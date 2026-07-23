Beta Mejía, novio de la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, la defiende tras quedar fuera de ‘Siéntese quien pueda’

Beta Mejía defendió a Alejandra Jaramillo de comentarios negativos sobre su cuerpo - crédito @betamejia/IG

La reciente salida de Alejandra Jaramillo de Siéntese quien pueda provocó reacciones entre sus seguidores y figuras cercanas. Entre los mensajes de apoyo, destacó el de Beta Mejía, su pareja, quien le dedicó una emotiva publicación en redes sociales.

El respaldo del también creador de contenido se volvió tema de conversación y reforzó la imagen de unidad que ambos han mostrado desde el inicio de su relación.

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Beta Mejía apoyó públicamente a Alejandra Jaramillo tras su salida

A través de sus historias de Instagram, Beta Mejía reposteó la publicación donde Jaramillo compartió una imagen de su infancia, acompañada de un mensaje sobre la importancia de luchar por los sueños y mantener la fe ante la adversidad.

El mensaje decía: “A ella: que siga luchando por sus sueños. Que nada la turbe, que nada la espante, que Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza”. Añadió: “Por esa niña que vive en mí, que amo y que respeto, que valoro más que a nadie, y hoy la admiro más que nunca”.

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El colombiano apoyó a su pareja ante la ola de críticas (Instagram)

El mensaje también incluyó una reflexión sobre la bondad y la resiliencia: “Amigos, los corazones buenos, permanecen buenos, firme como roca y con la frente en alto”.

La publicación se viralizó entre seguidores y mostró el acompañamiento emocional que Beta Mejía ofreció a la conductora tras el episodio.

Una imagen juntos en la playa reforzó el respaldo de pareja

Poco después, Beta Mejía compartió una foto junto a Alejandra Jaramillo en la playa al atardecer. Ambos aparecieron sentados, abrazados y usando ropa cómoda mientras miraban el mar.

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El gesto visualizó la cercanía de la pareja en un momento complicado para la ecuatoriana, quien enfrentó críticas tras la polémica con México y la selección nacional en el Mundial.

El colombiano apoyó a su pareja ante la ola de críticas (Instagram)

La imagen fue interpretada por seguidores como una muestra de apoyo incondicional. El ambiente de tranquilidad y la complicidad en la foto reforzaron el mensaje anterior y consolidaron a la pareja como una de las más sólidas y visibles en el medio digital y televisivo.

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Alejandra Jaramillo habló abiertamente sobre su salida de Siéntese quien pueda

En un video publicado en Instagram, Alejandra Jaramillo confirmó de manera personal que dejó de ser parte del programa.

“Quiero arrancar agradeciéndoles a todos ustedes todas sus palabras de aliento, de apoyo, durante este tiempo, durante estas tres semanas. Quiero decirles que, por supuesto, esto no es nada fácil, no es nada sencillo”, expresó.

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"Amigos el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien", expresó la conductora de TelevisaIUnivision

La presentadora compartió que atravesó días complicados y llenos de emociones.

“He estado aplicando con mucha intención la gratitud, incluso cuando no entendemos lo que pasa, incluso cuando no nos parece justo lo que suceda”.

Sobre la controversia y sus disculpas públicas, fue enfática: “Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Esas disculpas públicas me nacieron del corazón (…) no fui obligada a pedirlas. Es más, quiero ratificarlas”.

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Jaramillo leyó un fragmento motivacional para sus seguidores y reiteró: “El odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien”.

El anuncio oficial de la salida de Alejandra Jaramillo

La salida de Jaramillo se comunicó oficialmente durante la transmisión de Siéntese quien pueda. Jorge Bernal, conductor del programa, anunció:

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda!”. El conductor agradeció el trabajo y dedicación de la ecuatoriana y, a nombre de la producción, le deseó éxito en sus próximos proyectos.

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Se dio a conocer oficialmente la salida de Alejandra Jaramillo (Captura de pantalla/Siéntese quien pueda)

Ni Bernal ni la cadena detallaron los motivos de la salida, solo se centraron en reconocer la trayectoria y entrega de Jaramillo al show de Univision.

El contexto de la polémica con México y el Mundial

La controversia inició tras la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026, cuando Jaramillo publicó mensajes celebrando la derrota del Tri: “CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”.

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Los mensajes fueron interpretados como burlas hacia la selección y la afición mexicana, lo que desencadenó cientos de críticas en redes sociales y el hashtag #BoycottUnivision.

Frente al rechazo, la ecuatoriana ofreció disculpas públicas y explicó que nunca tuvo la intención de ofender, pero mantuvo su postura de que el fútbol se vive con pasión y emociones intensas.

La conductora ecuatoriana compartió una imagen relacionada con Inglaterra pocas horas después de pedir perdón por celebrar la eliminación de la Selección Mexicana

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía: una relación visible y sólida

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía consolidaron su relación tras coincidir en el reality Apostarías por mí. En marzo de 2026, ambos celebraron su victoria en el programa y compartieron mensajes sobre su conexión. “Nos entregamos sin filtros”, dijeron entonces.

Desde entonces, la pareja se mostró unida tanto en redes sociales como en eventos públicos. La relación se distinguió por el apoyo mutuo y una dinámica de complicidad que ahora se reafirmó ante un momento de crisis mediática para Jaramillo.