Aviva pelea entre Briggitte Bozzo y Gala Montes: “Busca otro lugar dónde comer o ponte a trabajar”

Video que circula en redes sociales donde Briggite Bozzo le responde a Gala Montes/X twitter

Briggitte Bozzo y Gala Montes reviven su conflicto por Lau Styling: “Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar”, declaró Briggitte a través de video que circula en redes sociales, mientras que Gala Montes respondió a través de sus historias de Instagram: “yo sí trabajo, seguramente me haz visto, yo no te he visto a tí en nada”.

La polémica se desató a partir de Lau Styling —la estilista argentina Laura Villa— tras insultar a los aficionados mexicanos por celebrar la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el conflicto no tardó en arrastrar a otras figuras del espectáculo.

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Bozzo tomó distancia pública de su exestilista; Montes respondió señalándola de mala amiga. Lo que siguió fue un cruce de declaraciones que revivió tensiones que vienen desde La Casa de los Famosos México 2024.

Gala Montes arrastra a Bozzo al debate

La respuesta de Bozzo no cayó bien en Gala Montes. La actriz y cantante publicó en X —antes Twitter— un mensaje que revivió el conflicto previo de 2024 y señaló directamente a su excompañera de reality (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de Bozzo no cayó bien en Gala Montes. La actriz y cantante publicó en X —antes Twitter— un mensaje que revivió el conflicto previo de 2024 y señaló directamente a su excompañera de reality: “La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist”.

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En una segunda publicación, Montes apuntó al historial de lealtad pública de Bozzo con Villa: “Siempre la defendió, hasta la tenía en su perfil arrobada. Se les dijo pero no están listos para esta conversación”.

El cruce de declaraciones: trabajo, identidad y lealtad

Gala Montes/Historias Instagram

La respuesta de Bozzo llegó en tono directo: “¿Cuál es el pedo de esta persona que me tiene que mencionar en absolutamente todo? Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar”.

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Montes no tardó en contestar y rechazó el argumento de fondo: “No, bebé, yo no como de ti. No, no te olvides. Yo trabajo, yo sí trabajo, bebé. Acuérdate. Yo hago esto por gusto, no porque lo necesite, mi amor”.

Gala Montes también le cuestionó su identidad nacional como parte del ataque: “¿Y desde cuándo eres tan venezolana? O sea, es que tú eres venezolana cuando te conviene y cuando te conviene eres mexicana. Como Lau. Justo así. Se parecen”.

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Bozzo defendió su trayectoria con énfasis en su recorrido: “Llevo en esta carrera desde los tres años de edad. Sube y baja. Yo estaba en mi peak un pocotón de veces”, y marcó distancia de quien, dijo, solo ha tenido dos momentos de auge. “Yo he estado en mi peak varias. Y si yo me vuelvo a echar bolas, te prometo por Dios que yo vuelvo a estar en mi peak”.

El fondo del conflicto: Laura Villa y la acusación de traición

Gala señaló que Briggitte Bozzo siempre defendió a Lau Styling (Captura de pantalla: X/@GalaMontes2)

El núcleo más duro del cruce lo puso Montes sobre la mesa al hablar de la lealtad hacia Villa. Aclaró que no le tiene simpatía a la estilista, pero que lo que le hace Bozzo le parece una traición: “Me caga la Lau, güey. Me caga. Pero se me hace bien culero que le hagas esto, morra, porque esa vieja sí estuvo contigo, güey, sí te vistió, cabrón”.

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Montes recordó que Bozzo la apoyó públicamente cuando Villa estaba en su mejor momento —incluso la mencionó en su biografía de Instagram con el texto “Lau, my goddess”— y que ahora, en medio de la polémica, tomó distancia: “Estás enojada porque estoy visibilizando algo que nadie se había dado cuenta. Y es que cuando Lau estaba bien, tú eras su amiga y la apoyabas sobre todas las cosas. Ahorita que está en la verga, tú eres de que: ‘No, yo no trabajo con ella’”.

Cerró su argumento sin matices: “Solo demuestras lo que eres, mamacita linda, al final del día”.

Cómo llegó Briggitte Bozzo al centro del escándalo

Los videos se viralizaron de inmediato. La indignación alcanzó al mundo del espectáculo porque Villa vive, trabaja y cobra en México, y su nombre estaba ligado al de Bozzo desde el reality. (Lau Styling TikTok/Captura)

El 19 de julio, horas después de que España venció 1-0 a Argentina en la gran final, Villa publicó videos en sus historias de Instagram donde arremetió contra los aficionados mexicanos que festejaban el resultado: “Todos los mexicanos: ‘¿Ganó España?’ Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste”, dijo en uno de los clips. En otro fue más lejos: “Yo dejé de seguir mexicanos. No sabía que nos odiaban tanto. Ustedes no llegaron ni a cuartos de final”.

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Los videos se viralizaron de inmediato. La indignación alcanzó al mundo del espectáculo porque Villa vive, trabaja y cobra en México, y su nombre estaba ligado al de Bozzo desde el reality.

Ante la ola de señalamientos, Briggitte Bozzo grabó un video para sus redes sociales y se deslindó: “Yo de verdad no tengo nada que ver. A esa persona le dejé de hablar hace mucho tiempo por cosas personales”. Reconoció haber trabajado con Villa, pero aclaró los límites: “Trabajé con ella lo que tenía que trabajar con ella en su momento, pero hasta ahí”. Cerró con un pedido directo a sus seguidores: “Les pido respeto y que no me incluyan en absolutamente nada”.

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Melissa VIP Tik Tok

Las raíces del conflicto: desde La Casa de los Famosos hasta las botas rotas

Este enfrentamiento no nació en julio de 2026. En octubre de 2024, Villa publicó una foto donde mostraba ropa y zapatos desacomodados en la parte trasera de un auto, con el texto: “Qué horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como un basurero”. El público identificó las prendas como las de Montes.

Gala respondió en vivo cuestionando la calidad de los artículos que le enviaba la estilista: “Me manda unas botas muy chafas. Un paso di con esas botas. Es el tipo de ropa que ella manda”. También cuestionó los precios: “Luego te las quiere cobrar como si fueran de Dior y son de Shein”.

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En ese momento, Bozzo salió públicamente a defender a Villa y llamó a Montes “malagradecida”: “Lau es mi estilista, amo como me viste a mí. Amo a Gala con todo mi corazón, pero es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar mal porque te está atendiendo”.

La tensión entre las dos actrices, que se conocen desde niñas y que durante La Casa de los Famosos México 2024 formaron parte del mismo equipo —el llamado “Team Mar”—, ya mostraba grietas dentro del propio reality. En una conversación grabada con Karime Pindter, Bozzo confesó sus dudas: “Quiero mucho a Gala. La adoro, la quiero, pero no sé si la vería afuera”. Y cerró con una frase que, vista en retrospectiva, anticipaba el distanciamiento: “Gala va a llegar a su realidad y va a ver, y yo voy a ver si realmente vamos a vernos allá afuera”.

Al salir del programa, Montes confirmó la ruptura en una entrevista con Yordi Rosado: “Es una persona con la que trabajé de niña y hay un vínculo especial, pero el juego ya se acabó”. Reconoció que las críticas de Bozzo a sus espaldas agotaron su paciencia: “Cuando alguien hace algo ‘sin querer’ para lastimarte una, dos o tres veces ya no está padre”.

Al salir del programa, Montes confirmó la ruptura en una entrevista con Yordi Rosado: “Es una persona con la que trabajé de niña y hay un vínculo especial, pero el juego ya se acabó”. - (Instagram/@galamontes)

El cierre de Bozzo: el deslinde total

Bozzo cerró su postura con un llamado a mantenerse al margen de cualquier conflicto: “Ni para hablar mal de gente, ni para juzgar... tampoco cuenten con mi voz cuando se trate de cosas que no tienen nada que ver”. Añadió que no se presta para debates donde “hay un pocotón de gente que opina de absolutamente todo”.

En X, publicó un último mensaje donde reiteró su lectura de la situación: “Solo le di la oportunidad de trabajo a una persona que le dejé de hablar hace mucho tiempo, pero tampoco considero amigas a personas que son doble cara, y lo demostró desde el inicio. Me sé alejar a tiempo de personas que no me suman”.

Sobre su reputación como amiga, Bozzo fue categórica: “Yo mala amiga no soy, porque pa empezar, yo sé escoger muy bien a las amigas que yo tengo”.