Letra completa de “Mi barrio” de El Bogueto, canción que interpretó en La Mañanera

El cantante acudió a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

En la conferencia matutina de este 23 de julio, el cantante Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, interpretó la canción Mi barrio como parte del programa México Canta.

La intervención de El Bogueto se dio en el contexto de una iniciativa oficial que busca abrir espacios a jóvenes músicos y combatir las adicciones a través de la música.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el Bogueto en La Mañanera?

El Bogueto, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigió un mensaje a la presidenta y a los asistentes destacando:

“Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”.

PUBLICIDAD

Reconoció el esfuerzo detrás de México Canta y felicitó a los participantes, tanto de México como de Estados Unidos, por “demostrar que el talento no conoce fronteras”.

Al tomar la palabra, El Bogueto habló de su experiencia personal y del significado de crecer en un barrio.

El Bogueto llega a La Mañanera: el motivo detrás de su visita y el discurso musical frente a Sheinbaum (RS)

“Yo vengo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios”, afirmó.

PUBLICIDAD

Expresó que entiende lo que es “luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas está empezando”. Agradeció a la presidenta por impulsar proyectos que permiten a nuevos músicos “contar sus historias, compartir sus emociones y construir una música que se conecte con la gente desde la verdad, desde la identidad y desde el orgullo de ser mexicanos”.

El Bogueto canta en La Mañanera

El Bogueto compartió que la canción Mi barrio tiene un valor especial porque representa sus raíces y el entorno que lo formó como persona y artista.

PUBLICIDAD

El Bogueto fue el juez invitado del séptimo capítulo de La Más Draga. Foto:(IG: El Bogueto)

Dedicó la interpretación a “todos los barrios de México, Estado de México y del resto del mundo”, poniendo énfasis en lugares como Neza, Ecatepec, Tepito, la Morelos e Iztapalapa.

Letra completa de “Mi barrio”, la canción que El Bogueto interpretó en la mañanera

Esto va pa’ todos los barrios de Ciudad de México, Estado de México

Y el resto del mundo (brr, amén), prr

Pero en especial para Neza, Ecatepec, Tepito, la Morelos, Iztapalapa (sí, ah)Dice, brr

El barrio es el barrio, cómo yo lo amo

Pero los sueños están fuera de él

El camino es largo y si sueñas con algo

Primero tú te la tienes que creer

Por mi barrio pasé y me acordé

Cómo empecé, cómo lo hiceYo la sufrí, pero me aferré

Cómo extraño mi barrio

El barrio en donde yo crecí

No me daba cuenta que era feliz

Orgulloso de dónde salíEn mi barrio aferrado es que se nace

El barrio un guerrero te hace

En RD, el bloque, en PR es el cace

De México es el barrio, el barrio

Le chingamos para generar y comer

Todos bien saben que el barrio es el barrio

Antes de salir, rezamos con la fe, con la fe

Uno sale del barrio, pero dijo un sabio

Que el barrio nunca va a salir de ti

Joseándole diario, bajo es el salario

Así es la real, así es donde crecí

Solamente adelante quiero salir

Ayudar a to’a la family

Por eso ando recio detrás de unos pesos

Para poder comer y sobrevivir

En el barrio me di cuenta que poco a poco sumaba

Todo esto lo soñaba, la pegada, el dinero, la fama

Todos saben que yo vengo de nada

Me di cuenta que si no me ponía pa’ mí, no iba a pasar nada

Yo quería andar carote y la familia coronada

Queridito, paro en CDMX y el Estado

No hay loco que no corone, con Dios de mi lado

Yo sí soy una estrella, eso ya está comprobado

Cuida’o, la calle es mala, malas amistades

No sirven de nada, cuida’o que te jala

Cuida’o que te jala el vicio, traicionen

Muchas envidias, llueven las balasValora tu vida, porque es prestadaVida na’ más una, no sabes mañana

Valora tu libertad, porque si no vas a aprender a la mala

Yo soy del barrio de Neza, no de la Condesa

Aferrado se nace por naturaleza

El mejor consejo que te puedo dar

Es que te vayas por la derecha

Persigue tus sueños, lo bueno cosecha

Recuerda que no es el fin de la flecha

Quiero que to’ el que escuche esta canción

Se motive, se inspire y tenga salud y belleza

Y yo siempre ando camellando, joseando, chambeando

Siempre ando laborando, generando

Yo siempre ando, yo siempre ando, woah, oh, oh, oh

Cómo extraño mi barrio

El barrio en donde yo crecí

No me daba cuenta que era feliz

Orgulloso de dónde salí

En mi barrio aferrado es que se nace

El barrio un guerrero te hace

En RD, el bloque, en PR es el cace

De México es el barrio, el barrio

Le chingamos para generar y comer

Todos bien saben que el barrio es el barrio

Antes de salir, rezamos con la fe, con la fe, eh, eh