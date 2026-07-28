México
GoogleAgregar Infobae en Google

Expresidentes que acusan persecución política contra Ernesto Ruffo “están equivocados”: Sheinbaum responde a Grupo IDEA

La presidenta responde a expresidentes que llaman “persecución política” al caso Ruffo Appel: “es un tema criminal”

La mandataria pide a la ciudadanía atender los datos oficiales de la FGR y no una declaración firmada por 25 exjefes de Estado, al asegurar que el expediente se refiere a conductas delictivas
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, constituya una persecución política, luego de que un grupo de 25 expresidentes de América Latina y España firmara una declaración en ese sentido. La mandataria pidió que la opinión pública se guíe por la información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) y no por los comunicados de los firmantes.

La pregunta en la mañanera

Durante su conferencia matutina, un reportero cuestionó a la presidenta sobre el comunicado del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), señalando que entre los firmantes había personalidades con procesos legales previos en sus propios países, entre ellos Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez, de Bolivia; José María Aznar, de España; Mauricio Macri, de Argentina, y Álvaro Uribe, de Colombia. Con base en esos antecedentes, se le preguntó a la mandataria si tenía alguna reacción al pronunciamiento.

PUBLICIDAD

La declaración fechada el 27 de julio afirma que el arresto del exmandatario de Baja California, a quien describe como el primer opositor electo en México, fue instrumentado desde el poder
La declaración fechada el 27 de julio afirma que el arresto del exmandatario de Baja California, a quien describe como el primer opositor electo en México, fue instrumentado desde el poder

La respuesta de la presidenta

Sheinbaum indicó que, más allá de las personas que firman el documento, sería conveniente que la sociedad siguiera la información oficial proporcionada por la FGR. Sostuvo que el caso “no tiene nada que ver con un tema político”, sino que se trata de “un tema criminal”.

La mandataria explicó que se trata de una persona que, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, presuntamente cometió delitos relacionados con el contrabando de combustible y un fraude a la Hacienda Pública, derivado del ingreso de combustible de manera irregular durante varios años.

PUBLICIDAD

Sheinbaum consideró que quienes firman calificando el caso como un asunto político “están equivocados”, pues, según dijo, se trata de un delito por el cual la persona está siendo juzgada, y para el que la Fiscalía contó con elementos suficientes para que un juez emitiera una orden de aprehensión. Recordó además que, un día antes, la FGR había emitido un nuevo comunicado sobre el avance de las investigaciones, y reiteró que Ruffo Appel fue detenido junto con otras siete personas señaladas por el mismo delito.

El contexto de la carta

La declaración del Grupo IDEA, fechada el 27 de julio, sostiene que la detención de Ruffo Appel —a quien describen como “el primer gobernador de oposición democráticamente electo en la historia de México”— reúne “características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder". El documento fue firmado, entre otros, por Felipe Calderón, Vicente Fox, Álvaro Uribe y José María Aznar, y difundido a través de la cuenta de @IDEA_Grupo en la red social X.

La declaración fechada el 27 de julio afirma que el arresto del exmandatario de Baja California, a quien describe como el primer opositor electo en México, fue instrumentado desde el poder
La declaración fechada el 27 de julio afirma que el arresto del exmandatario de Baja California, a quien describe como el primer opositor electo en México, fue instrumentado desde el poder

La reacción de Citlalli Hernández

Como antecedente, la secretaria de Gobernación, Citlalli Hernández, había respondido previamente al comunicado en su cuenta de X, donde cuestionó la legitimidad de algunos firmantes al atribuirles señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos durante sus respectivos gobiernos, y afirmó que Ruffo Appel enfrenta cargos “por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos”, no un proceso de carácter político.

La situación procesal de Ruffo Appel

El exgobernador panista permanece recluido en el penal del Altiplano, luego de que una jueza lo vinculara a proceso, junto con otras siete personas, por delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Su defensa mantiene un amparo activo contra distintos actos atribuidos a la FGR durante su detención y traslado.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumErnesto RuffoLa MañaneraMorenaGrupo IdeaFGRPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

La mujer, que no brinda su nombre por temor a represalias, aseguró que la joven era víctima de este delito por parte del hermano de Estrellita “N”

Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

La presidenta de México señaló, durante la conferencia de prensa matutina de este martes, que en Estados Unidos están en campaña por las elecciones de noviembre, y atribuyó las declaraciones a esto

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

Jóvenes que no estudien ni trabajen ya pueden registrarse en la plataforma oficial para elegir empresa o taller cuando inicie la convocatoria y acceder a seguro médico y apoyo económico mensual

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales

La autoridad ambiental anunció la creación de un comité en coordinación con el municipio para fortalecer la participación ciudadana y evitar actos de maltrato animal

Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

“Cárteles tienen el control de México” y afectan su sistema judicial, dice subjefe de gabinete de Donald Trump

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 28 de julio: Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada

Viralizan fotografía de Aldo Rendón junto a Mónica Zambada, hija de “El Mayo”

ENTRETENIMIENTO

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

¿Ya hay fecha secreta? Kunno destapa detalles sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Filtran las primeras imágenes de Belinda como Carlota previo al estreno de la serie

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

Cuánto cuesta la lujosa camioneta que Fede se ganó en La Casa de los Famosos México y le regalará a Karina Torres

DEPORTES

Canelo Álvarez confiesa cuáles son sus cuatro boxeadores favoritos ¿Hay mexicanos?

Canelo Álvarez confiesa cuáles son sus cuatro boxeadores favoritos ¿Hay mexicanos?

Isaac del Toro: este fue el millonario premio que recibió tras el Tour de Francia 2026

Raquel Rodríguez le da otro campeonato a México al conquistar el título Intercontinental Femenil de WWE

Reportan que Rodrigo Dourado no entra en los planes de Almada: este sería su nuevo equipo

Cecilia Lee responde a mensaje discriminatorio de Liga de Guatemala tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026