Club de fans de Kenia Os pide alto a violencia en redes sociales contra Danna y Belinda

El club de fans oficial de Kenia Os hizo un llamado a cerrar el debate generado en redes sociales durante los últimos días y rechaza que cualquier diferencia de opiniones derive en ataques, insultos o amenazas. Danna, Belinda y Kenia Os en 2025. (Instagram)

Keninis México, club de fans de Kenia Os pide un alto a la violencia digital entre fandoms tras la polémica con Belinda y Danna, a través de un comunicado.

El club de fans oficial de Kenia Os hizo un llamado a cerrar el debate generado en redes sociales durante los últimos días y rechaza que cualquier diferencia de opiniones derive en ataques, insultos o amenazas. El pronunciamiento llega en medio de enfrentamientos digitales entre seguidores de distintas artistas del pop mexicano.

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El video que muestra a Belinda y Kenia Os ignorándose durante un partido de la selección mexicana en el Mundial 2026 detonó una nueva ola de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

El comunicado: respeto recíproco o ningún respeto

Keninis México publicó el texto en su cuenta de X con un mensaje central: “Ninguna diferencia de opiniones debe convertirse en ataques, insultos o amenazas hacia ninguna persona. Ese nunca será el camino”.

El club reconoció que muchos seguidores expresaron su malestar porque consideraron que el trabajo de Kenia Os no había sido reconocido de la manera adecuada, y que luego se realizaron aclaraciones para contextualizar las palabras que detonaron la polémica. Con esa base, llamó a dar vuelta a la página.

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El pronunciamiento también apuntó a una exigencia de reciprocidad: “El respeto no puede exigirse únicamente a un solo fandom; debe ser un compromiso de todos”.

El texto señala que si realmente se quiere un ambiente más sano en redes sociales, la empatía y la responsabilidad deben venir de cada lado, no solo de una comunidad.

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Keninis México emite un comunicado sobre las conversaciones en redes sociales acerca del reconocimiento del trabajo de Kenia Os y la necesidad de evitar ataques entre la comunidad. (Keninis México Oficial/X)

Un pronunciamiento de Keninis México solicita respeto y empatía hacia Kenia y su comunidad en plataformas digitales. (Keninis México Oficial/X)

El contexto que detonó los enfrentamientos

La frase generó rechazo entre seguidores de Kenia Os, quienes señalaron que Belinda ya tiene una colaboración con la artista mazatleca: “Jackpot”, incluida en el álbum Indómita (2025). (Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

La polémica estalló tras una entrevista de Belinda con la revista Vogue, en la que habló de su próximo dueto con Danna: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”, declaró.

La frase generó rechazo entre seguidores de Kenia Os, quienes señalaron que Belinda ya tiene una colaboración con la artista mazatleca: “Jackpot”, incluida en el álbum Indómita (2025). El malestar creció con un video del 30 de junio, captado durante el partido México vs. Ecuador en el Estadio Ciudad de México en el marco del Mundial 2026, en el que Belinda y Kenia Os aparecen en palcos contiguos sin interactuar. El clip se viralizó semanas después en X, TikTok e Instagram como supuesta evidencia de un distanciamiento.

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Usuarios en distintas plataformas rastrearon publicaciones antiguas, analizaron likes y ausencias, y construyeron una narrativa de enemistad que ninguna de las dos artistas confirmó. El 21 de julio, la discusión llegó a su punto más alto con enfrentamientos directos entre seguidores de ambas partes.

Las artistas descartaron el conflicto

Ante la presión, Belinda aclaró en la cuenta del creador de contenido Eddy Nieblas que sus palabras en Vogue aludían a la rivalidad ficticia construida históricamente entre Danna y ella. “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración”, escribió.

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Sobre su vínculo con Kenia Os fue directa: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”. También pidió frenar los enfrentamientos entre fandoms.

Belinda aclaró lo sucedido con Kenia Os. (@soyeddynieblas)

Este 23 de julio, Danna también se pronunció. En un comunicado en redes sociales, pidió a su fandom ignorar los comentarios negativos y afirmó que no existe competencia entre colegas, pues considera que hay espacio para todas. Kenia Os no ha emitido declaraciones sobre el episodio.

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Comunicado de Danna en redes sociales sobre la polémica de Kenia Os y Belinda (Instagram/@danna)

Lo que Keninis México pide a su propia comunidad

El texto también señala un patrón que, según el club, se repite con frecuencia: cuando el nombre de Kenia Os aparece en una conversación en redes, la atención termina recayendo sobre ella o sobre su fandom, incluso cuando la artista decidió mantenerse al margen. (Captura YT: Kenia Os)

El comunicado cerró con un mensaje hacia adentro: el club afirma que seguirá apoyando a Kenia Os “con organización, respeto, unión y amor por su música”, y pidió no responsabilizar a la artista por situaciones que ella no originó ni en las que participó.

El texto también señala un patrón que, según el club, se repite con frecuencia: cuando el nombre de Kenia Os aparece en una conversación en redes, la atención termina recayendo sobre ella o sobre su fandom, incluso cuando la artista decidió mantenerse al margen. “No todo tiene que recaer siempre sobre Kenia o sobre su fandom”, indica el pronunciamiento.

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