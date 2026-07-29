¿Qué cambia con la nueva Ley de Telecomunicaciones? Gobierno defiende regulación mientras medios alertan por posibles riesgos

La nueva Ley de Telecomunicaciones abre debate entre la protección de audiencias y los límites de la regulación a medios. (Presidencia)

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La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión abrió un nuevo debate sobre los alcances de la regulación de los medios de comunicación en México.

Mientras el Gobierno federal sostiene que los nuevos lineamientos fortalecerán el derecho de las audiencias a recibir información veraz y garantizarán mecanismos de protección para la ciudadanía, organismos del sector advierten que algunas disposiciones podrían dar margen a interpretaciones discrecionales y afectar la libertad de expresión.

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Como parte de este proceso, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), inició una consulta pública que permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto para recibir observaciones de concesionarios, especialistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos.

¿Qué cambia con los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias?

Uno de los principales cambios es que las estaciones de radio y televisión deberán fortalecer sus mecanismos internos para garantizar los derechos de las audiencias.

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Los nuevos lineamientos establecen mayores obligaciones para radio y televisión con el objetivo de fortalecer la protección de las audiencias.

Los lineamientos establecen la obligación de contar con un código de ética, designar una persona defensora de las audiencias y ofrecer procedimientos para recibir y resolver quejas cuando los usuarios consideren vulnerados sus derechos.

Asimismo, se plantea que los concesionarios distingan claramente entre información noticiosa, opinión y publicidad, además de incorporar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y garantizar el derecho de réplica.

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Actualmente, estas disposiciones únicamente aplican para radio y televisión. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en el futuro podría analizarse si la regulación también debe abarcar a la prensa escrita y las plataformas digitales, tema que, dijo, deberá discutirse con la sociedad.

En resumen, los principales cambios contemplan:

Derecho a recibir información veraz y oportuna.

Diferenciar noticias, opiniones y contenidos publicitarios.

Garantizar el derecho de réplica.

Contar con códigos de ética obligatorios.

Nombrar una defensoría de las audiencias en cada medio.

Establecer mecanismos de quejas y recomendaciones.

Posibilidad de intervención de la CRT cuando no se atiendan las resoluciones, con sanciones en casos previstos por la regulación.

Claudia Sheinbaum aseguró que los nuevos lineamientos no buscan censurar a los medios, sino fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información clara y diferenciada. EFE/ Isaac Esquivel

Gobierno asegura que la regulación no busca censurar contenidos

Durante la presentación de los lineamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo es fortalecer el derecho a la información y evitar que las audiencias sean confundidas entre hechos, opiniones o publicidad.

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La mandataria aseguró que la intención no es sancionar de manera automática a los medios de comunicación, sino privilegiar la autorregulación mediante las defensorías de las audiencias. Explicó que las multas serían el último recurso cuando se determine el incumplimiento de las obligaciones establecidas.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, señaló que los lineamientos buscan definir con mayor precisión los conceptos previstos en la legislación para evitar interpretaciones ambiguas y establecer una ruta clara para hacer efectivos los derechos de las audiencias.

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Medios y organizaciones expresan preocupaciones por posibles riesgos

La propuesta también generó inquietudes entre representantes del sector de medios y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

Representantes de medios y organizaciones advierten que algunos puntos de los lineamientos podrían generar interpretaciones discrecionales y afectar la libertad de expresión.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informó que respalda el objetivo de fortalecer la protección de las audiencias y participará en la consulta pública junto con sus más de mil 200 estaciones afiliadas.

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No obstante, advirtió que algunos apartados del proyecto requieren ajustes para evitar riesgos a la libertad de expresión.

Entre sus observaciones, la CIRT considera que algunos conceptos permanecen ambiguos y podrían permitir interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.

También expresó preocupación por el esquema de sanciones, el recurso mediante el cual la CRT podría revisar decisiones de las defensorías de las audiencias y la posibilidad de que se presenten quejas anónimas sin reglas claras.

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En el mismo sentido, representantes de organizaciones como Artículo 19 han manifestado que el diseño institucional de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones debe garantizar independencia e imparcialidad para evitar que la supervisión de contenidos pueda derivar en mecanismos de censura.

Varios dispositivos electrónicos en una mesa muestran notificaciones de alerta y logos de plataformas como WhatsApp y TikTok, que señalan una red de estafas digitales extendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta pública definirá la versión final de los lineamientos

El Gobierno federal sostiene que precisamente la consulta pública permitirá recoger propuestas para perfeccionar la regulación antes de emitir la versión definitiva de los lineamientos.

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Durante este periodo podrán participar concesionarios, especialistas, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos, quienes podrán presentar observaciones sobre el contenido de la propuesta.

Con ello, el debate permanece abierto entre quienes consideran que la regulación fortalecerá los derechos de las audiencias y quienes advierten que será necesario ajustar diversos apartados para garantizar que la protección del derecho a la información no afecte la libertad de expresión ni la autonomía editorial de los medios de comunicación.