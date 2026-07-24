Gobierno de la CDMX recupera 22 inmuebles invadidos: buscan reforzar acciones contra la ocupación ilegal

Vecinos de la calle Matías Romero en la colonia Del Valle, sorprendieron adentro del inmueble con el número 18 a dos mujeres y un hombre que forzaron las chapas, ya que trataron de invadir el predio

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), a través del Gabinete Contra Despojos, informó que llevó a cabo 22 acciones interinstitucionales entre el 15 y el 22 de julio para atender denuncias de despojo, recuperar propiedades y brindar certeza jurídica a las personas afectadas por este delito.

Los operativos se desarrollaron en 12 alcaldías de la capital: Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Coyoacán y Gustavo A. Madero, mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y diversas dependencias del Gobierno capitalino.

PUBLICIDAD

Recuperan inmuebles y restituyen derechos a víctimas de despojo

Vecinos señalaron que Virginia Vázquez, supuesta mediadora del PJCDMX, fue la persona que intento invadir junto con otra mujer una casa de la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

Las diligencias incluyeron aseguramientos de inmuebles, devoluciones de propiedades y entregas de menaje, como parte de las investigaciones iniciadas por denuncias ciudadanas.

Uno de los casos más representativos ocurrió en la colonia Roma, donde el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, sostuvo un encuentro con integrantes del Gabinete Contra Despojos y con una persona que logró recuperar su inmueble tras ser víctima de un presunto fraude inmobiliario.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, el caso surgió luego de que terceros intentaran simular la compraventa del inmueble tras el fallecimiento de la pareja de la víctima, situación que derivó en una investigación que permitió restituir la propiedad mediante la intervención coordinada de las instituciones involucradas.

Durante la reunión, la persona afectada agradeció el respaldo recibido y destacó la importancia de denunciar este tipo de delitos para que las autoridades puedan intervenir oportunamente y recuperar el patrimonio de las familias.

PUBLICIDAD

Destacan restitución de inmueble en la Narvarte

Video documenta el intento de la apropiación de vivienda en Cerrada Matías Romero, número 57, Colonia del Valle, ocurridos desde junio de 2023. Las imágenes, grabadas desde el interior de una propiedad, muestran siluetas de varias personas congregadas en el exterior, reflejando la situación. El contenido expone la problemática relacionada con la llamada 'Mafia del despojo' en la zona (Video: @PoderCiudadTV)

Entre las acciones más relevantes, según la autoridad, sobresale la devolución de un inmueble ubicado en la calle Mitla, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Tras retirar los sellos de aseguramiento y realizar las verificaciones correspondientes, las autoridades restituyeron la posesión del inmueble a la persona que acreditó legalmente su derecho mediante un contrato de arrendamiento y resoluciones emitidas por la autoridad judicial.

PUBLICIDAD

Asimismo, en la colonia Felipe Ángeles, alcaldía Venustiano Carranza, se concretó la devolución de una accesoria y posteriormente se ejecutó el aseguramiento del resto del inmueble como parte del seguimiento ministerial a la carpeta de investigación.

Uno de los casos más importantes ocurrió en el predio ubicado en San Benito, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, donde fueron entregados bienes muebles y vehículos a las personas morales que acreditaron ser las legítimas poseedoras del inmueble.

PUBLICIDAD

Operativos en varias alcaldías de la Ciudad de México

Inmueble de Cda. Matías Romero 57 permanecen 4 personas atrincheradas, al parecer armadas, mismas que invadieron la propiedad

El Gabinete Contra Despojos también brindó apoyo a la Fiscalía capitalina para ejecutar diversos aseguramientos derivados de investigaciones por posibles casos de despojo en colonias de Tlalpan, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Además, se realizaron diligencias en inmuebles localizados en el Centro Histórico, Santa María la Ribera, Zapotitlán, Tacuba, Lindavista y Guadalupe del Moral, donde las autoridades fortalecieron el seguimiento de las carpetas de investigación relacionadas con la ocupación ilegal de predios.

PUBLICIDAD

Las instituciones participantes señalaron que todos los operativos fueron ejecutados bajo protocolos que privilegian el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el debido proceso.

Vecinos mantienen manifestación en la Del Valle

Manifestación en cruce de Av. Coyoacán y Matías Romero por vecinos que denunciaron un intento de despojo en la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX (especial)

Mientras vecinos de la colonia del Valle cumplen dos días de bloqueo tras documentar al menos 5 casos de despojo e invasión.

Los manifestantes salieron después de que en Matías Romero número 18, dos mujeres intentaron invadir dicho predio, una de ellas, Virginia Vázquez, supuesta mediadora del PJCDMX.

PUBLICIDAD

Por ello, exigen exigen la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y ayuda de la alcaldía Benito Juárez, quienes se deslindaron a través de un video, ya que era un “conflicto entre particulares”.

Bernardo Lartigue, Jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez, expuso la postura del gobierno sobre los presuntos despojos, indicando que se tratan de un conflicto entre particulares.

PUBLICIDAD

En marzo del 2025, la diputada del PAN, Olivia Garza informó que la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, registró más de 24 mil despojos de propiedades en la CDMX, siendo la alcaldía Iztapalapa donde más se registran estos delitos con 2 mil 572 casos; le sigue Gustavo A. Madero con 2 mil 296; Cuauhtémoc, mil 622; y Tlalpan, que acumulaba mil 476.