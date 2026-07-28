Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales

Gracias a denuncia ciudadana, rescatan a pitón exhibida en circo en Zacatecas. (Profepa)

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató una pitón birmana en condiciones precarias en un circo ubicado en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, tras recibir una denuncia ciudadana. El ejemplar, de aproximadamente 15 años, mostraba daños visibles en sus escamas, síntomas de deshidratación y una muda retenida, por lo que fue asegurado de forma precautoria y trasladado a un espacio especializado para su atención médica mientras se desarrolla el procedimiento legal correspondiente.

Durante la inspección realizada el 17 de julio en coordinación con el Departamento de Sanidad municipal y la Policía local, la autoridad ambiental comprobó que el responsable del circo no pudo demostrar la legal procedencia de la serpiente. La documentación presentada resultó insuficiente, ya que una de las notas de compra carecía de nombre y la otra no correspondía al animal exhibido. La pitón, de 38 kilogramos y 3.88 metros de longitud, permanecerá bajo resguardo y observación veterinaria en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) en Fresnillo.

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La autoridad ambiental inició el proceso jurídico contra el responsable del circo por carecer de la documentación requerida para acreditar la posesión legal del ejemplar y por incumplir con las obligaciones relativas al trato digno y respetuoso hacia la vida silvestre. La legislación vigente establece sanciones para quienes mantengan animales sin acreditar su origen o los sometan a condiciones que comprometan su bienestar.

El ejemplar, de aproximadamente 15 años, mostraba daños visibles en sus escamas, síntomas de deshidratación y una muda retenida.

Como parte del seguimiento, la Profepa acordó con el Ayuntamiento de Fresnillo la creación de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa. El objetivo es fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad para prevenir delitos ambientales relacionados con la fauna silvestre. Este tipo de acciones busca atender de manera más eficiente las denuncias ciudadanas y asegurar la protección de especies, tanto en espectáculos públicos como en otros contextos urbanos y rurales.

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La participación ciudadana, a través de la denuncia, se ha consolidado como una herramienta clave para combatir el tráfico y la posesión ilegal de animales silvestres. Estas acciones permiten que las autoridades actúen de manera inmediata y garanticen la conservación de la biodiversidad nacional.

Caso similar: Profepa asegura 83 aves víctimas de tráfico en Michoacán

En otra operación reciente, la Profepa aseguró 83 aves en la colonia Lázaro Cárdenas, municipio de Pátzcuaro, Michoacán, tras una denuncia por presunta comercialización ilícita de ejemplares silvestres. El operativo derivó en el inicio de procesos legales contra los responsables. Entre las especies aseguradas se encontraron pericos atoleros, loros frente blanca, calandrias, gorriones, un colorín sietecolores, clarín jilguero, zanates y una matraca manchada.

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Profepa

Durante la valoración médico-veterinaria, se detectó que varias aves, como pericos australianos, agapornis y canarios, presentaban lesiones y condición corporal comprometida. Todas quedaron bajo resguardo y serán atendidas conforme a la normativa ambiental aplicable. Las aves permanecerán temporalmente en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, donde recibirán atención especializada.

La falta de documentación sobre la procedencia legal de los ejemplares motivó su aseguramiento. En México, la tenencia de fauna silvestre exige la presentación de documentos que acrediten su origen y garanticen un trato conforme a la ley. El tráfico ilegal de especies representa una amenaza para la biodiversidad y el equilibrio ecológico del país. Las acciones para enfrentarlo se apoyan en inspecciones, denuncias y el resguardo en espacios especializados.

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El tráfico y comercio ilícito de aves canoras y psitácidos figura entre los principales riesgos para estas especies, lo que ha impulsado la intensificación de operativos y la canalización de ejemplares rescatados a sitios de resguardo adecuados.