Alejandra Jaramillo defiende su libertad de expresión como migrante ecuatoriana en EEUU tras dichos contra mexicanos

"Amigos el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien", expresó la conductora de TelevisaIUnivision

La presentadora Alejandra Jaramillo afirma que ejerce su derecho a la libertad de expresión como migrante ecuatoriana en Estados Unidos, luego de que el miércoles 22 de julio la cadena Univision anunció su salida del programa vespertino Siéntese quien pueda.

La decisión ocurre tras la polémica generada por sus publicaciones en Instagram, donde celebró la derrota de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, lo que desató críticas y rechazo en redes sociales.

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Univision anuncia la salida de Alejandra Jaramillo tras la polémica

Durante la transmisión en vivo de este 22 de julio, el conductor Jorge Bernal informó que Jaramillo dejó de formar parte del elenco regular de Siéntese quien pueda, agradeciendo públicamente su entrega y talento. La cadena no detalló la razón oficial de la salida.

Previo al anuncio, la ausencia de Jaramillo en el panel ya había generado especulaciones. El espacio incorporó a nuevas integrantes como Jessica Rodríguez y Kerly Ruiz, sin mencionar la situación de la ecuatoriana. La noticia cerró un ciclo para Jaramillo dentro del programa de Univision, dejando en suspenso sus próximos pasos profesionales.

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Redes sociales y publicaciones de Alejandra Jaramillo

Tras conocerse su separación del programa, Jaramillo publicó en Instagram dos mensajes donde aborda su situación y defiende su posición como migrante. En la primera publicación puntualizó:

Redes sociales y publicaciones de Alejandra Jaramillo (Instagram)

“Amigos, soy orgullosamente ecuatoriana. Una mujer, migrante, madre que empezó desde cero aquí y que elegí vivir en un país donde la primera enmienda es ‘freedom of speech’, libertad de expresión. Y ese es un derecho al que tengo acceso, porque soy residente permanente de los Estados Unidos, pago impuestos y no tengo problemas al margen de la ley. Apoyar a un equipo de fútbol sin haber insultado a nadie, sin haber siquiera dicho ningún gentilicio, no es más que libertad de expresión de lo que genera un deporte. Y con eso me quedo. Les envío un abrazo enorme. Lo vuelvo a repetir, todo va a estar bien”.

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En la segunda publicación, Jaramillo compartió una fotografía acompañada del mensaje: “A ella: que siga luchando por sus sueños. Que nada te turbe, que nada la espante, que Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. Amigos, los corazones buenos, permanecen buenos, firme como roca y con la frente en alto. Por esa niña que vive en mí, que amo y que respeto, que valoro más que a nadie, y hoy la admiro más que nunca”.

Polémica tras comentarios sobre la Selección Mexicana

La controversia comenzó tras el partido de cuartos de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, que terminó 3-2 a favor de los europeos. Jaramillo publicó mensajes como “CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI” y agradeció irónicamente a los goleadores ingleses: “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”.

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Usuarios en redes sociales consideraron estos mensajes como una burla hacia la selección mexicana y a sus aficionados. La reacción incluyó la creación del hashtag #BoycottUnivision y cientos de mensajes que pedían la salida de la conductora. Figuras del espectáculo como Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante sumaron críticas públicas hacia Jaramillo.

La conductora admitió su error tras burlarse de la eliminación de México del Mundial 2026

Disculpa pública y reacciones del público

Ante la presión, Jaramillo ofreció una disculpa pública en sus redes sociales: “De todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”. Añadió que respeta a México y que sus mensajes “se pudieron malinterpretar”, insistiendo en que nunca tuvo intención de ofender. Pese a la disculpa, gran parte de la audiencia consideró insuficiente su explicación y mantuvo la exigencia de que dejara el programa.

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Durante los días posteriores, Jaramillo continuó activa en redes sociales. Publicó mensajes de apoyo tras la muerte del hijo de la actriz Aylín Mujica y compartió información sobre un concierto benéfico para Venezuela, sin comentar más sobre la polémica.

Libertad de expresión como migrante en Estados Unidos

En sus publicaciones, Jaramillo remarcó que su residencia permanente en Estados Unidos le otorga acceso a la primera enmienda, defendiendo su derecho a expresar opiniones, en especial en el contexto deportivo. Aseguró que nunca insultó a nadie ni mencionó nacionalidades, y sostuvo que su postura responde únicamente a su libertad de expresión como migrante ecuatoriana.

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Hasta el cierre de la emisión y el anuncio de Jorge Bernal, la cadena Univision no precisó el motivo exacto de la salida de Jaramillo, pero la controversia en torno a sus publicaciones sobre el Mundial 2026 y la selección mexicana se mantuvo como telón de fondo.