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Fox afirma que “mete la mano al fuego” por Ernesto Ruffo: “No se vaya a quemar”, le responde Sheinbaum

La presidenta reiteró que el exgobernador es el principal accionista de la empresa señalada de huachicol fiscal

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Sheinbaum respondió a las declaraciones del expresidente panista. | Presidencia
Sheinbaum respondió a las declaraciones del expresidente panista. | Presidencia

El expresidente Vicente Fox Quezada expresó nuevamente su respaldo a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California vinculado a proceso por contrabando de combustible, a lo cual respondió con un tono de burla la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de X, el exmandatario publicó un video en el cual afirma que “mete las manos al fuego” por el exgobernador panista.

En la misma publicación, Fox Quezada dijo que cree en Ruffo Appel, asegurando que sabe “la calidad de persona que es” y confía en su honestidad e integridad.

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“¡Atención! Yo meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo y lo haré mil veces si es necesario. Creo en él, le conozco, sé la calidad de persona que es, sé su integridad, su honestidad, conozco a su familia, conozco su vida, conozco su gobierno. Meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo", puntualizó.

“No se vaya a quemar”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las nuevas declaraciones del exmandatario panista durante su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, que realizó hoy en Cuernavaca, Morelos.

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Antes de que el reportero terminara la pregunta, la mandataria respondió entre risas: “No se vaya a quemar”.

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