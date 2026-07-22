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Atlante vs América: ¿Cuántas veces ha enfrentado el Piojo Herrera a las Águilas y cuál es su saldo?

Los Potros de Hierro enfrentará al conjunto azulcrema con un entrenador que sido exitoso con el cuadro de Coapa

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El equipo de Miguel Herrera debutó en el Apertura 2026 de la Liga MX con la anotación de Eugenio Pizzuto que hizo gritar a todo el equipo y a la afición (X/ @Atlante)

Miguel Herrera vivirá un partido con un significado especial este viernes 24 de julio. El entrenador del Atlante volverá al Estadio Azteca para medirse al América en la Jornada 2 del Apertura 2026, pero además de representar un reencuentro con el club donde conquistó algunos de los mayores éxitos de su carrera, el compromiso pondrá nuevamente a prueba un historial que, hasta ahora, ha favorecido ampliamente al conjunto azulcrema.

A lo largo de su trayectoria como director técnico, el “Piojo” ha tenido múltiples enfrentamientos contra las Águilas dirigiendo a distintos equipos. Sin embargo, los números muestran que pocas veces ha logrado salir con los tres puntos frente al conjunto de Coapa.

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Atlante
Los Potros de Hierro fueron el primer equipo de Miguel Herrera como entrenador. (Jovani Pérez)

Las estadísticas reflejan una clara superioridad del América. En 28 partidos oficiales como rival del cuadro azulcrema, Herrera suma siete victorias, siete empates y catorce derrotas, un balance que evidencia las dificultades que ha encontrado para imponerse al equipo capitalino.

La última ocasión en que Miguel Herrera consiguió derrotar al América ocurrió hace casi una década. Fue en 2017, cuando estaba al frente de Xolos de Tijuana y consiguió superar a las Águilas dentro de la Copa MX. Desde aquel encuentro, el estratega mexicano no ha podido volver a celebrar un triunfo frente a su antiguo club, que ha mantenido una marcada superioridad en los enfrentamientos posteriores.

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La comparación con Jardine desató debate en redes sociales.
La comparación con Jardine desató debate en redes sociales.

Curiosamente, una de las etapas más complicadas del técnico frente al América ocurrió precisamente cuando dirigía al Atlante. Entre el Clausura 2002 y el Clausura 2004, los Potros de Hierro se cruzaron en cinco ocasiones con las Águilas bajo el mando de Herrera, pero nunca lograron quedarse con la victoria.

Durante ese periodo, el balance fue de dos empates y tres derrotas, incluyendo un contundente 4-1 sufrido en el Apertura 2002, resultado que permanece como una de las goleadas más recordadas de aquella primera experiencia del “Piojo” con el conjunto azulgrana.

El primer triunfo del entrenador sobre el América llegó tiempo después, cuando asumió el banquillo de Monterrey. En el Clausura 2005, los Rayados derrotaron 4-2 al conjunto azulcrema, consiguiendo así la primera victoria de Herrera frente al equipo que años más tarde también dirigiría con éxito.

¿Cómo le fue al Atlante en la jornada 1 del Apertura 2026?

(X / @Atlante)
(X / @Atlante)

Ahora, el estratega tendrá una nueva oportunidad de mejorar ese historial cuando Atlante visite nuevamente el Estadio Azteca para enfrentar a las Águilas en uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del campeonato.

En el aspecto deportivo, el conjunto azulgrana todavía mantiene incertidumbre sobre la disponibilidad de Eugenio Pizzuto. El mediocampista anotó el primer gol del Atlante desde su regreso a la Primera División, aunque abandonó el partido inaugural por molestias físicas y continúa siendo duda para este compromiso.

¿Cómo le fue al América en la jornada 1 del Apertura 2026?

(X / @ClubAmérica)
(X / @ClubAmérica)

América, por su parte, llega con mayor tranquilidad después de comenzar el torneo con una victoria frente a Querétaro. Además, André Jardine podría recuperar a Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Brian Rodríguez, quienes recientemente participaron en la Copa del Mundo.

La única baja confirmada para los azulcremas sigue siendo Alejandro Zendejas, quien permanece en recuperación y no estará disponible para el encuentro.

El partido también genera expectativa porque Atlante fungirá como local administrativo, por lo que la directiva de los Potros fue la encargada de organizar el evento y establecer el costo de los boletos para el esperado enfrentamiento.

Atlante vs América: fecha, hora y dónde ver

  • Torneo: Apertura 2026 | Liga MX
  • Jornada: 2
  • Fecha: Viernes 24 de julio
  • Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Transmisión: TV Azteca

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