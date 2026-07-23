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FGR investigará asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

La institución señaló que ejerció la facultad de atracción en torno al homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva en el estado de Oaxaca, ocurrido el pasado miércoles

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periodista Francisco Alejandro Leyva oaxaca
Asesinan a tiros al periodista Francisco Alejandro Leyva: Foto: Facebook

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ejerció la facultad de atracción en torno al homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva en el estado de Oaxaca el pasado miércoles, mientras se encontraba consumiendo alimentos en un puesto callejero.

La institución, en un breve comunicado, señaló que “con base en lo que marca la Ley, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco “N”, acontecida en dicha entidad".

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Se informó que en cuanto se tengan más detalles se darán a conocer a la población.

Asesinan a periodista Francisco Leyva en Oaxaca

El pasado miércoles, por la mañana, el periodista Francisco Alejandro Leyva fue asesinado a tiros mientras desayunaba en un puesto de comida, en el Fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

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En total recibió tres disparos calibre 9mm (de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas) entre la zona de la cabeza y el cuello, mientras consumía alimentos. Su cuerpo quedó recargado en una mesa del comecio.

El periodista fue asesinado el pasado miércoles mientras desayunaba. (Photo by VIRGILIO LUIS / AFP)
El periodista fue asesinado el pasado miércoles mientras desayunaba. (Photo by VIRGILIO LUIS / AFP)

El ataque, según información oficial, ocurrió a las 10:50 de la mañana. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el homicidio y emitió un comunicado en el que condenó el ataque y anunció una investigación exhaustiva. La institución anunció que solicitaría colaboración de la FGR a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado, dio un recorrido por la escena del crimen y ofreció declaraciones a medios en el lugar, e informó sobre el avance de las indagatorias a escasas horas de los hechos.

Se señaló que desde el momento de los hechos, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), estableció contacto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Mecanismo de Protección de Persona Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, así como con la familia del periodista para la atracción del caso al fuero federal con la finalidad de que su integración y debido perfeccionamiento legal se realicen conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Cabe recordar que la FEADLE, como fiscalía especial, tiene la función de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.

¿Quién fue Francisco Alejandro Leyva Aguilar?

Leyva Aguilar encabezó la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y se mantuvo activo en el periodismo a través de su columna El Zumbido del Moscardón. 

Su última entrega la publicó a las 5:00 de la mañana del mismo día en que fue asesinado, de acuerdo con su perfil de Facebook.

Se sabe que era crítico del gobierno del actual mandatario de Oaxaca, Salomón Jara.

El cuerpo del periodista quedó recargado en la mesa de un puesto callejero en el que desayunaba. (Crédito: especial)
El cuerpo del periodista quedó recargado en la mesa de un puesto callejero en el que desayunaba. (Crédito: especial)

Cámaras detectaron a dos personas en motocicleta como probables responsables

Sobre la mecánica del ataque, Rodríguez Alamilla informó que cámaras de videovigilancia de la zona registraron la participación de dos personas a bordo de una motocicleta.

Las imágenes permitieron identificar a uno de ellos como el probable responsable de los disparos. “Tenemos justamente el tema de una persona que fue la que hasta el momento tenemos señalada de alguna manera como la que disparó en contra de Alejandro”, dijo el fiscal.

La autoridad no descartó que el segundo ocupante también hubiera intervenido, aunque al momento de las declaraciones esa participación no estaba confirmada.

Cuando los medios preguntaron si la motocicleta había sido localizada como se reportó en medios locales, Rodríguez Alamilla no confirmó ni desmintió el reporte. “Estamos en ese proceso. No quiero adelantarme a nada”, respondió.

En fiscal confirmó que en el lugar se localizaron tres casquillos percutidos calibre 9 mm y que el cuerpo de Leyva Aguilar fue trasladado al Instituto de Periciales del estado para la práctica de necropsia.

Gobernador condena asesinato

Por su parte, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, condenó la agresión que le quitó la vida al periodista y expresó su solidaridad a la familia de la víctima y al gremio periodístico.

Salomón Jara Cruz
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, escribió en una publicación a través de su cuenta oficial de X.

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