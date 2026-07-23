México

Letra completa de “Mi barrio” de El Bogueto, canción que interpretó en La Mañanera

El cantante de reguetón acudió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de ‘México Canta’

Guardar
Google icon
el bogueto -México- 23 julio
El cantante acudió a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

En la conferencia matutina de este 23 de julio, el cantante Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, interpretó la canción Mi barrio como parte del programa México Canta.

La intervención de El Bogueto se dio en el contexto de una iniciativa oficial que busca abrir espacios a jóvenes músicos y combatir las adicciones a través de la música.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el Bogueto en La Mañanera?

El Bogueto, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigió un mensaje a la presidenta y a los asistentes destacando:

“Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”.

PUBLICIDAD

Reconoció el esfuerzo detrás de México Canta y felicitó a los participantes, tanto de México como de Estados Unidos, por “demostrar que el talento no conoce fronteras”.

Al tomar la palabra, El Bogueto habló de su experiencia personal y del significado de crecer en un barrio.

El Bogueto llega a La Mañanera: el motivo detrás de su visita y el discurso musical frente a Sheinbaum (RS)
El Bogueto llega a La Mañanera: el motivo detrás de su visita y el discurso musical frente a Sheinbaum (RS)

“Yo vengo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios”, afirmó.

Expresó que entiende lo que es “luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas está empezando”. Agradeció a la presidenta por impulsar proyectos que permiten a nuevos músicos “contar sus historias, compartir sus emociones y construir una música que se conecte con la gente desde la verdad, desde la identidad y desde el orgullo de ser mexicanos”.

El Bogueto canta en La Mañanera

El Bogueto compartió que la canción Mi barrio tiene un valor especial porque representa sus raíces y el entorno que lo formó como persona y artista.

El Bogueto fue el juez invitado del séptimo capítulo de La Más Draga. Foto:(IG: El Bogueto)
El Bogueto fue el juez invitado del séptimo capítulo de La Más Draga. Foto:(IG: El Bogueto)

Dedicó la interpretación a “todos los barrios de México, Estado de México y del resto del mundo”, poniendo énfasis en lugares como Neza, Ecatepec, Tepito, la Morelos e Iztapalapa.

Letra completa de “Mi barrio”, la canción que El Bogueto interpretó en la mañanera

Esto va pa’ todos los barrios de Ciudad de México, Estado de México

Y el resto del mundo (brr, amén), prr

Pero en especial para Neza, Ecatepec, Tepito, la Morelos, Iztapalapa (sí, ah)Dice, brr

El barrio es el barrio, cómo yo lo amo

Pero los sueños están fuera de él

El camino es largo y si sueñas con algo

Primero tú te la tienes que creer

Por mi barrio pasé y me acordé

Cómo empecé, cómo lo hiceYo la sufrí, pero me aferré

Cómo extraño mi barrio

El barrio en donde yo crecí

No me daba cuenta que era feliz

Orgulloso de dónde salíEn mi barrio aferrado es que se nace

El barrio un guerrero te hace

En RD, el bloque, en PR es el cace

De México es el barrio, el barrio

Le chingamos para generar y comer

Todos bien saben que el barrio es el barrio

Antes de salir, rezamos con la fe, con la fe

Uno sale del barrio, pero dijo un sabio

Que el barrio nunca va a salir de ti

Joseándole diario, bajo es el salario

Así es la real, así es donde crecí

Solamente adelante quiero salir

Ayudar a to’a la family

Por eso ando recio detrás de unos pesos

Para poder comer y sobrevivir

En el barrio me di cuenta que poco a poco sumaba

Todo esto lo soñaba, la pegada, el dinero, la fama

Todos saben que yo vengo de nada

Me di cuenta que si no me ponía pa’ mí, no iba a pasar nada

Yo quería andar carote y la familia coronada

Queridito, paro en CDMX y el Estado

No hay loco que no corone, con Dios de mi lado

Yo sí soy una estrella, eso ya está comprobado

Cuida’o, la calle es mala, malas amistades

No sirven de nada, cuida’o que te jala

Cuida’o que te jala el vicio, traicionen

Muchas envidias, llueven las balasValora tu vida, porque es prestadaVida na’ más una, no sabes mañana

Valora tu libertad, porque si no vas a aprender a la mala

Yo soy del barrio de Neza, no de la Condesa

Aferrado se nace por naturaleza

El mejor consejo que te puedo dar

Es que te vayas por la derecha

Persigue tus sueños, lo bueno cosecha

Recuerda que no es el fin de la flecha

Quiero que to’ el que escuche esta canción

Se motive, se inspire y tenga salud y belleza

Y yo siempre ando camellando, joseando, chambeando

Siempre ando laborando, generando

Yo siempre ando, yo siempre ando, woah, oh, oh, oh

Cómo extraño mi barrio

El barrio en donde yo crecí

No me daba cuenta que era feliz

Orgulloso de dónde salí

En mi barrio aferrado es que se nace

El barrio un guerrero te hace

En RD, el bloque, en PR es el cace

De México es el barrio, el barrio

Le chingamos para generar y comer

Todos bien saben que el barrio es el barrio

Antes de salir, rezamos con la fe, con la fe, eh, eh

Temas Relacionados

El BoguetoLyricsMéxico CantaPolitica MexicanaLa Mañaneramexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Manatí: el sitio arqueológico de Veracruz que conservó pelotas olmecas durante más de 3 mil años

El entorno pantanoso de este antiguo espacio ceremonial permitió preservar algunas de las piezas de hule procesado más antiguas conocidas en el mundo, elaboradas por los olmecas

El Manatí: el sitio arqueológico de Veracruz que conservó pelotas olmecas durante más de 3 mil años

Osamu Menéndez aclara que no pidió donaciones para el funeral de su hijo Mauro: “Nada que ver con eso”

El hijo de Aylín Mujica y el músico cubano falleció recientemente

Osamu Menéndez aclara que no pidió donaciones para el funeral de su hijo Mauro: “Nada que ver con eso”

Capturan a “El Tío” de la Unión Tepito con un arma por el asesinato de un hombre en CDMX

Juan Carlos, de 43 años, fue detenido por disparar y matar a un sujeto, hecho ocurrido el 24 de mayo de 2024 en la alcaldía Cuauhtémoc

Capturan a “El Tío” de la Unión Tepito con un arma por el asesinato de un hombre en CDMX

Gabinete de Seguridad aclara que no se bloquearon las cuentas bancarias de la hija de Ernesto Ruffo Appel, solo del exgobernador

Las autoridades detallaron que solo fueron inmovilizados los recursos de las personas señaladas en la investigación por huachicol fiscal

Gabinete de Seguridad aclara que no se bloquearon las cuentas bancarias de la hija de Ernesto Ruffo Appel, solo del exgobernador

Kenia Os, Yuridia y El Komander, los conciertos gratis de la Feria Carmen 2026: fechas, detalles y horarios

Las estrellas se presentan en la Concha Acústica, dentro de una semana con actividades familiares, funciones escénicas, exhibiciones y eventos tradicionales en Campeche

Kenia Os, Yuridia y El Komander, los conciertos gratis de la Feria Carmen 2026: fechas, detalles y horarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Tío” de la Unión Tepito con un arma por el asesinato de un hombre en CDMX

Capturan a “El Tío” de la Unión Tepito con un arma por el asesinato de un hombre en CDMX

Gabinete de Seguridad aclara que no se bloquearon las cuentas bancarias de la hija de Ernesto Ruffo Appel, solo del exgobernador

Asesinan a cinco personas en menos de 24 horas y en plena temporada vacacional en Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: FGR lleva a proceso a ocho presuntos integrantes de una red de contrabando de combustible

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal: permanecerá en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

¿Gala Montes se tatuó a Emiliano Aguilar? El “664” que desató una ola de rumores en redes

¿Gala Montes se tatuó a Emiliano Aguilar? El “664” que desató una ola de rumores en redes

Osamu Menéndez aclara que no pidió donaciones para el funeral de su hijo Mauro: “Nada que ver con eso”

Kenia Os, Yuridia y El Komander, los conciertos gratis de la Feria Carmen 2026: fechas, detalles y horarios

México Canta: Quiénes son los semifinalistas de EE. UU. y cómo votar en la final

El Bogueto llega a La Mañanera: el motivo detrás de su visita y el discurso musical frente a Sheinbaum

DEPORTES

Gran Premio de Hungría 2026: dónde y cuándo ver EN VIVO a Checo Pérez en México

Gran Premio de Hungría 2026: dónde y cuándo ver EN VIVO a Checo Pérez en México

¿Qué pasa con Isaac “Pitbull” Cruz y por qué no ha peleado este 2026?

Liga MX Femenil estrena formato: conoce los grupos y el nuevo sistema de competencia

América vs Chivas cambiaría el balón por los guantes: Isaac Terrazas desafía al Bofo Bautista a una pelea de box en el Ring Royale

México vs Estados Unidos: la prueba más difícil para la novena tricolor en el Mundial de Béisbol Femenil 2026