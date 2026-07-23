México firma jornada perfecta en polo acuático y mantiene paso firme en Santo Domingo 2026

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La selección mexicana de polo acuático sigue firmando una jornada redonda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que las ramas femenil y varonil consiguieran victorias que las mantienen en la pelea por las medallas.

Las actividades se desarrollaron en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, donde ambos representativos sumaron resultados importantes para avanzar en el torneo.

La selección femenil sigue invicta

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El equipo dirigido por Carlos Benítez consiguió su tercera victoria consecutiva al imponerse con autoridad 30-2 a Guatemala, con parciales de 5-2, 7-0, 7-0 y 11-0.

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Con este resultado, México mantiene el paso perfecto tras sus triunfos previos sobre Venezuela y Puerto Rico, consolidándose como uno de los equipos favoritos del torneo.

La escuadra nacional volverá a la actividad este 23 de julio, cuando enfrente a Colombia en busca de extender su invicto.

El equipo varonil avanza a cuartos de final

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Por la tarde, el representativo masculino, bajo las órdenes del entrenador Lester Acosta, derrotó 26-10 a Guatemala, con parciales de 7-2, 6-2, 5-3 y 8-3.

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La victoria permitió a México asegurar su lugar en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará este 23 de julio a Costa Rica, selección que llega después de caer frente a Colombia.

Con ambos equipos en competencia y resultados positivos, México mantiene un sólido inicio en el torneo de polo acuático de Santo Domingo 2026.

¿Qué es el polo acuático y cómo se juega?

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El polo acuático o waterpolo es un deporte acuático que enfrenta a dos equipos de siete jugadores, incluido un portero, quienes buscan marcar la mayor cantidad de goles lanzando el balón a la portería rival. Al finalizar el partido, el equipo con más anotaciones se queda con la victoria.

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Los encuentros se disputan en una piscina con una profundidad aproximada de tres metros, lo que obliga a los jugadores a mantenerse en constante movimiento, ya que no pueden tocar el fondo.

Las dimensiones oficiales son de 30.6 x 20 metros en la rama varonil y 25.6 x 20 metros en la femenil, convirtiéndolo en una disciplina que combina resistencia física, velocidad, estrategia y trabajo en equipo.

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