Tribunal reactiva la investigación contra Emilio Lozoya por la polémica compra de Agronitrogenados

El caso Agronitrogenados vuelve a tomar fuerza luego de que un tribunal federal determinara que Emilio Lozoya deberá continuar enfrentando el proceso penal. EFE/José Méndez

El proceso penal contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Agronitrogenados continuará su curso luego de que un tribunal federal confirmara que no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por el empresario Alonso Ancira Elizondo.

Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó la resolución que negó el amparo promovido por Lozoya y ordenó reactivar el procedimiento, el cual permanecía suspendido desde agosto de 2023.

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La resolución respalda el criterio emitido previamente por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal y abre la puerta para que el exfuncionario continúe enfrentando el proceso judicial derivado de la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Magistrados descartan que el acuerdo de Ancira extinga la responsabilidad de Lozoya

Durante el análisis del caso, la magistrada Lorena Oliva Becerra explicó que el acuerdo reparatorio celebrado entre Alonso Ancira y Pemex no genera efectos automáticos en favor de Emilio Lozoya.

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El tribunal determinó que el acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira no elimina la posible responsabilidad penal de Emilio Lozoya dentro del caso Agronitrogenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal sostuvo que el convenio suscrito por el empresario corresponde a una obligación mancomunada y no solidaria, por lo que cada imputado debe responder por la parte del daño que presuntamente le corresponde.

De esta manera, los magistrados concluyeron que la reparación pactada por Ancira no extingue la responsabilidad penal atribuida al exdirector de Pemex, quien enfrenta acusaciones distintas dentro del mismo expediente.

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¿Qué investiga el caso Agronitrogenados?

La investigación gira en torno a la compra de la planta de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz, durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la operación habría generado un daño patrimonial por la adquisición de una planta que llevaba años sin operar y que fue comprada por aproximadamente 275 millones de dólares, pese a que su valor estimado era considerablemente menor.

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El caso Agronitrogenados investiga la compra de una planta de fertilizantes por parte de Pemex que, según la FGR, habría generado un daño patrimonial millonario al Estado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre los principales antecedentes del caso destacan:

La compra de Agronitrogenados fue realizada por Pemex durante la administración de Emilio Lozoya .

Alonso Ancira acordó reparar el daño mediante un convenio por más de 216 millones de dólares .

La FGR sostiene que Lozoya habría recibido alrededor de 3.5 millones de dólares en sobornos para favorecer la operación.

El proceso contra Lozoya permaneció suspendido desde agosto de 2023 tras una resolución judicial que posteriormente fue impugnada.

Diversas resoluciones emitidas entre 2024 y 2026 revocaron esa suspensión y ordenaron continuar el procedimiento.

FGR sostiene que el presunto soborno es un hecho distinto al sobreprecio

La Fiscalía ha argumentado que la responsabilidad atribuida a Emilio Lozoya no se limita al sobreprecio pagado por Pemex, sino al presunto soborno que habría recibido para facilitar la adquisición de la planta.

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Alonso Ancira acordó con Pemex la reparación del daño por la compra de Agronitrogenados, pero el tribunal determinó que ese convenio no beneficia automáticamente a Emilio Lozoya. EFE/CATI CLADERA/Archivo

Según las investigaciones federales, antes de asumir formalmente la dirección de Pemex, Lozoya habría pactado con Alonso Ancira impulsar la compra de Agronitrogenados a cambio de aproximadamente 3.5 millones de dólares, recursos que presuntamente fueron transferidos mediante una empresa constituida en un paraíso fiscal.

Las autoridades también señalan que parte de esos recursos habrían sido triangulados posteriormente mediante operaciones financieras en las que presuntamente participó Gilda Lozoya Austin, hermana del exfuncionario, quien actualmente enfrenta un proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con este caso.

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El juicio contra Emilio Lozoya avanza hacia una nueva etapa

Con la decisión del Tribunal Colegiado, el procedimiento penal contra Emilio Lozoya continúa su curso y se fortalece la ruta para que el exdirector de Pemex enfrente la siguiente fase del proceso judicial.

Con la resolución del tribunal federal, el proceso contra Emilio Lozoya entra en una nueva fase judicial tras permanecer suspendido desde 2023. Crédito: Bloomberg / Susana González

Aunque aún permanecen pendientes algunos recursos relacionados con la admisión de pruebas, la resolución elimina la posibilidad de que el exfuncionario obtenga la suspensión del procedimiento con base en el acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira.

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El caso Agronitrogenados continúa siendo uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años en México y forma parte de las investigaciones que la FGR mantiene abiertas por presuntos actos de corrupción ocurridos durante la administración de Emilio Lozoya al frente de Pemex.