Chofer termina a golpes con una pasajera dentro de un autobús en Cuernavaca: suspenden al operador

Un intercambio de insultos derivó en golpes frente a decenas de pasajeros. El caso ya es investigado por las autoridades de Morelos.

Un incidente ocurrido a bordo de una unidad del transporte público en Cuernavaca, Morelos, se convirtió en uno de los videos más comentados de las últimas horas luego de que un enfrentamiento entre un operador de la Ruta 4 y una pasajera terminara en una agresión física frente a decenas de usuarios.

La escena, captada por otro pasajero y difundida rápidamente en distintas plataformas digitales, muestra cómo una discusión que comenzó con reclamos verbales fue aumentando de intensidad hasta desembocar en empujones y jaloneos dentro del autobús.

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Un intercambio de insultos derivó en golpes frente a decenas de pasajeros. El caso ya es investigado por las autoridades de Morelos. (Captura de pantalla)

De acuerdo con las imágenes, el conductor y la usuaria intercambiaban insultos cerca de la puerta de acceso de la unidad. Mientras el operador insistía a gritos en que la mujer descendiera del vehículo, la tensión fue creciendo sin que ninguno de los dos cediera.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando la pasajera levantó la mano y le propinó una cachetada al chofer. Tras recibir el golpe, el conductor respondió de manera violenta al intentar bajar a la mujer por la fuerza mediante empujones y jaloneos, mientras otras personas que viajaban en el camión intervenían únicamente con palabras para tratar de detener el conflicto.

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Un altercado entre un operador de la Ruta 4 y una pasajera quedó grabado por otros usuarios, generando opiniones divididas y una investigación oficial. (Captura de pantalla)

Las imágenes generaron una intensa conversación en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre la actuación de ambos involucrados y el uso de la fuerza dentro del transporte público. Mientras algunos consideraron que el operador reaccionó después de haber sido agredido, otros señalaron que su respuesta fue desproporcionada debido a su responsabilidad como prestador del servicio.

Entre los comentarios que acompañan la publicación del video destacan los siguientes: “Soy abogado y el señor actuó en legítima defensa”; “La señora fue la primera en agredir al señor fisicamente; el solo se defendió”; “Al decir señor no se comprometa. Le están dando la razón al señor”; “para empezar que madre deja que su hijo siendo menor de edad viaje solo”; “El señor es más responsable que la mamá”.

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La viralización del caso provocó la intervención de la Coordinación General de Movilidad y Transporte de Morelos, dependencia que confirmó que el operador fue separado de sus funciones mientras se realiza la investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido.

Chofer suspendido de manera indefinida

La Coordinación General de Movilidad y Transporte de Morelos abrió un procedimiento administrativo luego de que un video mostrara la agresión entre un conductor y una usuaria. (Captura de pantalla)

El titular del organismo, Jorge Alberto Barrera Toledo, informó que fueron convocados el concesionario de la ruta, el presidente de la organización transportista y el propio conductor con el objetivo de revisar los hechos y determinar las medidas administrativas que correspondan conforme a la legislación vigente.

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Asimismo, el funcionario subrayó que la dependencia mantiene una política de cero tolerancia hacia cualquier acto de violencia cometido contra las personas usuarias del transporte público y lamentó que las autoridades tengan que intervenir una vez ocurrido este tipo de incidentes, en lugar de poder prevenirlos.

El enfrentamiento ocurrido en una unidad del transporte público de Morelos provocó miles de reacciones en internet y derivó en la suspensión del chofer involucrado. (Captura de pantalla)

Por el momento, el operador permanecerá suspendido de manera indefinida hasta que concluya el procedimiento administrativo. Una vez finalizadas las investigaciones, las autoridades definirán si corresponde imponer una sanción económica o, en el escenario más severo, cancelar de forma definitiva la autorización que le permite prestar el servicio de transporte público.

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El caso continúa bajo análisis y será la autoridad competente la que determine las responsabilidades correspondientes, mientras el video sigue acumulando reproducciones y opiniones encontradas sobre los límites de la legítima defensa, la conducta de los usuarios y la obligación de garantizar un entorno seguro dentro del transporte público.