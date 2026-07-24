Suegros del alcalde asesinado de Temoac están detenidos por liderar grupo de crimen organizado en Morelos

Imagen de archivo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habla durante una conferencia de prensa sobre la ola de violencia en México, tras la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conocido como 'El Mencho', en una operación militar el domingo, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, México. 23 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este viernes la detención de Andrea Angelina Zamora Castilla, alias “La Patrona”, y Arturo Romero Aparicio, suegros del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero por su presunta responsabilidad en la dirección de grupos criminales en el oriente de Morelos, y vinculados con las facciones “Los Huazulcos” y “Los Aparicio”.

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, García Harfuch confirmó que ambas detenciones se produjeron en el marco de las investigaciones iniciadas tras el asesinato del edil, ocurrido el 22 de julio de 2026 dentro del Palacio Municipal de Temoac. El funcionario detalló que “La Patrona” ya se encontraba recluida en el penal de Atlacholoaya desde su segunda detención en junio de 2025, mientras que su suegro fue capturado recientemente por las mismas causas.

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Zamora Castilla, quien fungió como tesorera municipal de Temoac durante el trienio 2022-2024, fue identificada por la Fiscalía General del Estado como probable operadora y líder de “Los Huazulcos”. Esta célula criminal está asociada con delitos como secuestro exprés agravado, extorsión, narcomenudeo y homicidio en municipios como Jantetelco, Jonacatepec, Zacualpan de Amilpas y Cuautla.

Las autoridades estatales consideran que la detención de ambos suegros se enmarca en una estrategia para desarticular las redes de protección y operación del crimen organizado en la región. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los vínculos familiares y delictivos que rodearon al alcalde de Temoac y su entorno más cercano.

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