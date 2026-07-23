¿Sheinbaum irá a la ONU en septiembre? Esto revela la lista preliminar de oradores de la Asamblea General

La agenda para la semana del 22 de septiembre sigue sin comunicado oficial, mientras circula un listado sujeto a cambios y un análisis en X de Nathan Wolf sobre un posible giro en política exterior. (Infobae-Itzallana)

La lista provisional de oradores de la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha del 26 de junio de 2026, incluye a México en el séptimo lugar de la sesión matutina del martes 22 de septiembre, junto con países como Brasil, Estados Unidos, Jordania y Türkiye. El documento clasifica la participación mexicana con las siglas “HS” (Head of State), designación que en el protocolo de la ONU corresponde a jefes de Estado.

El documento fechado el 26 de junio de 2026 ubica al país en el séptimo turno de la sesión matutina, junto a Brasil, Estados Unidos, Jordania y Türkiye, dentro del segmento de alto nivel

Lo que trascendió en redes sociales

La información comenzó a circular luego de una publicación en la red social X del analista internacional Nathan Wolf, exembajador de México, quien señaló que la lista preliminar representaría “una sorpresa positiva” y, de confirmarse, marcaría un giro en la política exterior del gobierno actual, que en años recientes había optado por no participar en la Asamblea General a nivel de jefatura de Estado.

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Según el análisis difundido por Wolf, la presencia en el segmento de alto nivel del debate general no se limita al discurso: implica acceso a reuniones bilaterales, posibilidad de influir en la agenda internacional y proyectar la postura de México ante otros gobiernos.

Medios como SDP Noticias retomaron la información y precisaron que se trataría de la primera vez en más de una década que un presidente mexicano encabece personalmente la representación del país en este foro, en caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asista.

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La clasificación del protocolo corresponde a jefatura de Estado y abre la posibilidad de que la representación mexicana sea encabezada al máximo nivel durante el debate general previsto para septiembre, según el listado preliminar

Sin confirmación oficial hasta el momento

Es importante señalar que, hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por el gobierno de México ni por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que Sheinbaum encabezará la delegación mexicana en septiembre próximo. La lista de oradores de la ONU es, por naturaleza, preliminar y sujeta a cambios hasta la fecha del evento; los países pueden modificar el nivel de representación (jefe de Estado, jefe de gobierno, canciller o representante permanente) en las semanas previas al debate general.

Antecedente reciente: en la 80ª sesión de la Asamblea General, celebrada en septiembre de 2025, México fue representado por el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente en nombre de la presidenta, según informó en su momento la SRE a través de un comunicado oficial. La ausencia de Sheinbaum en esa edición generó comentarios en medios de opinión sobre la proyección internacional del país.

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Qué significaría un cambio de formato

De concretarse la asistencia presidencial, el hecho se leería como una variación respecto al criterio que había prevalecido en la actual administración. Entre los elementos que suelen destacarse en este tipo de participaciones están:

Acceso directo a encuentros bilaterales con otros jefes de Estado y de gobierno.

Mayor visibilidad para fijar postura sobre temas de la agenda multilateral.

Posibilidad de reuniones de alto nivel al margen del debate general, incluyendo potenciales encuentros con homólogos como el presidente de Estados Unidos.

Hasta la publicación de esta nota, no existe un comunicado de la Presidencia ni de la Cancillería mexicana que confirme la agenda de Sheinbaum para la semana del 22 de septiembre. Se recomienda a los lectores tomar la información como preliminar hasta que las autoridades mexicanas emitan un pronunciamiento oficial al respecto.

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Si quieres, puedo ajustar la extensión, afinar el ángulo (por ejemplo, más enfocado en el antecedente de la ausencia en 2025) o preparar una segunda versión más corta para redes.