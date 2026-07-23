México vs Estados Unidos: la prueba más difícil para la novena tricolor en el Mundial de Béisbol Femenil 2026

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La Selección Mexicana de Beisbol Femenil afrontará este 23 de julio uno de sus compromisos más importantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenil 2026, cuando se mida a Estados Unidos, una de las principales potencias de la disciplina y actual número dos del ranking mundial.

Después de un complicado debut frente a Australia, el representativo nacional buscará recuperarse para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo que se disputa en Rockford, Illinois.

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México busca levantarse tras un duro debut

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La novena tricolor comenzó el campeonato con una derrota por 12-2 frente a Australia. Aunque el encuentro permaneció igualado 2-2 hasta la séptima entrada, un explosivo octavo episodio permitió a las australianas sentenciar el partido.

Tras el encuentro, la capitana Daniela Leal consideró que el desarrollo del juego cambió por distintos factores.

“Todo nos estaba saliendo, ahí yo considero que también el umpire de home estaba, pues bastante inconsistente en los pitcheos de nuestro lado”, declaró a FOX Sports México.

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Ahora, México enfrentará una exigente serie de partidos contra Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y Corea, donde intentará colocarse entre los tres mejores equipos del Grupo Rockford.

Daniela Leal: “Vamos a competir para ganar”

Pese al revés inicial, la capitana aseguró que el objetivo del equipo sigue siendo pelear por una medalla, luego de finalizar en el cuarto lugar durante la edición anterior del Mundial.

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“Tuvimos una plática como equipo. Si lográramos el mismo resultado, claramente para nosotros sería un fracaso, ¿no? Porque el calificar y quedarnos a un paso del podio, la verdad es que sí dolió. Vamos a competir para ganar. Y claramente estamos buscando una medalla. Hoy definitivamente fue un golpe duro, pero al final no nos caemos, somos aguerridas”, afirmó.

Sobre el reto que representa enfrentar a las selecciones norteamericanas, Leal reconoció el nivel de sus próximos rivales.

“Definitivamente creo que a partir de ahorita ya todos los partidos son súper importantes. No va a ser nada fácil, definitivamente tener a Estados Unidos y Canadá, pues son los equipos que el mundial pasado calificaron también de nuestro grupo”.

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La jugadora también aprovechó para pedir el respaldo de la afición mexicana.

“Le pedimos a la gente que está en México que sintonice, que nos apoye desde donde estén. Estamos también esperando justo a que la gente se sume, que se sume al deporte femenil y confiar en la frase: ¿Y si sí?”.

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¿Qué necesita México para avanzar y cuándo vuelve a jugar?

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Para avanzar a la ronda final de la Copa Mundial de Beisbol Femenil, México deberá terminar entre los tres mejores equipos del Grupo Rockford, integrado por Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea, Hong Kong y México.

Los equipos clasificados disputarán la fase final del torneo en 2027.

Próximos partidos de México

México vs Estados Unidos – 23 de julio | 18:00 horas (CDMX)

México vs Canadá – 24 de julio | 14:00 horas (CDMX)

México vs Hong Kong – 25 de julio | 10:00 horas (CDMX)

Corea vs México – 26 de julio | 10:00 horas (CDMX)