México

Ex reo aventó una mujer a las vías del metro Indios Verdes en CDMX

La mujer habría sido golpeada por el primer vagón del convoy pero logró sobrevivir

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En el Metro Indios Verdes de la Ciudad de México un hombre aventó a las vías su pareja quien por fortuna nomurió arrollada por el convoy, él fue detenido y tendría antecendetes penales Foto: Metro CDMX
En el Metro Indios Verdes de la Ciudad de México un hombre aventó a las vías su pareja quien por fortuna nomurió arrollada por el convoy, él fue detenido y tendría antecendetes penales Foto: Metro CDMX

Una mujer fue empujada a las vías en la estación Indios Verdes del Metro de la Ciudad de México este jueves y recibió el golpe del primer vagón de un convoy, pero no presenta lesiones de consideración.

El presunto agresor es Miguel Angel B, quien habría aventado a la víctima mientras esperaba el tren y fue detenido por las autoridades y será procesado por intento de feminicidio.

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La mujer sufrió algunos golpes y por fortuna logró sobrevivir al atentado, según reportó el periodista de nota roja Carlos Jiménez.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvieron al hombre y lo presentaron ante la Fiscalía, donde queda acusado por intento de feminicidio, según la información difundida.

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Otros casos similares

El 2 de agosto de 2023 un hombre y una mujer fallecieron tras ser atropellados por un tren del Metro en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). El sujeto empujó a una joven a quien no conocía a las vías y al momento en el que el convoy arribó, posteriormente él se lanzó para ser aplastado, así lo informó el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, en conferencia, tras la presentación de los avances en la Transformación Digital de la Ciudad de México, explicó que la información sobre los hechos fue resultado del análisis de los videos y de los testimonios de los testigos.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que los videos de las cámaras de vigilancia del STC confirmaron el hombre aventó a su pareja al paso del tren en la estación Hidalgo de la línea 2, e inmediatamente el sujeto saltó a las vías.

“De acuerdo con los videos, parece que llega una persona y justo cuando el tren se está acercando, él avienta a la chica y luego también se arroja al metro. Tenemos dos testimonios, uno de un testigo que estuvo presente que en efecto afirma que llegó esta persona y empujó a la mujer y luego se aventó y coincide con el testimonio del novio que la acompañaba y que no pudo hacer nada debido a la velocidad en que ocurrió el hecho”, declaró.

Alrededor de las 16:30 horas de ese día, personal de Protección Civil y policías bancarios asignados a la vigilancia del Metro suspendieron la operación y dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes al descender a las vías determinaron que ambas personas habían fallecido.

Dos jóvenes de 19 años, Luis Sánchez Chávez, novio de Celia Adriano, sufrió crisis nerviosa al ver que ella murió presuntamente al ser arrojada por un sujeto que la sorprendió por la espalda.

Más de 170 personas han muerto en el metro de la CDMX

Un total de 178 personas murieron tras arrojarse a las vías del Metro de la Ciudad de México entre 2020 y 2025, según datos oficiales obtenidos por solicitudes de transparencia.

Estadísticas y Datos Clave

  • Víctimas por género: El 80% de los casos corresponden a hombres (143 personas) y el 20% a mujeres (35 personas).
  • Promedio anual: Se registra un promedio constante de aproximadamente 29 decesos al año (27 casos en 2020 y una tasa similar en años posteriores).
  • Estaciones con mayor incidencia: Puntos críticos reportados incluyen estaciones como General Anaya (Línea 2), Bellas Artes (Línea 8) e Impulsora (Línea B).

Si tú o alguien que conoces pasa por un momento difícil o crisis emocional, el gobierno capitalino cuenta con el programa “Salvemos Vidas” en el Metro y la Línea de la Seguridad y Confianza (55 5533 5533) para ofrecer apoyo psicológico gratuito las 24 horas.

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