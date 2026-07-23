Letra completa de “Mi barrio” de El Bogueto, canción que interpretó en La Mañanera

En la conferencia matutina de este 23 de julio, el cantante Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, interpretó la canción Mi barrio como parte del programa México Canta.
La intervención de El Bogueto se dio en el contexto de una iniciativa oficial que busca abrir espacios a jóvenes músicos y combatir las adicciones a través de la música.
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¿Qué dijo el Bogueto en La Mañanera?
El Bogueto, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigió un mensaje a la presidenta y a los asistentes destacando:
“Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”.
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Reconoció el esfuerzo detrás de México Canta y felicitó a los participantes, tanto de México como de Estados Unidos, por “demostrar que el talento no conoce fronteras”.
Al tomar la palabra, El Bogueto habló de su experiencia personal y del significado de crecer en un barrio.
“Yo vengo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios”, afirmó.
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Expresó que entiende lo que es “luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas está empezando”. Agradeció a la presidenta por impulsar proyectos que permiten a nuevos músicos “contar sus historias, compartir sus emociones y construir una música que se conecte con la gente desde la verdad, desde la identidad y desde el orgullo de ser mexicanos”.
El Bogueto canta en La Mañanera
El Bogueto compartió que la canción Mi barrio tiene un valor especial porque representa sus raíces y el entorno que lo formó como persona y artista.
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Dedicó la interpretación a “todos los barrios de México, Estado de México y del resto del mundo”, poniendo énfasis en lugares como Neza, Ecatepec, Tepito, la Morelos e Iztapalapa.
Letra completa de “Mi barrio”, la canción que El Bogueto interpretó en la mañanera
Esto va pa’ todos los barrios de Ciudad de México, Estado de México
Y el resto del mundo (brr, amén), prr
Pero en especial para Neza, Ecatepec, Tepito, la Morelos, Iztapalapa (sí, ah)Dice, brr
El barrio es el barrio, cómo yo lo amo
Pero los sueños están fuera de él
El camino es largo y si sueñas con algo
Primero tú te la tienes que creer
Por mi barrio pasé y me acordé
Cómo empecé, cómo lo hiceYo la sufrí, pero me aferré
Cómo extraño mi barrio
El barrio en donde yo crecí
No me daba cuenta que era feliz
Orgulloso de dónde salíEn mi barrio aferrado es que se nace
El barrio un guerrero te hace
En RD, el bloque, en PR es el cace
De México es el barrio, el barrio
Le chingamos para generar y comer
Todos bien saben que el barrio es el barrio
Antes de salir, rezamos con la fe, con la fe
Uno sale del barrio, pero dijo un sabio
Que el barrio nunca va a salir de ti
Joseándole diario, bajo es el salario
Así es la real, así es donde crecí
Solamente adelante quiero salir
Ayudar a to’a la family
Por eso ando recio detrás de unos pesos
Para poder comer y sobrevivir
En el barrio me di cuenta que poco a poco sumaba
Todo esto lo soñaba, la pegada, el dinero, la fama
Todos saben que yo vengo de nada
Me di cuenta que si no me ponía pa’ mí, no iba a pasar nada
Yo quería andar carote y la familia coronada
Queridito, paro en CDMX y el Estado
No hay loco que no corone, con Dios de mi lado
Yo sí soy una estrella, eso ya está comprobado
Cuida’o, la calle es mala, malas amistades
No sirven de nada, cuida’o que te jala
Cuida’o que te jala el vicio, traicionen
Muchas envidias, llueven las balasValora tu vida, porque es prestadaVida na’ más una, no sabes mañana
Valora tu libertad, porque si no vas a aprender a la mala
Yo soy del barrio de Neza, no de la Condesa
Aferrado se nace por naturaleza
El mejor consejo que te puedo dar
Es que te vayas por la derecha
Persigue tus sueños, lo bueno cosecha
Recuerda que no es el fin de la flecha
Quiero que to’ el que escuche esta canción
Se motive, se inspire y tenga salud y belleza
Y yo siempre ando camellando, joseando, chambeando
Siempre ando laborando, generando
Yo siempre ando, yo siempre ando, woah, oh, oh, oh
Cómo extraño mi barrio
El barrio en donde yo crecí
No me daba cuenta que era feliz
Orgulloso de dónde salí
En mi barrio aferrado es que se nace
El barrio un guerrero te hace
En RD, el bloque, en PR es el cace
De México es el barrio, el barrio
Le chingamos para generar y comer
Todos bien saben que el barrio es el barrio
Antes de salir, rezamos con la fe, con la fe, eh, eh
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