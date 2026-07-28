Conoce a Matraka en ‘Drag Race México Latina Royale’: el regreso del folklore mexicano a la pasarela

Durante el evento, las competidoras convivieron con el público, ofrecieron entrevistas y presentaron sus videos de introducción, generando expectativa en torno al estreno global. Entre las asistentes estuvieron Taiga Brava —quien fungió como anfitriona y DJ—, Eva Blunt, Elektra Vandergeld, Regina Voce, Matraka y Horacio Potasio. Crédito: Infobae México.

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El próximo 30 de julio, Matraka participa en el estreno de la competencia internacional Latina Royale transmitida por WOW Presents Plus.

Tres años después de su debut en la primera temporada regular de Drag Race México, la artista originaria de México conversa con Infobae México en Puerto Vallarta sobre la evolución de su personaje, su perspectiva ante el encuentro con otras reinas latinas y la importancia de reinterpretar el folclor en el drag contemporáneo.

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Once reinas, diez países y el reto de representar a México

La edición Latina Royale marca la primera vez que se reúnen en un solo escenario drag queens de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá.

En entrevista, Matraka señala que la convivencia con artistas de distintos países “ha sido muy alimentadora y un honor”, y que el público puede esperar “lo mejor” de quienes compiten, porque “las chicas llegaron con todo y nadie se dejó”.

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La producción de World of Wonder, anunciada este 26 de junio, confirma que la transmisión será global y exclusiva de WOW Presents Plus, donde también están disponibles las temporadas previas de la franquicia. El elenco de la nueva competencia incluye figuras históricas como Alexis Mateo, originaria de Puerto Rico, y Barbie Q de Bolivia, junto a otras exponentes destacadas del drag latinoamericano.

Conoce a Matraka en ‘Drag Race México Latina Royale’: el regreso del folklore mexicano (Instagram/@matraka_traka)

Matraka: de las raíces al futuro del drag folclórico

Sobre la construcción de su personaje, Matraka explica que su historia parte de la experiencia de “un chico de pueblo, un gay que va a la ciudad y descubre el mundo drag”. Durante la primera temporada de Drag Race México, su objetivo fue visibilizar este origen y “cerrar un circulito muy bonito al contar su historia”. Ahora, la artista comenta que su evolución responde al aprendizaje acumulado en tres años: “La chica ya está viajada, aprendí muchas cosas y ahora me siento más artista”.

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Matraka enfatiza que busca evitar el estancamiento en un solo estilo. “No me gusta quedarme solo en una forma de hacer drag. Soy un gay como cualquier otro, de carne y hueso, que disfruta la vida y experimenta cosas. También soy artista y tengo licenciaturas en artes”, detalla. Para ella, el drag folclórico es una interpretación cultural que debe cuestionar cómo se representa México en la actualidad. “Creo que es importante crear nuevas formas de entender el folclor mexicano para el futuro”, afirma.

Diversidad, arte y política en la nueva temporada

El formato internacional de Latina Royale significa una oportunidad para mostrar diferentes escuelas y enfoques del arte drag. Matraka reconoce el valor de compartir el escenario con personalidades como Tsunami Muse, DesiRée Beck y Abi, y resalta que el encuentro enriquece la competencia y la experiencia televisiva. “Tener tantos puntos de vista y formas de hacer drag es un gran regalo”, expresa.

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El arte drag, especialmente el folclórico, también puede tener un matiz político. Matraka explica que, aunque muchas veces se asocia el drag tradicional con la explotación de textiles típicos, su interés está en proponer nuevas narrativas visuales y conceptuales. “Me di el clavado y estoy feliz de mostrarles lo que van a ver”, añade.

Matraka: de las raíces al futuro del drag folclórico (Instagram/@matraka_traka)

El mensaje de Matraka: evolución y orgullo latino

Matraka invita al público a no perderse el estreno de Latina Royale este 30 de julio y subraya que “vienen fuertes, con moda, con estilo y con ganas de ser latilonas porque lo traen en la sangre”. El reality busca coronar a la primera Súper Estrella Drag Latina del Mundo y posicionar la creatividad y el orgullo de la comunidad drag de habla hispana.

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La presencia de Matraka en la competencia internacional representa la continuidad de una propuesta artística en constante transformación, vinculada al folclor, la diversidad y la exploración personal. “Hoy en día me siento un poquito más artista y estoy feliz de compartirme de esa forma con la gente allá afuera”, concluye la drag queen mexicana en entrevista con Infobae México.