Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

La capacitación se realiza en empresas, negocios, talleres y organizaciones participantes en todo el país. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abre en agosto un nuevo periodo de vinculaciones a centros de trabajo.

Los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni tienen empleo pueden registrarse desde ahora en la plataforma oficial.

El apoyo mensual es de 9 mil 582 pesos más seguro médico del IMSS. El registro está abierto de manera permanente en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

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Según el sitio de Programas para el Bienestar, siete de cada 10 egresados del programa han conseguido un empleo u ocupación productiva al concluir la capacitación.

El programa garantiza a los participantes el salario mínimo vigente correspondiente a cada año. (YouTube/@programasparaelbienestar)

Jóvenes Construyendo el Futuro abre vinculaciones en agosto 2026

El programa del Gobierno de México tendrá en agosto su próximo periodo de postulaciones a centros de trabajo.

Durante ese lapso, los aspirantes podrán elegir entre empresas, negocios, talleres, organizaciones e instituciones públicas participantes.

Las postulaciones a centros de trabajo se habilitan en periodos específicos.

La infografía detalla el calendario y criterios de priorización para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México, con postulaciones en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro como aprendiz, en cambio, permanece abierto de forma permanente en la plataforma. Completarlo antes de que abra agosto permite postularse con mayor agilidad cuando llegue la apertura.

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El programa prioriza a jóvenes que residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva, así como a integrantes de grupos discriminados.

Cómo registrarse paso a paso antes del periodo de agosto

Para iniciar el registro, el aspirante debe ingresar a la plataforma oficial y seleccionar la opción “Regístrate como aprendiz”. Ahí deberá completar y confirmar sus datos generales.

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El siguiente paso es registrar la ubicación exacta del domicilio en el mapa de la plataforma y cargar la fotografía solicitada conforme a las indicaciones del sistema.

Para registrarse se requiere identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio con expedición menor a tres meses.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al declarar bajo protesta de decir verdad que no trabaja ni estudia, el aspirante acepta los términos de la carta compromiso y concluye su registro en la plataforma.

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La fotografía debe mostrar el rostro descubierto, sin ningún tipo de edición.

Quienes no tengan acceso a internet pueden registrarse en las oficinas móviles, módulos que se desplazan a comunidades con alta marginación y conectividad limitada.

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El nuevo periodo de vinculaciones a centros de trabajo abre en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para consultar fechas y ubicaciones específicas se puede consultar la siguiente página oficial del programa: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas-moviles/.

Requisitos para participar como aprendiz

Para incorporarse al programa se requiere tener entre 18 y 29 años, residir en México, no estudiar ni trabajar, y contar con identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio con expedición menor a tres meses.

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Las personas extranjeras deben presentar documento migratorio vigente que acredite estancia legal en el país.

El apoyo económico mensual de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026 es de 9 mil 582 pesos, equivalente al salario mínimo vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa es público y ningún servidor público puede cobrar por alguna gestión.

Qué ofrece el programa: apoyo de 9 mil 582 pesos y seguro del IMSS

Durante los 12 meses de capacitación, cada aprendiz recibe 9 mil 582 pesos mensuales, equivalente al salario mínimo vigente para 2026.

También obtiene seguro médico del IMSS con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

El seguro médico del IMSS cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante los 12 meses de capacitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al concluir la capacitación, el participante recibe un documento que acredita las habilidades adquiridas. Si el centro de trabajo no lo contrata, puede acceder a un catálogo de opciones para incorporarse al mercado laboral.

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Qué pasa tras postularse: 4 días naturales para recibir respuesta

Una vez que el aspirante se postula a un centro de trabajo, ese centro tiene 4 días naturales para aceptar o declinar la solicitud.

Si no responde en ese plazo o la rechaza, el sistema libera al aspirante para postularse a otro espacio disponible en su zona.

El apoyo económico se hace llegar a través de la Tarjeta del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspirante también debe contactar directamente al centro de trabajo para agendar un primer encuentro.

La apertura es focalizada: no todos los municipios estarán disponibles desde el primer día, por lo que se recomienda revisar el mapa de focalización en la plataforma para verificar la disponibilidad de la zona.

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