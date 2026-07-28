Expresidentes que acusan persecución política contra Ernesto Ruffo “están equivocados”: Sheinbaum responde a Grupo IDEA

La mandataria pide a la ciudadanía atender los datos oficiales de la FGR y no una declaración firmada por 25 exjefes de Estado, al asegurar que el expediente se refiere a conductas delictivas

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, constituya una persecución política, luego de que un grupo de 25 expresidentes de América Latina y España firmara una declaración en ese sentido. La mandataria pidió que la opinión pública se guíe por la información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) y no por los comunicados de los firmantes.

La pregunta en la mañanera

Durante su conferencia matutina, un reportero cuestionó a la presidenta sobre el comunicado del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), señalando que entre los firmantes había personalidades con procesos legales previos en sus propios países, entre ellos Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez, de Bolivia; José María Aznar, de España; Mauricio Macri, de Argentina, y Álvaro Uribe, de Colombia. Con base en esos antecedentes, se le preguntó a la mandataria si tenía alguna reacción al pronunciamiento.

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La declaración fechada el 27 de julio afirma que el arresto del exmandatario de Baja California, a quien describe como el primer opositor electo en México, fue instrumentado desde el poder

La respuesta de la presidenta

Sheinbaum indicó que, más allá de las personas que firman el documento, sería conveniente que la sociedad siguiera la información oficial proporcionada por la FGR. Sostuvo que el caso “no tiene nada que ver con un tema político”, sino que se trata de “un tema criminal”.

La mandataria explicó que se trata de una persona que, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, presuntamente cometió delitos relacionados con el contrabando de combustible y un fraude a la Hacienda Pública, derivado del ingreso de combustible de manera irregular durante varios años.

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Sheinbaum consideró que quienes firman calificando el caso como un asunto político “están equivocados”, pues, según dijo, se trata de un delito por el cual la persona está siendo juzgada, y para el que la Fiscalía contó con elementos suficientes para que un juez emitiera una orden de aprehensión. Recordó además que, un día antes, la FGR había emitido un nuevo comunicado sobre el avance de las investigaciones, y reiteró que Ruffo Appel fue detenido junto con otras siete personas señaladas por el mismo delito.

El contexto de la carta

La declaración del Grupo IDEA, fechada el 27 de julio, sostiene que la detención de Ruffo Appel —a quien describen como “el primer gobernador de oposición democráticamente electo en la historia de México”— reúne “características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder". El documento fue firmado, entre otros, por Felipe Calderón, Vicente Fox, Álvaro Uribe y José María Aznar, y difundido a través de la cuenta de @IDEA_Grupo en la red social X.

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La declaración fechada el 27 de julio afirma que el arresto del exmandatario de Baja California, a quien describe como el primer opositor electo en México, fue instrumentado desde el poder

La reacción de Citlalli Hernández

Como antecedente, la secretaria de Gobernación, Citlalli Hernández, había respondido previamente al comunicado en su cuenta de X, donde cuestionó la legitimidad de algunos firmantes al atribuirles señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos durante sus respectivos gobiernos, y afirmó que Ruffo Appel enfrenta cargos “por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos”, no un proceso de carácter político.

La situación procesal de Ruffo Appel

El exgobernador panista permanece recluido en el penal del Altiplano, luego de que una jueza lo vinculara a proceso, junto con otras siete personas, por delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Su defensa mantiene un amparo activo contra distintos actos atribuidos a la FGR durante su detención y traslado.

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