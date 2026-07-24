Memo Ochoa pudo seguir jugando, pero prefirió retirarse: su representante revela las ‘jugosas’ ofertas que rechazó

El portero mexicano publicó un video de despedida, agradeciendo a sus fans que lo apoyaron en su carrera como futbolista profesional.

Aunque Guillermo Ochoa decidió poner punto final a una carrera profesional que se extendió por más de dos décadas tras disputar el Mundial de 2026, el histórico guardameta mexicano todavía tenía opciones para continuar jugando. Así lo reveló su representante, Jorge Berlanga, quien aseguró que en los días posteriores a la Copa del Mundo varios clubes intentaron convencer al arquero de extender su trayectoria.

El exportero de la Selección Mexicana, que hizo historia al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, optó por retirarse a los 41 años, una decisión que, de acuerdo con su agente, ya había sido analizada junto con su familia y que no cambió pese a las propuestas que llegaron desde distintos países.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

Durante una entrevista con “Jorge Ramos y su Banda”, Berlanga explicó que el nombre de Ochoa seguía despertando interés en diferentes mercados internacionales.

“Sí había opciones en Sudamérica, incluso la gente en Chipre quería que renovara”, señaló.

La MLS también buscó ficharlo

Aug 3, 2022; Los Angeles, California, US; LAFC forward Carlos Vela (10) meets with Club America goalkeeper Guillermo Ochoa (13) before the match at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

El representante reveló que una de las propuestas más llamativas apareció desde la Major League Soccer (MLS), un destino que durante varios años fue relacionado con el arquero mexicano, aunque nunca llegó a concretarse.

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“Salió una cosa en MLS, y fue un poco de la broma del destino, porque siempre había sido interesante jugar ahí y salió una oferta hace unos días. Pero se puso en la balanza y mejor se decidió cerrar la historia”, recalcó Jorge Berlanga.

A pesar del atractivo de esa oportunidad, Ochoa mantuvo firme la decisión de retirarse, priorizando el momento personal que atravesaba por encima de cualquier contrato.

El dinero nunca cambió sus decisiones

Ochoa argumentó que no había podido llegar a Bélgica por un problema con la visa de su hija (Foto: Instagram @yosoy8a)

Berlanga también recordó que, a lo largo de su carrera, Guillermo Ochoa nunca eligió un club únicamente por cuestiones económicas.

Incluso recordó que, cuando era figura del Club América, rechazó importantes propuestas para cumplir el sueño de jugar en Europa.

“Hoy te da miedo el dinero que se rechazó en su momento. Nunca le gustó la zona de confort, en América era ídolo y siempre ha habido una buena relación con Emilio Azcárraga, que lo quería renovar con cantidades importantes de dinero, pero se decidió tomar el camino más complicado”.

El PSG, la oportunidad que se escapó

Fotografía de archivo del 12 de abril de 2011, en la que puede verse un logotipo del equipo francés de fútbol París Saint-Germain (PSG) en el estadio del Parque de los Príncipes en París. EFE/Ian Langsdon

El representante también recordó uno de los momentos que más marcaron la carrera del guardameta: la frustrada llegada al Paris Saint-Germain en 2011.

Según explicó, el acuerdo estaba prácticamente cerrado hasta que surgió el caso de clembuterol, situación que terminó afectando la operación.

“Hubo dos factores que nos afectaron la existencia: Uno fue el pasaporte, pero hubo otro que nos terminó de matar que fue el tema del clembuterol en 2011”.

Posteriormente detalló cómo se cayó la negociación.

“Teníamos ya pactado un acuerdo con el PSG, la Copa Oro terminaba un domingo, y el martes teníamos que estar en París, estaba todo arreglado. Memo ya había aceptado las condiciones y habíamos llegado a un acuerdo porque el técnico iba a firmar a dos porteros. Pero el jueves en la madrugada me desperté con 800 mensajes de que Memo estaba suspendido, un quita risas. Eso nos complicó la vida y quedó la mancha, pero se demostró que era un tema de salud en México, entonces eso nos quitó muchas opciones”.

Napoli, Benfica y otros gigantes europeos

El arquero mexicano juega con el Standard de Lieja desde 2017 (Foto: Archivo)

La entrevista también dejó al descubierto que Ochoa estuvo cerca de incorporarse a otros equipos importantes del continente europeo.

Berlanga reveló que existió la posibilidad de fichar por el Napoli cuando Carlo Ancelotti dirigía al club italiano, aunque el traspaso no prosperó.

“También hubo una oportunidad de ir a Napoli con Ancelotti, pero el presidente del Standard de Lieja, por un tema de egos, no lo dejó ir, fue difícil”.

Asimismo, aseguró que el arquero estuvo muy cerca de firmar con el Benfica en 2014 y que también recibió acercamientos desde clubes de Inglaterra y España.

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Nunca quiso jugar para otro club mexicano

Foto de archivo de Guillermo Ochoa durante un partido del torneo mexicano con América. Estadio BBVA, Monterrey, México. 26 de diciembre de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

Otro de los aspectos que destacó su representante fue la fidelidad que Ochoa siempre mostró hacia el América.

Pese a recibir ofertas de prácticamente toda la Liga MX, el arquero nunca contempló vestir otra camiseta en México.

“Memo siempre tuvo opciones para regresar a México, pero tenía clarísimo de que no quería jugar en otro equipo que no fuera del América. Rechazó propuestas de prácticamente todos los equipos con toneladas de dinero, así que tiene mérito lo que hizo porque lo bueno es que logró hacer un patrimonio, y no se queja, pero lo hizo yéndose por el camino más difícil”.

Con esas revelaciones, Jorge Berlanga dejó claro que, incluso en los últimos días de su carrera, Guillermo Ochoa seguía siendo un futbolista codiciado. Sin embargo, el histórico guardameta prefirió cerrar su trayectoria tras el Mundial de 2026, poniendo fin a una carrera marcada por retos deportivos, ofertas millonarias y la convicción de mantenerse fiel a sus principios.

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