El Bogueto llega a La Mañanera: el motivo detrás de su visita y el discurso musical frente a Sheinbaum (RS)

El cantante Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, participó este jueves 23 de julio en La Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El motivo de su presencia fue la presentación de avances del programa México Canta 2026, un concurso binacional respaldado por la Secretaría de Cultura que busca promover el talento joven en el género regional mexicano.

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El artista originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, ofreció un mensaje que destacó la importancia de abrir espacios para nuevas generaciones de músicos.

México Canta 2026: concurso binacional y fechas clave

El certamen México Canta 2026 es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Cultura y el Gobierno de México dirigida a jóvenes de 18 a 34 años, tanto en México como en Estados Unidos. El objetivo es fomentar el desarrollo musical y nuevas narrativas en los géneros regional mexicano y sus fusiones.

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El cantante acudió a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

Las fechas clave para esta edición son las siguientes. El registro estuvo abierto del 11 de mayo al 10 de junio. Las semifinales se celebrarán el 23 de agosto en Estados Unidos y el 30 de agosto en México. La gran final nacional está programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. Además, habrá una presentación especial el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

El concurso permite la participación de solistas, duetos y agrupaciones. Los géneros admitidos incluyen mariachi, norteño, banda, sierreño, tropical, duranguense y bolero, así como fusiones. Las canciones pueden ser interpretadas en español, lenguas originarias o espanglish. Las composiciones no deben contener apología de la violencia. El proceso de inscripción consistió en enviar un video o audio de máximo tres minutos a través de la plataforma oficial.

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Discurso de El Bogueto ante Claudia Sheinbaum y jóvenes participantes

Durante la conferencia, El Bogueto dirigió unas palabras a la presidenta Sheinbaum y a los asistentes: “Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto. Presidenta, buenos días. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”.

El cantante reconoció el esfuerzo institucional tras el programa: “Quiero reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo con México Canta por la paz y contra las adicciones, porque hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y de Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”.

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El mensaje incluyó un reconocimiento a los participantes y a quienes mantienen vivas sus raíces mexicanas en Estados Unidos: “Muchas felicidades a los siete participantes que se presentan y nuestros hermanos que viven en Estados Unidos. Sé que muchos de ustedes crecieron con el orgullo de sus raíces mexicanas y hoy vienen a demostrar que el talento no conoce fronteras. Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos en esta aventura”.

(Instagram: @elbogueto)

El Bogueto compartió que proviene de Ciudad Nezahualcóyotl: “Soy de un lugar donde la música, el esfuerzo y los sueños nacen en las calles, en las colonias y en los barrios. Por eso entiendo perfectamente lo que significa luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas se está empezando”.

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El artista agradeció a la presidenta Sheinbaum por apoyar el talento joven: “Gracias, presidenta, por impulsar iniciativas que abren puertas a las nuevas generaciones y por apoyar el talento que existe tanto en México como nuestros paisanos que viven en Estados Unidos”.

Finalmente, anunció la presentación de una canción personal: “Ahora me toca compartirles una canción muy especial para mí, se llama ‘Mi barrio’, porque habla precisamente de ese lugar de donde vengo, de mis raíces, de la gente que me vio crecer y de todo lo que me formó como persona para ser quien soy el día de hoy y el artista que soy”.

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Participación y lineamientos del concurso musical

El programa México Canta 2026 tiene como objetivo crear espacios seguros para la expresión artística y el fortalecimiento de la identidad cultural. La convocatoria especifica que pueden participar jóvenes de 18 a 34 años, ya sea como solistas, duetos o agrupaciones.

Entre los lineamientos destaca que las composiciones deben evitar la apología de la violencia y promover mensajes positivos. El concurso busca impulsar la creatividad, la diversidad lingüística y las raíces culturales, permitiendo la interpretación en español, lenguas originarias y espanglish.

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La semifinal en Estados Unidos se realizará el 23 de agosto y en México el 30 de agosto. La final será el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país. El 15 de septiembre los ganadores tendrán una presentación especial en el Zócalo de la Ciudad de México.

La Secretaría de Cultura y el Gobierno de México reiteran su compromiso con proyectos que promuevan la paz, la inclusión y el desarrollo de nuevas generaciones de músicos en ambos países.

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