contó con la participación de titulares de coordinaciones y directores de hospitales, jefaturas de Servicios de Prestaciones Médicas y representantes de las Oficinas de Representación de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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