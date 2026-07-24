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El millonario reloj que El Bogueto llevó a La Mañanera: ¿cuánto cuesta?

Te decimos también el precio aproximado de todo el outfit que utilizó durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum

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el bogueto outfit -México- 24 julio
El bogueto llevó un lujoso outfit a la mañanera (Captura de pantalla maestros joyeros/El Bogueto)

En la reciente conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presencia de El Bogueto no solo llamó la atención por su interpretación de Mi barrio, sino también por el costoso reloj que lució durante el evento.

El accesorio de lujo, identificado como un Richard Mille RM 011, destaca por su exclusividad y elevado valor en el mercado internacional.

¿Cuánto cuesta el reloj que llevó el Bogueto a la mañanera?

Durante su aparición en Palacio Nacional, El Bogueto portó en la muñeca un Richard Mille RM 011, pieza reconocida por su diseño robusto y su mecanismo de alta precisión.

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Este modelo, que ha sido referente entre coleccionistas y celebridades, está fabricado en titanio, con detalles de cronógrafo esqueletizado y acabados en color azul.

El costo del Richard Mille RM 011 varía según la versión y el material, pero actualmente en plataformas especializadas como Chrono24, los precios oscilan entre 3 millones 500 mil y 6 millones de pesos mexicanos, dependiendo de si se trata de una edición clásica, en titanio, carbono o de alguna serie limitada.

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el bogueto outfit -México- 24 julio
El bogueto llevó un lujoso outfit a la mañanera (Captura de pantalla)

¿Por qué es tan caro este reloj?

Según el catálogo oficial de la marca, el modelo RM 011 incorpora una caja de titanio, función flyback, calendario anual, contador de 60 minutos y 12 horas, y una resistencia al agua de hasta 50 metros.

“En 2007, Richard Mille presentó un nuevo reloj desarrollado en colaboración con Felipe Massa. El RM 011, que adoptó el nombre de su epónimo piloto de F1, se inspiró en la ingeniería de precisión y alta tecnología de los automóviles de F1 desarrollados para ofrecer el máximo rendimiento en el circuito”, señala el sitio.

el bogueto outfit -México- 24 julio
El bogueto llevó un lujoso outfit a la mañanera (Captura de pantalla IG Maestros Joyeros)

¿Cuánto cuesta el resto del outfit de El Bogueto?

El look de El Bogueto en la mañanera también incluyó prendas de alta gama. Según los registros de tiendas oficiales, el cantante eligió mocasines Gucci con motivo Interlocking G y Horsebit con un precio de aproximadamente 18 mil 900 pesos mexicanos en sitios especializados como Farfetch.

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El bogueto llevó un lujoso outfit a la mañanera (Captura de pantalla)

Los pantalones ligeros de faille GG de la misma marca tienen un valor de 33 mil 500 pesos mexicanos, mientras que la chaqueta de lona GG y algodón asciende a 59 mil 500 pesos mexicanos.

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El bogueto llevó un lujoso outfit a la mañanera (Captura de pantalla)

En total, el atuendo suma más de 111 mil 900 pesos solo en prendas, sin contar otros accesorios o complementos.

Las imágenes del reloj y el outfit de El Bogueto circularon ampliamente en redes, donde se subrayó la diferencia entre el origen del artista, su mensaje de barrio y las piezas de alta relojería y moda internacional que eligió para su presentación en el evento oficial.

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El bogueto llevó un lujoso outfit a la mañanera (Captura de pantalla)

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