Cursos de verano 2026 en CDMX: opciones gratis y económicas para niños y adolescentes

Desde actividades gratuitas de robótica, ciencia y deporte hasta talleres de yoga, pintura y cocina para que niñas, niños y adolescentes

Con la llegada de las vacaciones escolares, madres, padres y tutores comienzan a buscar actividades que permitan a los menores mantenerse activos, aprender nuevas habilidades y convivir en espacios seguros.

Para el verano de 2026, la Ciudad de México ofrece cursos gratuitos y alternativas de bajo costo en centros comunitarios, espacios culturales, deportivos y establecimientos particulares.

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La oferta incluye talleres de robótica, ciencias, futbol, ajedrez, natación, música, danza, teatro, artes visuales, yoga, meditación y cocina. Las fechas, edades admitidas y mecanismos de inscripción dependen de cada sede, por lo que se recomienda verificar cuanto antes la disponibilidad de lugares.

Verano Divertido 2026 en PILARES será gratuito

Una de las principales opciones públicas es “Verano Divertido 2026”, organizado en la red de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.

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Las actividades se desarrollarán del 27 de julio al 15 de agosto de 2026 en sedes distribuidas en las 16 alcaldías. La programación contempla robótica, ciencias, deportes, música, danza, teatro y talleres de artes visuales. Algunas instalaciones también ofrecerán fútbol, ajedrez o natación, dependiendo de su infraestructura.

El acceso será completamente gratuito, pero requerirá un registro previo en el portal oficial de PILARES para obtener el Folio PILARES. Después, la persona interesada deberá acudir presencialmente a la sede elegida y presentar la CURP del menor y un comprobante de domicilio.

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Debido a que las actividades gratuitas suelen tener una alta demanda, es conveniente consultar directamente los horarios, edades admitidas y espacios disponibles.

Los cursos de verano 2026 en la CDMX incluyen alternativas gratuitas y económicas con actividades de robótica, arte, deportes, yoga y ajedrez para niños y adolescentes

Utopías y centros comunitarios ofrecen actividades sin costo

La Red de Utopías y otros espacios de infraestructura social operados por las alcaldías también representan una alternativa para las familias capitalinas. En instalaciones de demarcaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco se preparan talleres recreativos, manualidades, patinaje y actividades acuáticas.

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La oferta cambia de acuerdo con cada sede. Algunos complejos cuentan con albercas para natación e incluso albercas de olas, mientras que otros concentran su programación en cursos artísticos, deportivos o de convivencia.

Estas actividades son gratuitas y la inscripción se realiza directamente en las coordinaciones de cada Utopía, centro comunitario o instalación de la alcaldía correspondiente.

Museos del INBAL preparan talleres artísticos

Los museos pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) también cuentan con alternativas para acercar a niñas, niños y adolescentes al arte durante las vacaciones.

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Recintos como el Museo de Arte Moderno (MAM), el Museo Nacional de Arte (MUNAL) y el Museo de Arte Carrillo Gil suelen programar actividades de expresión artística, artes plásticas, literatura, stop-motion, historia y dinámicas sensoperceptivas.

Los cursos se realizarán entre el 20 de julio y mediados de agosto de 2026, aunque las fechas específicas dependerán de cada museo. Los costos serán simbólicos o accesibles y podrán incluir cuotas de recuperación destinadas a los materiales.

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Por su parte, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) tendrá actividades del 20 al 31 de julio. Su programa contempla literatura, música, artes escénicas, rallies y dinámicas creativas. El costo aproximado será de 2 mil 500 pesos por el periodo completo.

Los cursos de verano 2026 en la CDMX incluyen alternativas gratuitas y económicas con actividades de robótica, arte, deportes, yoga y ajedrez para niños y adolescentes

Cursos deportivos en alcaldías y centros municipales

Los centros deportivos municipales y de las alcaldías también ofrecerán cursos de verano. Uno de los ejemplos es Villa Olímpica, en Tlalpan, donde pueden encontrarse disciplinas como natación en alberca olímpica, atletismo, voleibol, básquetbol, futbol y actividades al aire libre.

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Las jornadas están previstas del 20 de julio al 21 de agosto de 2026. Algunas opciones manejan pagos semanales de entre mil 700 y mil 800 pesos, aproximadamente, además de promociones por cubrir el curso completo o descuentos para hermanos.

Antes de pagar, es recomendable confirmar qué servicios están incluidos, la duración de las actividades, los horarios y las condiciones de uso de las instalaciones.

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Curso de yoga, pintura y cocina por 500 pesos semanales

Entre las alternativas particulares de bajo costo se encuentra el curso de verano de Exhala Yoga, dirigido a niñas y niños de siete a 13 años. Se llevará a cabo del 20 de julio al 14 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

El programa incluye pintura y creación de alebrijes, cocina recreativa, yoga, meditación, actividades al aire libre, baile y canto. La cuota es de 500 pesos semanales e incluye una playera, materiales para las actividades y un desayuno de cierre.

Los cursos de verano 2026 en la CDMX incluyen alternativas gratuitas y económicas con actividades de robótica, arte, deportes, yoga y ajedrez para niños y adolescentes

La sede se encuentra en Odesa número 225, colonia Portales, en la Ciudad de México. Las familias interesadas pueden solicitar información directamente al número telefónico señalado por el establecimiento: 56 1186 5588.

¿Qué documentos se necesitan para la inscripción?

Aunque los requisitos cambian según la institución, generalmente se solicita la CURP del menor, identificación oficial de la madre, padre o tutor y un comprobante de domicilio reciente en la Ciudad de México.

En las opciones gratuitas o de precio accesible, los cupos pueden agotarse rápidamente. Por ello, antes de acudir se recomienda contactar a la sede, comprobar que todavía existen lugares, verificar las edades admitidas y preguntar si se necesitan documentos adicionales, certificado médico o equipo especial.