Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

Adelanto oficial de videoclip "Si se acaba el mundo" (Danna/Instagram)

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Danna lazó primer adelanto de su videoclip oficial de “Si Se Acaba El Mundo”, su colaboración con El Malilla

La cantante hizo el anuncio en su cuenta de Instagram en un pequeño adelanto que deja entre ver un ambiente misterioso y sombrío que promete darle imagen a una de las colaboraciones musicales más comentadas de los géneros pop y reguetón mexa.

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El video completo se estrenará el miércoles 29 de julio a las 6:00 pm en plataformas digitales.

El video estrenará el miércoles 29 de julio a las 6:00 pm en plataformas digitales. (TikTok/Danna)

“Un sueño para mí”: El Malilla y lo que Danna significó para su carrera

El tema “Si se acaba el mundo” plantea una historia donde dos personas deciden vivir el presente ante la idea de que el tiempo se agota. - (@danna)

El pasado viernes 25 de julio, Fernando Hernández Flores —el artista de 26 años conocido como El Malilla— habló ante la prensa en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy, celebrado el 22 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

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Sus palabras sobre Danna resaltaron la admiración que el cantante tiene hacia su figura. “Una estrella desde que tiene ocho años, siete años, y tener una colaboración con ella es un sueño para mí”, declaró. “Me enseñó un nuevo mundo, porque yo soy reguetonero, soy chacalón… y ahora como artista me abrió la mente y dije: ‘Ah, voy a sacar un popcito yo solo algún día’”.

El evento reunió a artistas consagrados y figuras emergentes en una gala organizada en alianza con Mastercard para enaltecer la categoría de Mejor Nuevo Artista de los Latin Grammy.

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Horas después de esas declaraciones, Danna publicó en TikTok un video grabado durante el rodaje del videoclip oficial. En el clip, ambos artistas conversan sobre la colaboración y abordan temas personales. La cercanía que mostraron en pantalla fue un adelanto de la química que sostiena la colaboración y un adelanto de lo que vendrá en el video oficial.

TikTok/Danna

De un cameo a un sencillo con Universal Music México

El Malilla apareció como figura secundaria en el video musical de “Khe Calor” de Danna- (@danna)

La dupla viene de tiempo atrás. En 2025, El Malilla apareció como figura secundaria en el video musical de “Khe Calor” de Danna, un cruce que encendió la expectativa de sus audiencias sobre una posible unión formal.

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Ese cameo derivó en “Si Se Acaba El Mundo”, lanzada el 25 de junio de 2026 a través de Universal Music México. La canción mezcla reggaeton con toques de pop contemporáneo y construye una narrativa de romance en clave apocalíptica: vivir el amor sin reservas ante la posibilidad del fin.

Fue coescrita por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer. En sus primeras 24 horas en YouTube acumuló más de 91 mil reproducciones y superó los mil comentarios de seguidores que celebraron la unión.

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Debut en escenario y la reacción del público

El estreno en vivo llegó el 30 de junio, cinco días después del lanzamiento del sencillo, durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México. Danna invitó a El Malilla al escenario de forma sorpresiva.

Al terminar la actuación conjunta, lo despidió con un abrazo y un “¡Gracias Mali!” antes de continuar su show. Ese momento, ampliamente difundido en redes, fue uno de los detonantes de las teorías sobre un posible vínculo sentimental entre los dos.

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Los rumores de romance y la respuesta de Danna

Danna mantiene una relación pública con el músico Alex Hoyer, con quien lleva seis años de noviazgo. (@Danna)

La letra de “Si Se Acaba El Mundo” y la química desplegada en el escenario bastaron para que los fans especularan. El escenario apocalíptico de la canción —usado como metáfora para vivir el amor sin reservas— alimentó las teorías en redes sociales.

Danna mantiene una relación pública con el músico Alex Hoyer, con quien lleva seis años de noviazgo. En julio, al ser abordada por medios en el aeropuerto sobre rumores de boda con Hoyer, respondió: “Puede ser que sí, no lo sabemos. Estamos viviendo un momento hermoso. Creando muchas cosas”.

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Ninguno de los dos artistas confirmó vínculo sentimental alguno. El Malilla, por su parte, también apareció vinculado a otro frente de especulación: tras la ruptura de Kenia Os con Peso Pluma en junio de 2026, usuarios interpretaron publicaciones y comentarios en redes como posibles indirectas entre la cantante sinaloense y el reguetonero. Tampoco hubo confirmación de ninguna de las partes.

El Malilla: de Valle de Chalco a Coachella

El Malilla es la figura central del movimiento conocido como reggaeton mexa. Originario de Valle de Chalco, municipio de clase trabajadora en la periferia de la Ciudad de México, construyó su carrera con un estilo que incorpora el argot local y la cultura chacalona a la estructura rítmica del reggaeton caribeño.

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En 2025 se convirtió en el primer acto del género en presentarse en Coachella. Ese impulso lo llevó a planificar su primera gira por Estados Unidos, que debió posponer cuando las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se intensificaron.

“No me sentía cómodo exponiendo a mis fans a esa situación”, explicó en entrevista con Los Angeles Times. La gira retomó su curso: el “Tu Maliante Bebé Tour” arrancó el 24 de julio en Palm Springs con 19 fechas programadas hasta mediados de septiembre, con paradas en Los Ángeles, Texas y otras ciudades del país.

Kenia Os, Belinda y el pop mexicano en pausa administrativa

Las mexicanas emocionaron a sus fans con un video acompañadas de su equipo de guardaespaldas (TikTok/Danna)

El Malilla no es el único frente activo en la agenda de Danna. La cantante también avanza en un dueto con Belinda, cuyo videoclip grabaron el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México.

Ese proyecto corre por separado de la colaboración a tres voces que Danna, Belinda y Kenia Os grabaron entre agosto y septiembre de 2025 y que aún no tiene fecha de lanzamiento. Kenia Os explicó en el programa radial Cara C de España que la pausa provino de su disquera, Sony Music: “La canción se paró por problemas administrativos. No podemos controlarlo”.

Danna atribuyó el freno a “cositas administrativas” sin ofrecer más detalles.